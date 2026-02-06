【2026年共通テスト独自調査】高得点の秘訣は「読解」と「処理」のスピードだった

株式会社SRJ

株式会社ウィザス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：生駒 富男）のグループ会社である株式会社SRJ（本社：東京都中央区、代表取締役：松浦 淳志）が運営する一般社団法人日本速読解力協会（本部：東京都中央区）は、2026年1月に実施された「大学入学共通テスト」の文字数・語数分析結果を公開いたしました。

今回の独自調査では、国語の文字数が26,030文字に達し、英語リーディングにおいても引き続き150wpm（語/分）のスピードが不可欠となるなど、「速く正確に読み解く力」が全教科の得点を左右する傾向が鮮明となりました 。

2026年共通テストの分析ポイント：進む「長文化」と「思考力重視」

共通テスト国語の文字数分析詳細はこちら :https://www.sokunousokudoku.net/media/?p=14076共通テスト英語の語数分析詳細はこちら :https://www.sokunousokudoku.net/media/?p=140771. 国語：「考える時間」の捻出が得点の鍵に

国語の総文字数は昨年度よりさらに増加し、約26,030文字（原稿用紙約65枚分）となりました。

新課程になり出題が始まった第３問において、文章校正や編集意図を考えさせる問題が出題されたことが傾向の変化と言えます。新傾向の設問や抽象的な文章、長い選択肢の導入により、解答の検討に多くの時間を要する構成となっています。

膨大な文字数を迅速に読み解き、いかに「考える時間」を捻出できるかが得点の鍵となる、難度の高い内容でした。

詳細分析はこちら :https://www.sokunousokudoku.net/media/?p=140762. 英語：求められるスピードと情報処理能力

英語リーディングの総語数は過去5年間約5,600～6,300語の間で推移しており、試験時間80分の中で内容を正確に理解するには、最低でも150wpm（語/分）のスピードが必要です。

また、リスニングでは1回再生の配点比率が60％を占めています。

複数の情報から内容を正しく判断・理解することや言い換え表現の瞬時の理解が求められるなど、一定の情報処理能力が試されています。

詳細分析はこちら :https://www.sokunousokudoku.net/media/?p=140773. 他教科： 知識の習得を超えた応用力が必須に

2026年共通テストは文理を問わず、膨大な情報を処理する力が合否を分けました。

世界史や生物、情報Iの文字数増、日本史での初見史料分析、数学での煩雑な条件把握など、全教科で「速く正確に読み解く力」が必須です。

単なる知識の習得を超え、情報を整理・編集し、深く読み解く応用力が問われる傾向が一段と強まったと言えます。

分析結果をふまえて

共通テストでは、膨大な量の文章を読み、さらに初見の資料や与えられた条件を活用して解くことが必要な問題が増えています。また、本文や設問の内容を読み飛ばしてしまうと解けないように作られている問題や、複数の情報をもとに考えさせる問題も出されています。

また、英語においても、リーディングでは常に150wpm（語/分）で読み進められるようなスピードと、様々なジャンルのまとまりのある文章に慣れること、リスニングでは問題用紙に与えられている条件や状況・選択肢を素早く読んで頭に入れることと１回で正確に聴き取れることが重要となってきています。

総合的に考えると、共通テストで高得点を取るためには、その場で速く正確に情報を把握・整理したうえで、論理的に考える力が必要と言えるでしょう。

