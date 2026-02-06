アニメ情報誌のパイオニア『アニメージュ』が、電子専売の週刊誌として新創刊！週刊『アニメージュ』2026年2月6日（金）誕生
株式会社徳間書店（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小宮英行）は、2028年に創刊50周年となるアニメ情報誌『Animage（アニメージュ）』の新たなラインナップとして、電子書籍専売の週刊エンタメマガジン『週刊アニメージュ』を2026年2月6日（金）より創刊いたします。
■「“推し”と過ごす毎日をもっと楽しく」をコンセプト
情報があふれる現代、本当に心を動かす情報だけを厳選してお届けしたい。そんな想いから誕生した『週刊アニメージュ』は、アニメを中心に推し活を応援する最新情報マガジンです。話題の新作アニメの最新トピックや制作現場の舞台裏、声優・スタッフへの独占インタビューはもちろん、グッズ、イベント、コスプレ、漫画連載まで、多角的な視点でアニメカルチャーを発信。週刊誌ならではのスピード感で、今知りたい“推し”の情報をいち早くお届けします。
■＜週刊『アニメージュ』の3つの特徴＞
１．スマホ最適化！「スクロール不要」の1ページ完結スタイル
スマートフォンの画面をスクロールすることなく、1ページで内容が完結して読める独自のレイアウトを採用。通勤・通学のスキマ時間でも、ストレスなく旬の情報が飛び込んできます。
２．雑誌の「深掘り」とWEBの「速報」を1冊に集約
月刊『アニメージュ』が誇る濃厚な特集・インタビューに加え、ニュースサイト『アニメージュプラス』で好評の最新商品・ホビー情報も網羅。深さと速さを両立した、これまでにないエンタメ体験を提供します。
３．読者の“好き”に寄り添う、厳選されたコンテンツ
ただ情報を流すのではなく、読者の心に寄り添い、ワクワクと発見を提供することを重視。毎週金曜日の配信を通じて、週末のアニメライフをさらに充実させる「アニメをもっと楽しむ時間」を提案します。
■媒体概要
・誌名： 週刊アニメージュ
・創刊日： 2026年2月6日（金）
・発行形態： 電子書籍のみ（毎週金曜日発行）
・販売プラットフォーム： 主要電子書籍ストアにて順次展開予定
