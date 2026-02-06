2/28「北海道漁業就業支援フェア2026inさっぽろ(冬)」開催！

　「北海道漁業就業支援フェア2026inさっぽろ(冬)」を、令和８年２月28日（土）アスティホール（札幌市中央区北4西5）で開催します。
　　現地参加はもちろん、事前予約によるオンラインでの参加も可能です。


　　漁業に関心のある方は、ぜひお気軽にご参加ください！



「北海道漁業就業支援フェア2026inさっぽろ(冬)」概要


（１）開催日時・開催場所


　　　令和８年２月２８日（土）12:30～16:00（受付開始12:15～受付終了15:30）


　　　アスティホール（札幌市中央区北４条西5丁目1アスティ45ビル4階）


　


（２）開催内容


　　　全道各地から漁師さんが参加し、気になる漁師さんと直接お話することができます。


　　　このフェアに参加したことがきっかけで、漁師の親方さんの元で研修して漁師になった方もた　　


　　くさんいます。



（３）公式ホームページ


　　　北海道水産林務部水産局水産経営課


　　　https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/gyogyouninaite.html


　　　北海道漁業就業支援協議会（共催団体）　


　　　http://h-suisankai.or.jp/conference/fair/4789/


　　　(株)北海道アルバイト情報社（オンライン受付）


　　　https://kurashigoto.hokkaido.jp/information/20251104103000.php







【本件に関するお問い合わせ先】


　北海道水産林務部水産局水産経営課


　電　話：011-204-5460