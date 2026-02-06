【深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin富山湾】成果発表会を開催しました

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人とやまミライラボは、2026年2月1日（日）に、深海研究スーパーキッズ育成プロジェクト「成果発表会」を開催しました。プロジェクトを通じて研究テーマを見つけ、とことん掘り下げてきたキッズたち。その発表内容に、審査員も驚きの連続でした。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

・開催概要 深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin富山湾

・日程 2026年2月1日(日)

・開催場所 富山市民プラザ

・参加者 研究生 小学5年生～中学2年生の10人

たくさんの人に見守られ、成果発表会がスタート

プロジェクトの集大成とも言える発表を前に、10人はそわそわと落ち着かない様子。そんなキッズたちを応援するため、去年のスーパーキッズたちが会場に駆けつけてくれました！また、前日に研究発表を終えた駿河湾の深海キッズたちもオンラインで見守ります。

司会の澤越仁菜さん、富山住みます芸人・ノビ山本さんに緊張をほぐしてもらって、いよいよ成果発表がスタート。審査員を務めるのは、日本財団 常務理事 海野光行氏、富山県 副知事 佐藤一絵氏、株式会社ウオー 代表取締役 中川めぐみ氏、株式会社ウサギ 代表取締役 高橋晋平氏の4人です。

レベルの高い発表内容に審査員も驚き！

「富山湾の深海魚を救いたい」「深海魚の特殊なからだの仕組みを伝えたい」など、キッズたちの思いは様々。どれも専門的な内容ですが、動画やプログラミング、カードゲームなど表現手段を工夫することで、幅広い世代に興味を持ってもらえる内容となりました。

審査員からは「手法にこだわっていて素晴らしい」「これまでにない視点」と内容を高く評価する声があがりました。時には「本当に小学生！？」と、あまりの完成度の高さに驚く場面も。

グランプリは白エビを守る方法を研究した二上詩帆さん！

深海研究スーパーキッズグランプリに輝いたのは、二上詩帆さん。プログラミング技術を活用し、地震発生時に白エビを安全な場所へ誘導するロボットや、白エビの漁獲について知るきっかけとなるゲームを提案しました。審査員からは、「総合力が高く、彼女の今後の成長が楽しみ。ゲームという手法を使うことで幅広く認知され、それが発表内容の実現につながるのではないか」との講評が寄せられました。

このほか、特に優れた成果発表には各賞が贈られました。

ー発表テーマおよび受賞者は以下のとおりー

(発表順)

近郷結星さん 「地球温暖化から富山の深海を守ろう！～富山湾からのメッセージ～」★深海研究スーパーキッズ 奨励賞

⼆上詩帆さん 「救え！富山湾の宝石たち！」 ★深海研究スーパーキッズ グランプリ

紺谷悠理さん 「深海⿂ザラビクニンの秘密 ぷるぷる素材の可能性」

尾島樹さん 「富山湾の⿂解剖ミニ図鑑」 ★深海研究スーパーキッズ 準グランプリ

小川千聖さん「深海⿂と光の関係ー影響と利用ー」

野崎桃子「深海研究×アニメ制作への挑戦」

細川生翔さん 「おもしろ深海生物図鑑をつくろう！」

上野千鶴さん「富山湾の⿂をみんなで食べよう！小学6年生が⿂をさばけるまち富山」★深海研究スーパーキッズ 特別賞 「寿司といえば、富山と一緒にやりま賞！」

湯浅奏さん「生きた化石と呼ばれる深海ザメ」

中村百水さん「オオグソクムシの消化速度について」

大きく成長したキッズたちに修了証書が授与されました

2025年5月から始まったこの「深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin富山湾」もこの日で一段落。

プレゼンをやりきった10人に、一般社団法人とやまミライラボ 代表理事 稲村修氏から修了証書、そしてプロジェクトを子どもに寄り添いながら支えてきた”富山のさかなクン”こと大屋進之介さんからは記念品が手渡されました。キッズたちからは、「大変なこともあったけど、楽しいという気持ちでいっぱいだった」「協力してくれた専門家や家族に感謝を伝えたい」「これからも研究を続けて想いを広めていきたい」などの声があがっていました。

このプロジェクトを通じて、さらなる好奇心や探究心が芽生えた様子のキッズたち。

今後の活躍が楽しみです！

【深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin富山湾とは】

日本三大深湾のひとつ「富山湾」。ここ富山から、世界に誇る海洋・深海のプロフェッショナル人材を輩出すべく行われるプロジェクトです。参加者は、深海にまつわるさまざまな分野のプロによる講座を受けて、その後、自身の関心あるテーマについて深く研究を進めます。

また、自身の研究成果の報告動画の作成にも挑戦！研究、アウトプットの両面を体験することで、次世代の海洋専門リーダーを育てます。

＜団体概要＞

団体名称 ：一般社団法人とやまミライラボ

URL ：https://www.bbt.co.jp/toyama-mirailabo/zaimu/

活動内容 ：富山県の豊かな海を未来に残すため、海と人をつなげる活動や子どもを中心とした

海洋教育を推進する。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/