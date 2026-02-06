carderia(TM)池袋店、ONE PIECEカードゲームイベント「第22回 うにぐんCS 個人戦」を2月8日（日）に開催

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川裕史、証券コード：3624）が運営するcarderia(TM)池袋店（東京都豊島区）にて、2026年2月8日（日）、ONE PIECEカードゲームイベント「第22回 うにぐんCS 個人戦＠カーデリア」が開催されます。本イベントは、ONE PIECEカードゲームのコミュニティで支持を集めるうに軍艦氏が、carderia(TM)池袋店を会場に実施する大会です。

うに軍艦氏は、20回以上にわたりコミュニティ大会「うにぐんCS」を継続開催し、最大60名規模のイベントを通じて多くのプレイヤーをつないできたクリエイターです。募集開始後に早期満席となる回も多く、初心者から上級者までが同じテーブルで楽しめる運営スタイルが特徴です。対戦動画の発信やSNSでの情報共有にも積極的で、ONE PIECEカードゲーム界隈の“顔役”の一人として知られています。carderia(TM)池袋店のコンセプト「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」とも親和性が高く、今回の開催に至りました。

carderia(TM)池袋店は、清潔で快適なプレイ環境と販売・買取機能を備えたトレーディングカード専門店です。これまで、プレイヤーやクリエイターによる各種イベントの開催を通じ、世代や経験を越えて参加できる交流の場を提供してきました。今後も、店舗を起点とした大会やコミュニティイベントを継続的に実施し、ONE PIECEカードゲームをはじめとするトレーディングカード文化の活性化と、プレイヤー同士がつながる場づくりを推進してまいります。

■ イベント概要

イベント名：第22回 うにぐんCS 個人戦＠カーデリア

タイトル：ONE PIECEカードゲーム

開催日：2026年2月8日（日）

開始：13:40（受付13:00～13:30）

会場：carderia(TM)池袋店

東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階

池袋駅東口より徒歩5分

【主催・企画】うに軍艦氏

X：https://x.com/Unigunkandayon

■ 大会形式

予選：最大6回戦 スイスドロー

決勝：予選上位7名によるトーナメント

■ 景品

優勝：10,000円分商品券

＋オリジナルチャンピオンプレイマット

＋ポイントカード

準優勝：5,000円分商品券

Best4：3,000円分商品券

Best7：2,000円分商品券

※商品券はcarderia(TM)池袋店でのみ使用可能

■ サブイベント

商品券争奪トーナメント

参加費：500円

定員：16名

賞品：参加10名以上で優勝5,000円分商品券

■ エントリー

https://tonamel.com/competition/aXSjz

■店舗概要

・店舗名：carderia（カーデリア）池袋店

・所在地：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階

・アクセス：池袋駅 東口より徒歩5分

※営業時間は公式Xにてお知らせいたします

・X公式アカウント：カーデリア池袋店（@carderia_ikb）

https://x.com/carderia_ikb

・carderia（カーデリア）とは

2025年3月12日、池袋にグランドオープンしたトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）」。card（カード）とcafeteria（カフェテリア）を組み合わせた店名が示す通り、落ち着いたカフェのような雰囲気と充実したカードゲーム環境を両立させた新しいスタイルの専門店です。木目調の温かみのある内装と開放的なショーケース、ゆとりあるプレイスペースを備え、快適な商品選びと対戦環境を提供いたします。

コアファンから初心者まで、幅広い層のお客様にトレーディングカードの魅力を体験いただける空間を目指し、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、新たなカードコミュニティの形成を支援してまいります。