おふろcafe アウフグースチームROASTER′sによるサウナミュージカル『アラビアンナイト』の2月以降の上演日程をお知らせします

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営するが運営する温浴ブランド「おふろcafe(R)」のアウフグースチーム「ROASTER‘ｓ（ロースターズ）」は、サウナミュージカル『アラビアンナイト』を現在公演中です。今回新たに、情熱を注いだ開発秘話と、全国ツアー含む2月以降の上演日程を公開します。

◎サウナミュージカル『アラビアンナイト』とは

「アラビアンナイト」は、サウナ室の熱気を「砂漠の熱風」に見立て、五感で体験するエンターテインメントショーです。貧しさと孤独の中で生きる若者アラジンと、魔法のランプから現れる魔人ジン。2人の演者（アウフギーサー）が、タオルテクニックと演技を融合させ、みなさまを異世界へと誘います。

使用楽曲には『フレンド・ライク・ミー』や『ホール・ニュー・ワールド』などの名曲を採用し、本格的なミュージカル体験を提供します。

◎サウナミュージカル「アラビアンナイト」誕生秘話 ～熱気の中で生まれた物語～

なぜ、サウナでミュージカルなのか。それは「サウナは、世界で一番“五感が研ぎ澄まされる場所”だから」。肌をなでる熱、立ち昇る蒸気、空間を満たす香り、そして心拍を刻む音楽。私たちは、ただ観るだけの演劇ではなく、ストーリーそのものを全身で浴びる「圧倒的な没入体験」を届けたいという情熱からこのプロジェクトを始動させました。

なぜ『アラビアンナイト』なのか：

「サウナの熱気を砂漠の熱風として表現できる」「エキゾチックな香りで異世界へ誘える」点から、数ある名作の中から選定しました。

12分間の戦い：

サウナ室での観劇は、身体への負担を考慮すると約15分が限界です。入退場を除いた実質12分間という短い時間の中で、いかに物語の起承転結を描き、お客さまの感情を揺さぶるか。構成には徹底的なこだわりと試行錯誤がありました。

「熱さ」を「楽しさ」に：

最大の課題は、熱いサウナ室でいかに心地よく観劇していただくか。徹底した換気とロウリュの計算により、「熱くなりすぎない絶妙なライン」をキープし、サウナ初心者の方でも物語に没頭できる環境を作り上げました。

五感を刺激する演出：

入場時からアラビアをイメージしたスモークの香りでみなさまをお迎えし、衣装は海外で買い付けた小道具を使用するなど、細部まで世界観にこだわりました。

＜おふろcafe ROASTER's presents プレミアムアウフグースショー「アラビアンナイト」＞

開催場所：おふろcafe utatane、おふろcafe ハレニワの湯

開催期間：2025年12月6日～2026年10月31日の該当日

開催時間：約15分間

参加料：入館料のみでお楽しみいただけます

参加方法：フロントで整理券を配布、定員に達し次第受付終了します

ストーリー：

貧しさと孤独の中で生きる若者アラジンは、退屈な日々から抜け出したいと願っていた。ある日、“叔父”を名乗る謎の男から、どんな願いも叶うという魔法のランプの存在を知らされる。半信半疑で向かったのは、砂漠の奥にひっそりと眠る禁断の洞窟。そこで手にした古びたランプをこすると、まばゆい光とともに魔人ジンが現れる。

──運命の物語が、今はじまる。

使用楽曲：

フレンド・ライク・ミー (日本語バージョン / 『アラジン』より) / 山寺宏一

ホール・ニュー・ワールド (日本語バージョン / 『アラジン』より) / 麻生かほ里

Licensed by UNIVERSAL MUSIC LLC under exclusive license from Walt Disney Records

2026年2月の開催予定：

おふろcafe utatane

2月7日（土） 18:30 たま助＆あらけん@男性浴室

2月8日（日） 18:30 いいだ＆あらけん@男性浴室、20:00 たま助＆春希@女性浴室

2月15日（日） 18:30 たま助＆あらけん@男性浴室

2月28日（土）18:30 たま助＆あらけん@男性浴室

おふろcafe ハレニワの湯

2月8日（日） 15:30 たま助＆春希@女性浴室

2月23日（月祝） 18:30 金ちゃん＆春希@男性浴室

2026年3月以降の予定は公式サイトにて随時更新します

https://ofurocafe-utatane.com/

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

＜ROASTER's アウフグース全国ツアー＞

ROASTER'sメンバーが日本全国のおふろcafeのサウナ室を巡り「アラビアンナイト」を披露します。

2026年2月14日（土） 【三重県いなべ市】おふろcafe あげき温泉

同日は、世界大会出場を目指すアウフギーサー「ジャーマンJr.」の壮行会イベントも同時開催予定。

13:00 金ちゃんソロ、15:00 春希ソロ、17:00 アラビアンナイト演目（金ちゃん＆春希） ＠すべて男女共用サウナ

2026年2月15日（日） 【三重県四日市市】四日市温泉 おふろcafe 湯守座

14:00 春希ソロ@女性高温サウナ、15:00 金ちゃんソロ@男性セルフロウリュサウナ、17:00 アラビアンナイト演目（金ちゃん＆春希）@男性高温サウナ

2026年3月15日（日） 【茨城県那珂市】おふろcafe りんねの湯

2025年11月にオープンしたばかりの、“泊まれる体験型植物園” THE BOTANICAL RESORT 林音内の店舗。男女共用のガーデンサウナで演目を披露します。

13:00 金ちゃんソロ、16:00 アラビアンナイト演目（金ちゃん＆たま助）、19:00 たま助ソロ ＠すべて男女共用サウナ

2026年4月11日（土） 【千葉県香取市】おふろcafe かりんの湯

15:00 いいだソロ、17:00 アラビアンナイト演目（いいだ＆春希）、20:00 春希ソロ @すべて男女共用サウナ

※スケジュールは変更になる場合がございます。最新情報は各店舗の公式サイト・SNSをご確認ください。

■アウフグースチーム「ROASTER‘ｓ（ロースターズ）」とは

utataneとハレニワの湯でサウナパフォーマンスを行うメンバーで構成されるアウフグースチーム。おふろcafeの象徴の１つでもあるコーヒーと掛けて、コーヒーを焙煎する人＝roaster（ロースター）をチーム名に取り入れました。個性的な焙煎士（アウフギーサー）たちが、香りや風によって空間をかき混ぜ、最高のサウナ空間と楽しい時間を作り上げていきます。

■おふろcafe(R)とは

温泉道場が展開する長時間滞在型の温浴ブランド。コーヒーや雑誌・コミック、マッサージチェア、PCレンタルなどのサービスが無料。まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・だらだらくつろげる空間です。埼玉県に3店舗「おふろcafe utatane」「おふろcafe ハレニワの湯」「温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯」、神奈川県に「おふろcafe HITOMA」、三重県に「おふろcafe 湯守座」「おふろcafe あげき温泉」。フランチャイズ店として北海道に「芦別温泉 おふろcafe 星遊館」、山形県に「おふろcafe yusa」、千葉県に「おふろcafe かりんの湯」、栃木県に「おふろcafe いちごの湯」、静岡県に「おふろcafe bijinyu」、滋賀県に「おふろcafe びわこ座」の計12店舗を展開中です。「おふろcafe(R)」は、株式会社温泉道場の登録商標です。

https://ofurocafe.com/

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/