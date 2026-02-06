【バール・デ・美富味】富山駅前で「おでん＝富山」を発信。2月12日（木）メディア向け試食会のご案内

株式会社アトム

富山駅前のMAROOT内にて日本酒バル「バール・デ・美富味」を営むアトム（代表取締役：青井 茂）は、2026年2月22日（日）～3月1日（日）の1週間、「おでんの日（2月22日）」を起点としたおでんイベント「北前船おでんの旅 白黒おでん食べ比べウィーク」を開催します。

本企画では、 富山湾の恵みを生かした白エビ出汁おでんと、江戸の町人文化が育んだ醤油のコクが際立つ江戸伝統の「茶飯文化」にも通ずる黒おでんを食べ比べることで、おでんを「郷土料理」ではなく出汁と流通が育てた日本の食文化として再解釈します。

背景にあるのは、 北前船が運んだ昆布が江戸の食文化（出汁）の礎となり、再び富山へ……という、時空を超えた文化の往来。昆布や酒、乾物とともに運ばれた食文化を、現代の駅ビル空間で体験できる企画です。

開催に先立ち、2月12日（木）にはメディア・インフルエンサー様向け試食会を実施。

白エビ出汁おでん、黒白おでん北前船セット、出汁で割る日本酒などをご試食いただけます。

■ 企画の背景｜なぜ「おでん×富山」なのか

寿司や海鮮のイメージが強い富山県ですが、富山は、昆布・鰹節・白エビなど、出汁文化も非常に豊かな土地です。当店では、日本酒と相性のとても良い料理として「おでん」に着目し、今後寿司だけではなく「おでん＝富山」というメッセージを継続的に発信していく予定です。今回のイベントは、その第一弾となります。

■ イベントの見どころ

１. 白と黒、二つのおでんを食べ比べ北前船オリジナルセット

- 白黒おでん 北前船セット（税込1,350円）

富山と江戸、二つの味を一皿で巡るメニューです。同じ「おでん」でも、土地が違えば、味も文化もまったく異なることを体感できます。

２. 若者にも伝わる“新しいおでん”の提案

東京で話題の進化系おでんも登場。

- クロワッサンのおでん- とう飯（出汁の染みたお豆腐を乗せたご飯）

伝統とトレンドが同時に楽しめる構成となっています。

クロワッサンのバターの風味と出汁の相性が楽しめます出汁の染みた豆腐をご飯に乗せてご提供

３.出汁で割る日本酒体験

おでん出汁割日本酒 500円（税込）

出汁×日本酒という、関東起源の飲み方も提案します。

■ イベント期間中メニュー例（一部）

・白黒おでん 北前船セット 1,350円（税込）

・富山 白エビ出汁おでん 1,200円（税込）

・とう飯から揚げ定食 1,540円（税込）

・とう飯鱒ユッケ定食 1,540円（税込）

・とう飯酒粕トン汁定食 1,000円（税込）

■ メディア・インフルエンサー様向け試食会について

本イベント開催に先立ち、メディア・インフルエンサー様向けの試食会を実施いたします。ご参加いただける際は、下記フォームよりご回答をいただけますようお願い申し上げます。

回答フォーム：https://forms.gle/aG6iX9qn7Kba2spD7(https://forms.gle/aG6iX9qn7Kba2spD7)

【試食会概要】

日時：2026年2月12日（木）15時～17時（17時以降も閉店までご対応いたします

会場：バール・デ・美富味（富山駅直結 MAROOT内）

内容：

・白黒おでん北前船セットのご提供

・おでんに合う日本酒ペアリングのご紹介

・おでん出汁割日本酒のご提供

・クロワッサンのおでんのご提供

・企画背景のご説明

・地元の若者を誘致した地元日本酒の紹介

※本開催（2/22～3/1）の取材をご検討いただく機会としてもご活用ください。

※当社では、法令を遵守し、未成年者へのアルコール類の提供は一切行っておりません。

■ 開催概要（本イベント）

富山駅直結で「おでん＝富山」を発信。～白エビ出汁×江戸おでんの白黒を味わう1週間～

開催期間：2026年2月22日（日）～3月1日（日）

会場：バール・デ・美富味（富山駅直結 MAROOT内）

■ 弊社アトムが目指すこと

富山県を拠点にまちづくりを推進する当社は、地域創生プロジェクトの一環として、地元の学生や地域住民をはじめとする若い世代とともに、地域に息づく文化的価値を再発見・再編集する取り組みを行っています。こうした活動を通じて、地方から100年先につながる文化を創造し、次世代へとアーカイブしていくことを目指しています。

また、これまで日本酒に親しむ機会が少なかった層や、日本酒に関心を持ち始めた若い世代に向けて、地元・富山の日本酒の魅力をより身近に感じてもらう機会を創出し、地域文化への理解と愛着を育む活動を継続してまいります。

