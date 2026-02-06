オルタナバンク、累計ファンド申込額700億円を突破のお知らせ～リブランディングから約3年で急成長、リピーターは6割超え～

SAMURAI証券株式会社

SAMURAI証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口慶一）が運営する貸付型クラウドファンディングのオンライン・プラットフォーム「オルタナバンク」は、2026年2月6日時点で累計ファンド申込額700億円を突破したことをお知らせいたします。

2026年2月、累計ファンド申込額700億円を突破。オルタナバンクのさらなる進化が止まらない！

※オルタナバンク申込額推移はSAMURAI CROWD（サービス終了）、SAMURAI FUND(現オルタナバンク)のファンドを含みます。

2022年11月に100億円を突破して以降、2023年1月の「オルタナバンク」へのリブランディングを契機に大きく成長を遂げました。

2023年9月に200億円、2024年4月に300億円、同年10月に400億円、2025年4月に500億円を突破。2025年9月に600億円を突破してから5ヶ月弱の2026年2月6日、700億円を突破いたしました。

この結果は、2回以上投資を実行される「リピーター」は全体の6割を超える等、投資家の皆様からの継続的なご支持のもと、種類豊富なファンドラインナップをご用意しつつサービス基盤を拡大することによって、右肩上がりの成長を続けてきたことを示しています。

今後も投資家の皆様の多様なニーズにお応えできる、N0.1オンライン・プラットフォームを目指してまいります。

■オルタナティブ投資プラットフォーム「オルタナバンク」について

「オルタナバンク」は、個人の投資家の皆様が、安全に、そして安心して、企業への投資と、ご自身に最適な資産形成をしていただけるオルタナティブ投資プラットフォームです。クラウドファンディングの仕組みによって、誰でも少額から簡単に投資を始めることができ、高度な専門知識を持っていなくても、収益を狙うことができる、資産形成のためのサービスです。

■SAMURAI証券について

社名：SAMURAI証券株式会社

第一種・第二種金融商品取引業

所在地：東京都港区赤坂二丁目17番46号 グローヴ4階

代表者：代表取締役社長 山口 慶一

登録番号： 関東財務局長（金商）第36号

加入協会・基金：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本投資者保護基金

資本金：99,000,000円（2024年10月）

設立年月：2002年2月

URL：https://www.alternabank.jp/company/index

