ダスキン株主優待制度内容変更のお知らせ

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行）は、当社株式への投資魅力の一層の向上を図るため、また当社株式を末永く長期にわたり継続して保有していただくことを目的に、株主優待制度を変更いたします。

１．株主優待制度変更の目的

当社は、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社の事業内容をより一層ご理解いただくことを目的として株主優待制度を実施しております。

この度、当社株式への投資魅力の一層の向上を図るため、また当社株式を末永く長期にわたり継続して保有していただくことを目的とし、株主優待制度の変更をいたします。

２．変更内容

【現行の優待制度】 基準日：毎年3月末日及び9月末日（年2回）

【変更後の優待制度】 基準日：毎年3月末日及び9月末日（年2回）

※継続保有期間１年以上とは、同一株主番号で3月末日及び9月末日時点の株主名簿に連続3回以上記載

又は記録され、かつ同期間の保有株式数が継続して100株以上である株主様といたします。

※継続保有期間3年以上とは、同一株主番号で3月末日及び9月末日時点の株主名簿に連続7回以上記載

又は記録され、かつ同期間の保有株式数が継続して100株以上である株主様といたします。

なお、継続保有期間中に株式を追加取得した場合、継続保有期間は引き継がれます。

（例）100株を3年以上保有後、400株を追加で保有し保有株数が500株となった状態で基準日を迎えた

場合、株主ご優待券9,000円分を贈呈いたします。

３．株主優待内容変更実施時期

2027年３月末日時点の株主名簿に記載又は記録された株主様に対する株主優待より、変更後の内容で

贈呈いたします。

4．株主優待内容変更に伴う最低保有期間要件の変更内容と実施時期

2026年3月末基準日から2027年3月末基準日にかけて、段階的に次の表のとおり変更いたします。

※株主優待内容が変更となる2027年3月末日時点において、継続1年以上の場合とは2026年3月末日時点より、また、継続3年以上の場合とは2024年3月末日時点より同一株主番号で継続して100株以上の株主様が株主優待券の送付対象となります。

※2026年9月末日時点で新たに100株以上、株主名簿に記載又は記録された株主様におかれましては、同一株主番号で連続3回以上、100株以上を継続して株主名簿に記載又は記録される2027年9月末日時点からが株主優待券の送付対象となります。

参考資料：株主優待のご利用先について

URL：https://www.duskin.co.jp/ir/investor/yutai/

【ご利用いただける商品とサービス】

クリーンサービス（清掃・衛生用品のレンタルと販売）

サービスマスター（プロのお掃除サービス）

ターミニックス（害虫獣の駆除と総合衛生管理）

メリーメイド（便利な家事代行サービス）

トータルグリーン（緑と花のお手入れサービス）

ホームリペア（住まいのピンポイント補修）

ヘルスレント（介護用品・福祉用具のレンタルと販売）

ダスキンライフケア（ご高齢者の暮らしのお手伝い）

ダスキンレントオール（イベント総合サポートと各種用品のレンタル）

ユニフォームサービス（ユニフォームのリース・販売とクリーニング）

ヘルス＆ビューティ（自然派化粧品と健康食品の販売）

ダスキンレスキュー（鍵の駆けつけサービス）

ミスタードーナツ（手づくりドーナツと多彩なメニュー）

かつアンドかつ（こだわりのとんかつレストラン）

モスド（ハンバーガーとドーナツのお店）

【資本・業務提携先】

株式会社モスフードサービス

・モスバーガー及びモスプレミアム

【社会貢献寄付制度】

寄付先：日本赤十字社又は公益財団法人ダスキン愛の輪基金