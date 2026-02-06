Googleマップ集客と通信環境を同時最適化。株式会社ライチェ、「MEO対策＋光回線セットプラン」を提供開始

株式会社ライチェ

WEB集客支援および通信サービスを展開する株式会社ライチェ（所在地：大阪府大阪市中央区）は、


Googleマップ集客を支援する「ルースMEOパッケージサービス」と高速インターネット回線


「ルース光」を組み合わせた『MEO対策＋光回線セットプラン』の提供を開始いたしました。



■提供開始の背景


スマートフォン検索の普及により、「地域名×業種」で店舗を探すユーザー行動は一般化し、Googleマップ上での表示順位が来店数に大きく影響する時代となっています。



一方で、店舗運営においては


・集客施策に関する専門知識不足


・継続的なMEO運用にかかる負担


・通信費など固定コストの増加



といった複合的な課題が存在しています。



これらの課題を一体的に解決するため、株式会社ライチェは、集客支援（MEO）と通信インフラ（光回線）を同時提供する新プランをリリースいたしました。



■サービス概要


「ルースMEOパッケージサービス 光回線セット割引」について



本プランは、店舗ビジネスに必要な『見つけてもらう仕組み』と『安定した通信環境』を ワンストップで提供するサービスです。



●Googleマップ上位表示を支援するMEO対策


・キーワード設計に基づく表示順位最適化


・Googleビジネスプロフィール運用支援（情報改ざん防止など）


・口コミ管理およびAIによる返信支援機能


・サイテーション対策による認知性向上



継続的な運用を通じて、検索露出の向上と来店機会の創出を支援します。



●高速・低コストのインターネット環境「ルース光」


・光回線とプロバイダを一体提供


・最大1Gbps／10Gbpsプランに対応


・MEO利用者限定の特別価格（月額2,000円/税込2,200円）



これにより、安定した通信環境の確保と固定費負担の軽減を実現します。



■セット導入による主なメリット


・集客対策と通信環境をまとめて導入可能


・店舗運営に必要な基盤を低コストで整備


・契約および管理窓口の一本化による運用負担の軽減



特に中小規模店舗や個人事業主において、費用対効果の高いデジタル集客基盤として活用いただけます。



■今後の展開


今後は、飲食・美容・医療・小売など地域密着型ビジネスへの導入拡大を進めるとともに、


・店舗成果につながるMEO運用支援体制の強化


・通信サービスを含めた継続サポート体制の充実


・地域店舗の集客課題に対応したサービス展開の推進



を通じて、地域店舗の持続的成長を支えるインフラ企業としてサービス価値の向上に取り組んでまいります。





■会社概要、お問い合わせ先


会社名：株式会社ライチェ


代表者：代表取締役　宮本　成浩


設立日：2008年7月14日


所在地：大阪府大阪市中央区徳井町２丁目４-１４


電話番号：050-1780-9595


受付時間：平日10：30～18：30（お盆、年末年始を除く）


E-mail：meo_info@luz-hikari.com


URL：https://luz-hikari.com/meo/


事業内容：MEO対策サービス、通信回線サービスの提供



※本リリースに記載されている内容は発表日時点のものであり、今後変更される可能性があります。