「努力なき天才はいない」元サッカー日本代表・小野伸二氏、3年間の英語学習の全貌を初告白！ビジネス映像メディア「PIVOT」にて動画を公開

英語コーチングサービス「ENGLEAD（イングリード）」を運営する株式会社Morrow World（本社：東京都中央区、代表取締役：諸澤良幸）は、2026年1月28日にイングリード公式アンバサダーに就任した元サッカー日本代表・小野伸二氏をゲストに迎え、ビジネス映像メディア「PIVOT」にて、小野氏の英語学習の軌跡に迫る特別番組を公開することをお知らせいたします。

本番組では、現役引退前から3年間にわたりイングリードを受講し続けている小野氏が、どのようにして多忙なスケジュールの隙間時間を活用し、英語力を磨き上げてきたのか。その具体的な学習法と、トップアスリートならではのマインドセットを深く掘り下げます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9OZtQIGM6v4 ]

▼視聴URL

https://youtu.be/9OZtQIGM6v4?si=YXr-JobC8IvVjZd1

番組の見どころ：小野伸二が語る「学びの真理」

番組では、PIVOT代表の佐々木紀彦氏をMCに、イングリード代表の諸澤良幸と共にトークを展開。小野氏は現役時代、オランダなどの海外クラブでプレーしながらも「当時は英語が分からず、スキルのなさを痛感していた」と振り返ります。彼が引退後の今、あえて「基礎」からやり直す理由。そこには、サッカーにも通ずる「最短ルート」へのこだわりがありました。

「隙間時間の徹底活用」小野氏の学習記録を公開

番組で語られる4つのキーワード- 努力なき天才はいない： 地道な積み重ねこそが、確固たる自信に繋がる。- いいコーチとの出会い： 客観的なフィードバックが、成長のスピードを加速させる。- 何事も楽しむ： 苦しい学習を「楽しさ」に変える、コーチとの柔軟なカリキュラム。- できた先に、また成長がある： 学びに終わりはなく、成長し続けるプロセスそのものを喜びとする。

番組内では、小野氏が実際に使用している学習スケジュール管理画面や、移動中の新幹線・飛行機内で学習に励む様子が公開されます。毎日1.5時間～2時間を捻出する驚異の継続力に、MCの佐々木氏も驚きの声を上げました。

また、シカゴの大学に通う長女とのLINEや電話も現在では基本的に英語で行っているという、小野氏の私生活における変化についても語られています。

最大56万円補助。経済産業省「リスキリング支援事業」への対応

本番組の後半では、イングリードが採択されている経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」についても触れています。一定の条件を満たすことで、受講料の最大63%（最大56万円）が補助される本制度。小野氏のように「現状に満足せず、新しいスキルを身につけたい」と願う全てのビジネスパーソンや現役選手にとって、英語学習を始める大きなチャンスとなる内容です。

出演者プロフィール

小野 伸二（元プロサッカー選手 / イングリード アンバサダー）

1979年9月27日生まれ、静岡県出身の元プロサッカー選手。13歳でU-16日本代表に選出されて以降、世代別代表・日本代表として活躍。1998年に浦和レッズでプロデビューし、フランスW杯に最年少で出場。フェイエノールトではUEFAカップ制覇に貢献し、日韓W杯でも日本のベスト16入りに貢献した。国内外のクラブを渡り歩き、卓越した技術で多くのファンを魅了。2023年に現役を引退し、2024年より北海道コンサドーレ札幌アンバサダーとして活動中。サッカー選手としてのキャリア晩年からイングリードを活用している経緯がある。

諸澤 良幸（株式会社Morrow World 代表取締役社長）

1987年生まれ。2015年に株式会社Morrow Worldを設立。留学エージェント事業「タビケン留学」を通じ、累計20,000人以上の留学希望者・英語学習者を支援してきた。2020年よりオンライン英語コーチング「ENGLEAD（イングリード）」を開始し、国内シェアNo.1のオンライン英語コーチングサービスへと成長。さらに、2024年から学研教室（Gakken Classroom）のオーストラリアにおけるフランチャイズ本部（MFC）の展開権利を取得。オーストラリア現地法人の代表として、海外における子ども向け算数教室の展開も手掛けている。

佐々木 紀彦（PIVOT株式会社 代表取締役社長 / 番組MC）

「東洋経済オンライン」編集長、「NewsPicks」創刊編集長を経て、2021年にPIVOT株式会社を創業。数多くの経済番組でMCを務め、ビジネスパーソンの知的好奇心を刺激する質の高いコンテンツをプロデュースしている。

経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」採択について

イングリードの6ヶ月英語コーチングプランは、経済産業省が実施する「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象講座として採択されています。本制度を活用することで、条件を満たす受講者は最大56万円の補助を受けながら英語を学ぶことができます。

「リスキリング」とは、これからのキャリアをより豊かにするために必要なスキルを、仕事を継続しながら習得し直すことです。イングリードでは、これを「キャリアの選択肢を広げ、自身の市場価値や役割をさらに高めるための戦略的なステップ」と位置づけています。

経済産業省の支援制度は、この新たな一歩を強力にバックアップする仕組みです。対象講座を受講すると受講料の最大50％が補助され、さらに習得したスキルを活かしてキャリアアップ（転職・就業継続）を実現することで、最大63％までサポートが拡大します。

受講料について

イングリードのオンライン英語コーチング「リスキリング講座6ヶ月」は、通常977,680円（税込）のところ、今だけのキャンペーン適用により417,680円（税込）で受講いただけます。

- 転職に使える英語力- 昇進や評価につながる英語力- 海外・グローバルな仕事で使える英語力

大切にしているのは上記のような「キャリアに直結する英語力」を明確に定義し、そこから逆算して必要なレベルまで引き上げることです。

現在の英語レベル・職種・今後のキャリアプランを踏まえ、「どこまで英語力を身につければ武器になるのか」を具体的に設定し、その到達に向けてカリキュラム・学習時間・サポート体制を設計します。

補助金の適用について

本制度の適用には、所定の受講条件を満たす必要があります。補助対象の可否につきましては、無料カウンセリングにて実施するヒアリングと診断テストの結果に基づき、個別にご案内を差し上げております。なお、本制度には定員（対象枠）が設けられており、募集人数に達し次第、受付終了となります。万が一、募集枠が終了した場合や補助対象外となった場合でも、皆様が英語学習をスムーズにスタートできるよう、最適な特別プランをご提案させていただきます。

イングリードについて

オンラインに特化した英語コーチング

イングリードのオンライン英語コーチングは英語学習者の目的・レベル・苦手分野などを専属コーチが分析した上で、一人ひとりに合ったカリキュラム作成と教材選定に加え、スケジュールから学習進捗までを管理し、無駄なく最短で英語力の向上を目指していくサービスです。提供形態をオンラインに特化することで無駄なコストを抑え、受講する場所にとらわれずリーズナブルで高品質なサービスを提供しています。

株式会社Morrow Worldについて

「Leading challenge for the world／世界への挑戦をリードする」をミッションに掲げ、教育分野に特化した事業を展開。2015年の設立以来、オンライン英語コーチングや海外留学エージェント事業を中心に、多くの学習者・挑戦者の海外・キャリア形成を支援してきました。2023年からは、学研教室オーストラリアを運営するMorrow World Consulting Pty Ltd.のグループ法人として、日本国内での事業展開も担っています。

・会社名：株式会社Morrow World

・所在地：東京都港区新橋2-18-2 グラディート汐留ビアンコ3階

・設立：2015年11月

・代表者：代表取締役社長 諸澤 良幸

・拠点：東京、大阪、福岡、シドニー

・事業内容：英語コーチング事業 / 海外留学サービス事業 / オーストラリア学研教室MFCグループ事業

・関連会社：Morrow World Pty Ltd.（オーストラリア法人）、Morrow World Consulting Pty Ltd.（オーストラリア法人）

