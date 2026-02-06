「ASIA esports EXPO 2026」ステージ前観覧チケットを2月7日より発売開始！

株式会社中日新聞社

明日2月7日(土)10時より、3月21日(土)、22日(日)にAichi Sky Expoにて開催する「ASIA esports EXPO 2026」のステージ前観覧チケットの一般発売を開始します。

当会場のステージにて開催が決定している、計4種目6タイトルの第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ競技日本代表候補選手最終選考大会などを観戦できるチケットです。今回発売されるのは、プレミアムシート、一般指定席、一般自由席の3席種となります。是非、アジアの頂点を目指す日本代表候補選手が誕生する瞬間を、目の前で体感しましょう！

ASIA esports EXPO 2026は、昨年3月に大盛況だった「ASIA esports EXPO」をアップグレードし、2026年3月21日（土）、22日（日）の2日間、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）にて開催します。愛知・名古屋からのeスポーツ文化の拡大・魅力発信を目指します。是非、ご注目ください。

【「ASIA esports EXPO 2026」概要】

名称： ASIA esports EXPO 2026 (あじあ いーすぽーつ えきすぽ にーまるにーろく)

日程： 2026年3月21日（土）、22日（日）10時～20時

会場： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）展示ホールD

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

入場料：入場無料(ステージ前観覧席は有料)

主催： 愛知・名古屋eスポーツ活性化推進委員会、一般社団法人日本eスポーツ協会

後援： 愛知県、常滑市、愛知国際会議展示場

公式サイト：https://www.espoexpo.com/(https://www.espoexpo.com/)

【ステージ前観覧チケットの一般発売について】

■料金：

プレミアムシート5,000円（税込）、一般指定席3,000円（税込）、一般自由席1,000円（税込）

※ステージは2つあります。プレミアムシート及び一般指定席は1枚のチケットで各ステージ前の指定席にお座りいただけます。

※自由席券はステージ前に設けられた自由席エリア内で着席にてご観覧いただけます。

■一般発売：2026年2月7日（土）10:00~

■発売席種：プレミアムシート、一般指定席、一般自由席

■プレイガイド：

CBCチケットセンター（https://www.funity.jp/cbc-ticket/(https://www.funity.jp/cbc-ticket/)）

Boo-Wooチケット（https://l-tike.com/bw-ticket/sport/asiaesoprtsexpo/(https://l-tike.com/bw-ticket/sport/asiaesoprtsexpo/) ）

ローソンチケット（Lコード：41962 https://l-tike.com/sports/asiaesoprtsexpo/(https://l-tike.com/sports/asiaesoprtsexpo/)）

チケットぴあ（Pコード：865-503 https://w.pia.jp/t/espoexpo/(https://w.pia.jp/t/espoexpo/)）

イープラス（https://eplus.jp/espoexpo2026/(https://eplus.jp/espoexpo2026/)）

■ゾーニング：

・ステージは２つございます。時間帯により実施内容が異なり、2ステージが同時進行する場合もあります（以下、開催スケジュールをご参照ください）。各ステージ前にそれぞれ観覧席がございます。

・プレミアムシート及び一般指定席は1枚のチケットで各ステージ前の指定席にお座りいただけます。自由席券は各ステージ前に設けられた自由席エリア内にて着席にてご観覧いただけます。

・上記、ゾーニングはあくまでイメージであり、実際と異なる場合があります。

【第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ競技日本代表候補選手最終選考大会 開催スケジュール】

■3月21日(土)

・11:00～(メインステージB) グランツーリスモ7 日本代表候補選手最終選考大会

・13:30～(メインステージA) ぷよぷよeスポーツ 日本代表候補選手最終選考大会

・16:30～(メインステージB) eFootball(TM) 日本代表候補選手最終選考大会

■3月22日(日)

・10:30～(メインステージA) ストリートファイター6 日本代表候補選手最終選考大会

・12:30～(メインステージA) THE KING OF FIGHTERS XV 日本代表候補選手最終選考大会

・13:30～(メインステージB) ポケモンユナイト 日本代表内定選手発表会

・14:30～(メインステージA) 鉄拳8 日本代表候補選手最終選考大会

・16:30～(メインステージA) 対戦格闘団体戦 決勝

・19:30～(メインステージA) 第20回アジア競技大会 eスポーツ競技 日本代表候補選手発表会

<※参考>

eスポーツ競技/第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)日本代表候補選手最終選考大会について

「ASIA esports EXPO 2026」における最終選考大会を勝ち抜いた選手は、JESUから日本代表候補選手として推薦され、第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）のTEAM JAPAN（日本代表選手団）を編成する公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）による承認を経て正式に決定します。