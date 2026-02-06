新発売！ORICO 80Gbps M.2 NVMe SSD エンクロージャー X50PRO
皆さんこんにちは！💡
今回は、ハイエンドユーザー必見の最新モデル
ORICO 80Gbps M.2 NVMe SSD エンクロージャー「X50PRO」 をご紹介します。
Thunderbolt 5 をはじめ、Thunderbolt 4 / 3、USB4、USB3.2 まで幅広く対応。
最大80Gbpsの超高速転送と静音ファンレス冷却を両立した、まさに次世代のSSDエンクロージャーです。
製品の注目ポイント
⚡ 最大80Gbpsの圧倒的転送速度
Thunderbolt 5 対応により、最大 80Gbps の高速データ転送を実現。
4K / 8K 動画編集、大容量データのバックアップ、プロ用途でもストレスなしのパフォーマンスを発揮します。
🧠 デュアルチップ構成で安定性アップ
デュアルチップ設計により、高速転送時でも安定した動作を維持。
長時間の使用や高負荷作業でも信頼できる設計です。
💾 最大8TB対応・幅広いSSD互換性
Mキー / M&Bキー対応
NVMe SSD 最大 8TB まで搭載可能
用途に合わせてSSDを自由に選べるため、拡張性も抜群です。
🔇 ファンレス静音冷却設計
アルミ合金ボディによる高効率放熱設計で、ファンレスでも安定した冷却性能を実現。
動作音ゼロで、作業環境を邪魔しません。
🔌 幅広いインターフェース互換
Thunderbolt 5 / 4 / 3
USB4 / USB 3.2 / 3.1 / 3.0
Windows・macOS など主要OSに対応し、最新PCから既存環境まで幅広く活用可能です。
こんな方におすすめ
・ Thunderbolt 5 の性能を最大限活かしたい方
・ 高速・安定性を重視するクリエイターやエンジニア
・ 4K/8K動画編集・RAWデータを扱う方
・ 静音で高性能な外付けSSD環境を構築したい方
期間限定キャンペーン情報
🎟 25% OFF クーポンコード： ORICOX50PRO
💴 通常価格：\45,999 → 割引後：\34,499
🕒 有効期限：2026年2月15日 23:59（JST）
高性能モデルをお得に手に入れるチャンスです！⚡
🛒 購入はこちら
Amazon商品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FXDP9YC3
※ クーポンコードの入力をお忘れなく！
まとめ
ORICO X50PRO は、
速度・安定性・静音性・拡張性をすべて妥協したくない方のための
フラッグシップ級 M.2 NVMe SSD エンクロージャーです。
Thunderbolt 5 時代の外付けストレージとして、
ワンランク上の作業体験をぜひ体感してください。
気になった方は、ぜひシェアやブックマークもお願いします！