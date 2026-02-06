Ubicomホールディングス、保険業界の課題解決型ソリューション「保険ナレッジプラットフォーム」新たに朝日生命保険相互会社での業務利用開始

株式会社Ubicomホールディングス

株式会社Ubicomホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：青木正之、証券コード：3937、以下「当社」）が開発・提供を手掛ける、給付金支払査定業務の効率化とスピードアップを実現する「保険ナレッジプラットフォーム」が、朝日生命保険相互会社様（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石島健一郎、以下「朝日生命」）において、2026年１月より業務利用を開始しましたのでお知らせいたします。今回の導入により、現在実装中の４社（チューリッヒ生命保険株式会社、ネオファースト生命保険株式会社 他）に続き、５社目の導入となります。

1. 導入の背景と今後の展望

保険ナレッジプラットフォームは、保険業界における給付金支払査定業務に必要な情報や知識を一元的に統合した、査定業務支援プラットフォームです。

この度、朝日生命様が当社の保険ナレッジプラットフォームと、株式会社アイリックコーポレーション（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：勝本竜二、証券コード：7325）が提供する「スマートOCR診療明細書」を導入いたしました。

病院シェア約49％の医療機関向けソリューションを展開する当社の医療データ基盤と、株式会社アイリックコーポレーションのAI-OCR技術を組み合わせることで、給付金請求から査定、支払までの業務プロセスの高度化・効率化を実現します。朝日生命様の給付金支払査定システムにおいて、領収書・診療明細書の画像データを「スマートOCR診療明細書」がテキストデータ化し、保険ナレッジプラットフォームが解析、AIによる治療内容の候補提示を行うことで、書類エントリ業務の大幅な効率化と給付金支払手続きの迅速化に貢献します。

今後は、当社メディカル事業におけるAI×サブスクリプションモデルを活用したメニューの一つとして、国内生命保険会社41社※1への横展開を進めるとともに、医療データを起点としたプラットフォームビジネスの拡大を通じ、安定的かつ継続的な収益基盤の構築を目指してまいります。

加えて、既存契約先に対する追加オプションのクロスセルを推進することで、契約生命保険会社１社あたりの単価向上を図り、収益の積み上げを進めてまいります。

※１金融庁「生命保険会社免許一覧（令和６年４月１日時点）」

2. 保険ナレッジプラットフォームについて

保険業界では、金融庁が給付金支払の迅速化を求める中、書類受付から査定、支払確定までに多くの業務工程が存在し、加えて査定人材の不足も深刻化しています。本プラットフォームは、支払審査業務に必要となる診療行為、医薬品、傷病名、先進医療、法改正情報などの知識・情報を一元的に統合した査定業務支援プラットフォームであり、22,000を超える医療機関へのソリューション提供実績に基づく、独自の医療データベースと、AIによる「ゆらぎ補正」※２などの技術を組み合わせることで、高い実用性と効果を実現しています。これにより、保険会社様においては、査定業務の属人化を防ぎながら業務品質を平準化し、人件費や郵送費、書類管理コストの削減といった経費削減効果が期待できます。

※２「ゆらぎ補正」とは、診療（調剤）明細書・診断書における診療行為や病名の表記ゆれ（ゆらぎ）を補正し、OCR読み取り後の医療情報を正確に抽出・コード化する技術です。

3. 当社 株式会社Ubicomホールディングスについて

当社は、時代の先を見据え、社会課題の解決に資するITソリューションを創造する、唯一無二のビジネスイノベーションカンパニーであり続けることを企業理念に掲げ、メディカル事業とテクノロジーコンサルティング事業という成長性の高い事業を展開しています。

メディカル事業は、AI×サブスクモデルを活用した病院・クリニック向け経営支援ITソリューションのパイオニアとして、医療機関経営を支援するレセプト点検システム「MightyChecker(R) EX」や、医師の働き方改革を支援する電子カルテ連携システム「Mighty QUBE(R) Hybrid」などを提供しています。30年以上にわたり構築した22,000超の医療機関の顧客基盤・医療データベース・知財を活用し、新たなプラットフォームビジネスを拡大。生命保険・損害保険会社向け「保険ナレッジプラットフォーム」の提供も開始いたしました。

テクノロジーコンサルティング事業においては、フィリピンを拠点とした30年以上のオフショア開発実績のもと、900名以上の英語・日本語に堪能な優秀なグローバルIT人材の採用・育成を行い、AI・IoTを活用し医療・金融/公共・自動車(EV)・モバイル・不動産等の多岐に渡る業界をサポートしています。さらに、当社テクノロジーコンサルティング事業における中核モデルとして、フィリピン拠点におけるAI駆動開発体制を構築してまいります。

・商 号： 朝日生命保険相互会社

・代 表 者： 代表取締役社長 石島健一郎

・設 立： 1888年３月１日

・所 在 地： 〒160-8570東京都新宿区四谷一丁目6番1号

・事業内容： 生命保険の販売および引受

個人向け生命保険商品の提供

企業・団体向け生命保険商品の提供

保険料の資産運用業務

他の保険会社業務の代理および事務代行

・U R L ： https://www.asahi-life.co.jp/

・商 号： 株式会社アイリックコーポレーション

・代 表 者： 代表取締役社長CEO 勝本竜二

・設 立： 1995 年 7 月

・所 在 地： 〒113-0033東京都文京区本郷二丁目 27 番 20 号 本郷センタービル 4 階

・事業内容：『保険クリニック(R)』の運営を行う保険クリニック事業

保険販売事業者に向けたソリューション事業

顧客の資産運用やライフプランをサポートするFA事業

「保険IQシステム(R)」などの開発、ADXプロダクトの開発・販売を行うシステム事業

・U R L ： https://www.irrc.co.jp/

・商 号： 株式会社 Ubicom ホールディングス

・代 表 者： 代表取締役社長 青木正之

・設 立： 2005 年 12 月８日

・所 在 地： 〒102-0082 東京都千代田区一番町 21 一番町東急ビル７F

・事業内容： 日本全国の病院・クリニックにレセプト点検、医療安全支援、データ分析、

クラウドサー ビス、開発支援、コンサルティング等の医療 IT ソリューションを提供

長年の実績を誇る組込みソフトウェア / アプリケーション開発、テスト/品質保証

サービスの他、近年では3A 技術

（AI 人工知能 / Analytics 分析 / Automation/ RPA 自動化）を搭載した

独自のソリューション開発

・U R L ： https://www.ubicom-hd.com/