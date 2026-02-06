新発売！ORICO 80Gbps M.2 NVMe SSD エンクロージャー X50PRO

深圳市奥睿科电子商务有限公司

皆さんこんにちは！💡

今回は、ハイエンドユーザー必見の最新モデル

ORICO 80Gbps M.2 NVMe SSD エンクロージャー「X50PRO」 をご紹介します。

Thunderbolt 5 をはじめ、Thunderbolt 4 / 3、USB4、USB3.2 まで幅広く対応。

最大80Gbpsの超高速転送と静音ファンレス冷却を両立した、まさに次世代のSSDエンクロージャーです。

製品の注目ポイント

⚡ 最大80Gbpsの圧倒的転送速度

Thunderbolt 5 対応により、最大 80Gbps の高速データ転送を実現。

4K / 8K 動画編集、大容量データのバックアップ、プロ用途でもストレスなしのパフォーマンスを発揮します。

🧠 デュアルチップ構成で安定性アップ

デュアルチップ設計により、高速転送時でも安定した動作を維持。

長時間の使用や高負荷作業でも信頼できる設計です。

💾 最大8TB対応・幅広いSSD互換性

Mキー / M&Bキー対応

NVMe SSD 最大 8TB まで搭載可能

用途に合わせてSSDを自由に選べるため、拡張性も抜群です。

🔇 ファンレス静音冷却設計

アルミ合金ボディによる高効率放熱設計で、ファンレスでも安定した冷却性能を実現。

動作音ゼロで、作業環境を邪魔しません。

🔌 幅広いインターフェース互換

Thunderbolt 5 / 4 / 3

USB4 / USB 3.2 / 3.1 / 3.0

Windows・macOS など主要OSに対応し、最新PCから既存環境まで幅広く活用可能です。

こんな方におすすめ

・ Thunderbolt 5 の性能を最大限活かしたい方

・ 高速・安定性を重視するクリエイターやエンジニア

・ 4K/8K動画編集・RAWデータを扱う方

・ 静音で高性能な外付けSSD環境を構築したい方

期間限定キャンペーン情報

🎟 25% OFF クーポンコード： ORICOX50PRO

💴 通常価格：\45,999 → 割引後：\34,499

🕒 有効期限：2026年2月15日 23:59（JST）

高性能モデルをお得に手に入れるチャンスです！⚡

🛒 購入はこちら

Amazon商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXDP9YC3

※ クーポンコードの入力をお忘れなく！

まとめ

ORICO X50PRO は、

速度・安定性・静音性・拡張性をすべて妥協したくない方のための

フラッグシップ級 M.2 NVMe SSD エンクロージャーです。

Thunderbolt 5 時代の外付けストレージとして、

ワンランク上の作業体験をぜひ体感してください。

気になった方は、ぜひシェアやブックマークもお願いします！