カイロス3号機打ち上げ当日、那智漁港で「ロケット見学 海産マルシェ」を実施します（駐車場無料）

株式会社一成

2026年2月25日（水）、那智漁港にて「ロケット見学 海産マルシェ」を実施いたします。当日は、打ち上げ予定のカイロス3号機を那智漁港から見守りながら、那智勝浦町の海産物の販売や、気軽に参加できる体験コーナーを予定しています。

イベント概要

那智勝浦町内には駐車場が少ないため、那智漁港を駐車場として開放します。那智漁港では、ロケットの打ち上げを見守りながら、那智勝浦町ならではの海の恵みを気軽にお楽しみいただけます。地元食材を使った軽食や、親子で参加できる小さな体験コーナーなどをご用意し、皆さまをお迎えします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/125421/table/14_1_ccfcf74699ecad3a6067b3997172daeb.jpg?v=202602060451 ]

イベントのハイライト

見どころ１.ロケット打ち上げを漁港から見学

イベント当日は、那智漁港からロケットの打ち上げ方向を望むことができます。漁港という開放的な空間で、ロケットが空へ向かう様子を見守る予定です。漁港やブルービーチ那智でのんびりとロケットを眺め、感動を分かち合いましょう！

※天候や状況により、内容が変更となる場合があります。

2025年のロケット打ち上げの様子（那智漁港にて）見どころ２.那智勝浦町の海産物の販売※写真はイメージです

会場では、那智勝浦町の漁師が持ち寄った魚介類を使った軽食の提供や、海産物の販売を行います。ロケット打ち上げまでの待ち時間に、町の海の恵みを気軽にお楽しみいただけます。

見どころ３.海に親しむ体験コーナー

海の生き物に触れる体験など、主にお子様向けの簡単な体験コーナーを予定しています。海に親しむきっかけとしてご参加いただけます。

※写真はイメージです見どころ４.無料駐車場について

当日は、那智漁港を無料駐車場として開放します（先着100台）。

・開場時間：7時

・閉場時間：15時

※開場時刻以前の来場、閉場時刻以降の駐車はご遠慮ください。

※駐車場内で発生した事故等については、責任を負いかねますのでご了承ください。

見どころ５.アーマリン近大 出店決定！

近畿大学新宮実験場（新宮市高田1330）で生産された「近大イクラ（アマゴイクラ）」や「近大キャビア」の販売を行います（数量限定）。近大イクラは数量限定で当日販売を行うほか、どちらも現地での受注による後日出荷を受け付けます。 また、その場で召し上がれる「近大マグロ中骨エキス入りあおさのみそ汁（200円）」を提供するほか、物販コーナーでは「近大マグロ中骨エキス入りあおさのみそ汁」や「みかん風味の近大フィナンシェ」、フェリシモと共同開発した「近大マグロクッション」などの関連グッズも販売いたします。（アーマリン近大HPはこちら(https://www.a-marine.co.jp/)）

チラシ

表面裏面チラシを見る :https://wakayama-rocket.com/files/rocket_nachikatsuura_251226.pdf

よくある質問

「旧浦神小学校」でも、海業ブースをご用意しています

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/125421/table/14_2_89ea4189e837a19a07f5cd8ca41448a0.jpg?v=202602060451 ]

カイロスロケット打上げ見学場のひとつである旧浦神小学校では、蒸し牡蠣やメヌケを使ったあら汁など、那智勝浦町の海の幸を味わう「海業ブース」を出店予定です。ロケットの打上げを見学しながら、体の温まる海の味覚をお楽しみください。

※旧浦神小学校のロケット見学場は入場チケットが必要となります。詳しくはカイロスロケット応援サイト(https://wakayama-rocket.com/)をご確認ください。

那智勝浦町の持続可能な漁業への取り組み

那智勝浦町では、海や漁村の持つ地域資源の価値や魅力を活用し、国内外からの多様なニーズに応えることで、地域ににぎわいや所得、雇用を生み出す「海業」の取組を進めています。

本イベントも、その一環として実施するものであり、漁業の魅力発信と持続可能な地域づくりを目指しています。

関連サイト

問い合わせ先

- カイロスロケット 打上げ応援サイト(https://wakayama-rocket.com/)- 那智漁協直売部 Instagram(https://www.instagram.com/nachino_sakana/)- かき養殖の由乃丸水産 Instagram(https://www.instagram.com/yoshinomaru_fisheries/)

那智勝浦町役場農林水産課内 事務局

TEL: 0735-29-4455

※実際の実施内容は予告なく変更となる場合がございます。