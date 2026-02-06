ソケッツ IPコンテンツ・エンターテイメントに特化したDMP「MSDB Bridge」開発・提供へ

株式会社ソケッツ

株式会社ソケッツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：浦部 浩司、以下「ソケッツ」）は、20年におよぶ当社独自の統合コンテンツ専門データベースを活用し、IPコンテンツの発展にデータ技術で貢献することを目的にエンタメDMP(※)「MSDB Bridge」を開発しました。

本サービスは、当社独自の感性AIを活用し日本のコンテンツやクリエイターにとって、IPコンテンツの素材の発見から創作、コラボレーションや拡散などのマーケティング支援などを可能とし、多くのIPコンテンツを制作及び活用する企業および自治体の方々にご活用頂くことでIP立国日本の実現に寄与いたします。

(※) DMP（Data Management Platform）

インターネット上に蓄積された多様なデータを一元的に管理・分析し、マーケティング活動の最適化に役立てるプラットフォーム

サービス立ち上げの背景

日本にとってIPコンテンツはアラブの石油のような存在であり、それを生み出すクリエイターは、日本の宝でもあります。

ここでいうクリエイターとは、アーティスト、小説家、漫画家、イラストレータ、画家、アニメーター、作詞家、作曲家、映像作家、カメラマン、脚本家、声優、俳優、舞踊家、コレオグラファー、ダンサー、芸人まで多岐に渡りますし、その方々が日々創り出している表現やコンテンツも極めて多様で包摂的です。

当社が目指すIPデータテックは、次世代のクリエイターに役に立ち、コンテンツ産業の大きな発展に貢献するため、独自のコンテンツ関連データサービスの確立と拡大に25年にわたり積み重ねてきたエンターテイメントデータサービス専業会社としてのこだわりと熱意からこうしたプロダクト開発に至りました。

コンテンツ産業は今後日本の基幹産業になりますが、当社は培ってきた独自のコンテンツデータベースやメタデータ技術の幅をさらに広げていき、エンターテイメントならではの領域で磨かかれる感性AIをもって、IPコンテンツの未来にデータテクノロジーという立場から貢献してまいります。

提供内容

IPコンテンツの素材を探し、創り、広げることに専門データ技術で貢献するデータシステムです。

- IP発掘支援 ～まだ有名ではないIPコンテンツやその卵を探しますコンテンツ特徴データベースから、様々な要件に応じたIP発掘支援を行います- IP制作支援 ～制作サポートを行いますベンチマーク作品の抽出やデータを活用した制作支援を行います。- IPを広める ～IPを広げるための事例やSNS活用方法などのデータベースで拡散支援しますマイクロ～スモール～ミドルクラスのIPの中(作品内容)と 外(ビジネス展開)から既存のIPコンテンツの探索・情報をご提供します。- IPを活用する ～IPコンテンツを活用する企業や自治体のサポートを行います・タイアップ、コラボレーション先を発掘・出資先の発掘、調査・投資金額の決定

エンターテイメント分野のコンテンツIPを取り巻く現象は、作品制作、メディア展開、プロモーション、消費行動など、多様な事実が時間軸の中で発生します。

エンターテイメントに特化したDMPはまだそれほど多く存在せずに「MSDB Bridge」は、これらの出来事とその関連性を継続的に表現・蓄積することで、作品制作から消費までを有機的に解析できる状態を実現、IPのメディア化・商品化展開から活用事例(タイアップ・コラボ)まで幅広い関連性を可視化します。

従来存在する数多のDMPとは異なる独自性や強みについて

- コンテンツ特徴の解析技術「感情や情緒や背景を解釈」独自の感性AIを活用しコンテンツの内容（物語・世界観・テーマ・感情・キャラクターなど）を解析してデータベース化- 横断的なIP分析基盤 「独自メディアフランチャイズデータベース」過去から現在に至る膨大な多様な分野のIPに関連する情報を集約・体系化し、エンタメ領域を横断したデータ分析が可能- コンテンツ中心の設計思想「エンターテイメント関連分野特化型DMP」Webマーケ、広告、コマース系のDMPと連携可能でありつつも、設計思想が大きく異なり、エンターテイメント関連やIPコンテンツに特化しコンテンツやファンコミュニティの内容理解がベース

詳しくは、以下サービスページをご参照ください。

https://www.sockets.co.jp/msdb_bridge/

現在６社様とトライアルやPoCを協議中（MOU1件、実施契約３件など）です。

共創モデルを基本思想に事業フェーズ・活用範囲に応じて多様なプランをご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社ソケッツ：（https://www.sockets.co.jp/）（証券コード:3634）

ソケッツは、独自のメタデータと感性AIを活用したデータサービス会社です。

日本のエンターテイメント・コンテンツに関する統合的なデータベースとして、世界でも有数の質と量となってきております。現在、KDDI、NTTドコモ、LINE MUSIC、レコチョク、楽天グループ、HJホールディングス（サービス名「Hulu」）などが運営するエンターテインメント関連サービス向けにデータ関連サービスを提供しています。さらに、集英社、ハースト婦人画報社、CEメディアハウスなどと連携して、感性データと感性AIを活用したインターネット広告・感性マーケティングサービスを行っております。

本リリースに関するお問い合わせ先：

株式会社ソケッツ コーポレートプランニング室 IR 担当

〒150-6036 東京都渋谷区恵比寿４-20-３ 恵比寿ガーデンプレイスタワー36階

E-mail：ir@sockets.co.jp