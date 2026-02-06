『ペルソナ５: The Phantom X』Ver.3.2アップデートを実施！ メインストーリー第3章が完結　★5怪盗となった「多祢村 理子（CV.種崎敦美）」が登場

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、Ver.3.2のアップデートを実施しました。

今回のアップデートでは、メインストーリー第3章「無償の愛」が堂々完結！ 豪華アイテムが手に入る記念イベントを開催中です。

また、怪盗団の一員「多祢村 理子」が新たな★5怪盗としてパワーアップして登場するほか、新機能“闇ネット”が使用可能となります。

◆メインストーリー第3章「無償の愛」がついに完結！

風紀委員長である「多祢村 理子」と共に、学園内で起こる異変に立ち向かうメインストーリー第3章「無償の愛」終幕を配信開始しました。クライマックスでは、今後の物語に向けてのさらなる展開も描かれていますので、どうぞお楽しみください！ また、メインストーリーの見どころを詰め込んだver. 3.2のPVを公開しました。こちらもぜひご覧ください。

【P5X】ver.3.2 PV |ストーリー第3章完結！＆「理子・生命欲の暴走」新登場！

https://www.youtube.com/watch?v=yo_z1Fkg3B0

◆「無償の愛」終幕公開記念イベントを開催！

「無償の愛」終幕で追加されたコンテンツをプレイして目標を達成すると、契約（ガチャ）などに使用可能な「自在結晶」最大1,200個以上や、主人公の★5武器などと交換できる「喚喜のメダル」、イベント専用アイテム「梅花のしおり」が手に入ります。「梅花のしおり」を集めると、ランクVIIのペルソナ「ジークフリード」や“イメジャリー”に使用するアイテム「星屑晶珠」などが獲得可能です。

【開催期間】2026年3月19日（木）10:59まで

◆新たな★5怪盗として「理子・生命欲の暴走」が登場！

新★5怪盗「理子・生命欲の暴走」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場します。専用武器は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入ります。

【PICKUP怪ドル契約“生命を謳う風”開催！】

開催期間：2026年3月5日（木）10:59まで

▼★5怪盗「理子・生命欲の暴走」（コードネーム：ウィンド）

疾風属性、優越ロールのキャラクター。味方のクリティカル攻撃強化を得意としており、味方の攻撃力やクリティカル率、クリティカルダメージを大幅に上昇させることが可能。

さらに、★5武器「天傘・風起梅園」を装備することでクリティカルダメージ強化の効果が上昇し、追加のダメージアップ効果も発動可能となる。

反抗・支配ロールの味方と組み合わせて強化を重ね、破壊力絶大な一撃を敵に叩き込もう。

▼中国アジア版からの性能調整

◆新機能“闇ネット”追加！

今回のアップデートでイベント“新たな約束”に追加された「夏川 澪」のシナジーストーリーを開放すると、新機能“闇ネット”が使用可能となります。“闇ネット”では、所持金を使用してギフトや食材、花、本、素材や服装などの各都市で販売しているアイテムを、お店に行かずに購入できます。

また、2026年2月19日（木）4:59まで、「夏川 澪」が好むギフトを対象としたセールを開催中です。

◆Ver.3.2アップデート記念のログインボーナス＆プレゼントを実施！さらに、公式放送「Persona X-Stream ver.3.2」関連プレゼントも

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると、合計で「プラチナミリコイン」×7が手に入る、ログインボーナスを開催中です。

また、上記に加え、アップデート記念として「自在結晶」×300と運試しコンテンツ“祈願”に使用可能な「神楽鈴」×5をプレゼントするほか、Ver.3.2アップデートの情報をお伝えした公式放送「Persona X-Stream ver.3.2」ご視聴の感謝を込め、「自在結晶」×300をプレゼント！合計で「自在結晶」×600が手に入ります。

ログインボーナス開催期間：2026年2月19日（木）10:59まで

アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間：2026年3月5日（木）10:59まで

◆『ペルソナ』シリーズ30周年記念特設サイトを公開中！

『ペルソナ』シリーズは、2026年に30周年を迎えます。これを記念し、30周年期間中には新グッズやイベントなど、様々なお楽しみ企画をご用意しています。

特設サイトでは、アトラスのデザイナー副島成記による描き下ろし「30周年記念キービジュアル」を公開しているほか、グッズやイベントの情報を掲載中ですので、ぜひアクセスしてご覧ください。

『ペルソナ』シリーズ30周年記念特設サイト

https://p-ch.jp/p30th/

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。