2/28「北海道漁業就業支援フェア2026inさっぽろ(冬)」開催！

北海道

「北海道漁業就業支援フェア2026inさっぽろ(冬)」を、令和８年２月28日（土）アスティホール（札幌市中央区北4西5）で開催します。

現地参加はもちろん、事前予約によるオンラインでの参加も可能です。

漁業に関心のある方は、ぜひお気軽にご参加ください！

「北海道漁業就業支援フェア2026inさっぽろ(冬)」概要

（１）開催日時・開催場所

令和８年２月２８日（土）12:30～16:00（受付開始12:15～受付終了15:30）

アスティホール（札幌市中央区北４条西5丁目1アスティ45ビル4階）

（２）開催内容

全道各地から漁師さんが参加し、気になる漁師さんと直接お話することができます。

このフェアに参加したことがきっかけで、漁師の親方さんの元で研修して漁師になった方もた

くさんいます。

（３）公式ホームページ

北海道水産林務部水産局水産経営課

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/gyogyouninaite.html

北海道漁業就業支援協議会（共催団体）

http://h-suisankai.or.jp/conference/fair/4789/

(株)北海道アルバイト情報社（オンライン受付）

https://kurashigoto.hokkaido.jp/information/20251104103000.php

【本件に関するお問い合わせ先】

北海道水産林務部水産局水産経営課

電 話：011-204-5460