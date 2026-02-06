【福島県南相馬市】伝統の「相馬野馬追」を最前列エリアで。ふるさと納税返礼品に「本陣山特別席」が初登場！

福島県南相馬市

福島県南相馬市は、2026年（令和8年）5月24日（日）に開催される伝統行事「相馬野馬追」において、観覧席の中でも非常に人気が高い「本陣山特別席」の一部を、ふるさと納税の返礼品として数量限定で出品いたします。

相馬野馬追の観覧席は、例年チケットぴあにて一般販売が行われており、本年度も2月9日（月）より発売が開始されます。南相馬市では、この観覧席の中でも、最前列エリアに位置する特別席から13席分を「ふるさと納税専用枠」として特別に確保。一般発売に続く2月13日（金）より、ふるさとチョイス限定で寄附受付を開始いたします。

本陣山特別席 ～千年を超える歴史を最前列で味わう、究極の観覧体験～

■ 特別席の中でもより中央のブロックからご提供

返礼品としてご用意したのは、観覧席の最前列に位置する特別席の中でも、より中央に近く、迫力を間近に感じられる「Eブロック」。

■ 快適な自分専用スペース

一人ひとりに個別の椅子をご用意。地面の状況や混雑に左右されずゆったりと堪能いただけます。

■ 五感が震える臨場感

目前を駆け抜ける馬のひづめの響き、旗指物が風を切る音を全身で感じられる特等席です。

返礼品概要

返礼品名：令和8年度 相馬野馬追「本陣山特別席」観覧チケット

使用日時・場所：令和8年5月24日（日） 雲雀ヶ原祭場地本陣山観覧席

寄附金額：30,000円（1席）

出品数量：13席

寄附受付開始日時：2026年2月13日（金） 12:00（予定）

寄附受付サイト：ふるさとチョイス（限定）

返礼品ページ：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/07212/6946569

※2月13日（金）12:00以降ご覧いただけます。

発券方法： チケット発券番号(引換票番号13桁)をご登録のメールアドレスへお知らせし発送と代えさせていただきます。ふるさとチョイス会員の方は「マイページ」の「寄付履歴」からもご確認いただけます。当該番号をもってセブン-イレブンにて発券いただくお礼の品です。

寄附で相馬野馬追を応援！

寄附金の使いみちとして「相馬野馬追に関する事業」をお選びいただくと、相馬野馬追に出場する騎馬武者への支援や、祭りのメイン会場となる雲雀ヶ原祭場地におけるお客様の観覧環境向上のための整備に活用させていただきます。

相馬野馬追（そうまのまおい）について

一千有余年の歴史を誇る「相馬野馬追」は、国の重要無形民俗文化財に指定されている伝統行事です。その起源は、相馬氏の祖とされる平将門が、野馬を敵兵に見立てて軍事演習を行ったことに始まると伝えられています。 現在は、5月の最終土・日・月の3日間にわたり、甲冑に身を固めた騎馬武者たちが豪華絢爛な絵巻物を現代に再現。特に2日目に行われる「甲冑競馬」や、空高く舞い上がる御神旗を奪い合う「神旗争奪戦」は、観る者を時代絵巻へと誘います。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mdhm4qqRhh0 ]

令和8年度 相馬野馬追 日程

2026年（令和8年）の相馬野馬追は、以下の日程で開催されます。

5月23日（土）：宵祭り

5月24日（日）：野馬追（今回出品する特別席の対象日）

5月25日（月）：野馬懸（のまかけ）

関連情報

■ 相馬野馬追公式ホームページ(https://soma-nomaoi.jp/)

相馬野馬追の日程や公式発表情報などをご覧いただけます。

■ 相馬野馬追執行委員会公式X（旧：Twitter）(https://x.com/nomaoi_official)

相馬野馬追に関する情報のほか、公式ホームページには載らないような様々な関連情報をご覧いただけます。

お問い合わせ

ふるさと納税出品について

南相馬市役所秘書課 ふるさと納税担当

電話 0244-24-5234 メール furusato-tax@city.minamisoma.lg.jp

相馬野馬追の内容、スケジュールについて

相馬野馬追執行委員会

電話 0244-22-3064 メール somanomaoi.from937@gmail.com