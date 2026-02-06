株式会社ペーパー・シャワーズ、松本山雅FCとオフィシャルパートナー契約を締結

株式会社ペーパー・シャワーズ

長野県を中心にポスティング事業「まかせてグループ」を展開する株式会社ペーパー・シャワーズ（本社：長野県飯田市、代表取締役社長：村松 大輝、以下 ペーパー・シャワーズ）は、株式会社松本山雅（本社：長野県松本市、代表取締役社長：小澤 修一）が運営するプロサッカークラブ「松本山雅FC」と、2026年2月1日付でオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。

■契約締結の背景

ペーパー・シャワーズは創業以来、「一枚のチラシが、人生を変えることもある」という信念のもと、デジタルでは届きにくい地域住民の皆様へ、生活に役立つ情報をポスティングという「アナログな手渡し」に近い手法で届けてまいりました。長野県の厳しい地形や気候の中でも、自社の配布員が「足」を使って一軒一軒を回る姿勢は、私たちの誇りです。一方、松本山雅FCは、「One Soul」のスローガンのもと、サポーター、地域、クラブが一丸となって戦うスタイルで、長野県に数多くの感動と一体感を生み出してきました。 私たちは、松本山雅FCの「地域の人々を熱狂させ、つなげる力」と、当社の「地域の隅々まで情報を届ける力」が融合することで、長野県全体の地域活性化をより力強く加速できると確信し、今回のパートナー契約に至りました。

■今後の展望

今後は当社の強みである「まかせてグループ」のネットワークを活用したクラブ情報の周知や、スポーツを通じた健康増進イベントでの連携など、両社のリソースを活かした独自の取り組みも視野に入れて検討してまいります。 「歩くこと」を基本とするポスティング事業と、スポーツの親和性は非常に高く、地域の皆様の健康寿命延伸にも寄与できるパートナーシップを目指します。

■まかせてグループとは

まかせてグループは直営9拠点、FC4拠点、登録配布員数約1,100名（グループ全体）の強固な配布体制を構築しています。まかせてグループは、25年以上にわたる品質改善の結果、CPA（顧客獲得単価）において全国トップレベルの低い数値を達成した実績を持ち、高い反響効果を提供します。サービスは、チラシのデザインから印刷、配布までをワンストップで提供できるサービスにも対応可能であり、国勢調査に基づくエリアマーケティングを組み合わせることで、ターゲット層に合わせた最適なエリア選定をご提案します。

配布品質の維持のため、自社で配布組織を持ち多店舗展開することで、配布員一人ひとりへのきめ細かい指導や迅速なトラブル対応を実現しています。また、業界で唯一ポスト位置とルートが記載された配布専用の地図を制作し、GPSアプリを活用して配布員の軌跡を把握することで、不正抑止と配布員の保護に努めています。独自開発したWEB発注システム「まかせてくん」により、お客様は24時間いつでもネット上でエリア選定や見積もり、発注を手軽に行うことが可能です。

■株式会社ペーパー・シャワーズとは

ペーパー・シャワーズは、2000年1月12日に設立されました 。当社の使命は、「お客さまの課題に『愚直』に向き合い、人と人、企業と企業、人と企業を繋ぐこと」にあります。主軸とするポスティング事業では、「一枚のチラシが人生を変えることもある」をキャッチコピーに、チラシを企業から地域住民へ向けた「お手紙」と捉えることで、生活を豊かにする「キッカケ」という繋がりを提供しています。また、多角的な事業として、「くらべる えらべる わくわくする」を掲げる住宅相談所「すまいポート21」の運営や、「木の温もりを感じられる 唯一無二の空間」を提供する貸しホール「南松ホール」の運営も行い、地方都市における様々なインフラ構築を通じて繋がりを深めています。私たちはこの繋がりを大切にし地域社会に「感動」を創生できる会社を目指しています。

■会社概要

会社名:株式会社ペーパー・シャワーズ （ まかせてグループ ）

代表取締役社長:村松大輝（むらまつ たいき）

本社所在地:長野県飯田市上郷別府１6９７－５

設立:２０００年１月１２日

資本金:3千万円

事業内容:地方都市におけるポスティング業務（チラシの各戸配布）・軽作業専門業務・コンピュータソフトウェアの開発・販売/通信販売・長野県内の「すまいポート21」店舗運営・貸しホール事業「南松ホール」の運営

社員数：６９人

登録配布員数：約1.1千人 ※まかせてグループ全体

営業所：１１拠点

＜山梨県＞まかせて甲府

＜長野県＞まかせて長野・上田・佐久・松本・安曇野・諏訪・伊那・飯田

すまいポート２１飯田（住宅相談所）

南松ホール（貸しホール事業）

HP：https://www.papershowers.com/

まかせてグループ：https://www.makasete-group.net/

ポスティングネット発注システム「まかせてくん」：https://www.haifuorder.com/

すまいポート21飯田：https://www.sumai21.net/area/nagano/sumai21-iida/

南松ホール：https://www.nanmatsuhall.com/