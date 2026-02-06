『エピックセブン』新規月影英雄「宝剣の君主 イセリア」実装！
■外伝ストーリー「消えた残り火の悲歌」のもう一人の主人公…宝剣に選ばれたがために望まぬ戦争をせざるを得ない悲劇的な運命の英雄
■高い反撃発生率を基盤に持続的な追加ダメージと「裂傷」効果を所持…PVPでの圧迫感を最大化
■最大77回の無料聖約召喚チャンスなど豪華特典が当たるイベント開催
スマイルゲート・メガポートは自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発しているモバイル向けRPG『エピックセブン』において、新規月影英雄「宝剣の君主 イセリア」を実装したと2月6日(金)に発表しました。
「宝剣の君主 イセリア」は、外伝ストーリー「消えた残り火の悲歌」のメイン登場人物であり、「エルブリスの宝剣」に選ばれたダン・ブライアの君主です。世界樹の力が宿る宝剣に選ばれたが、その力に蝕まれ、望まぬ戦争を強いられる悲運の英雄でもあります。
「宝剣の君主 イセリア」の悲しい運命は、「消えた残り火の悲歌」のストーリーで鑑賞できます。
戦闘では反撃発生率を基に敵への持続的な追加ダメージと裂傷で敵を圧迫する光属性ナイト英雄として活躍します。特に、スキル使用時、自身に付与される固有効果「亀裂」を通じて攻撃力を大幅に上げられる点が特徴です。「亀裂」は、攻撃力を上げる代わりに防御力を下げるため、戦略的な活用が求められます。
■最大77回無料盟約召喚など、豪華イベント開催！
迫るバレンタインデーを記念し、豪華イベントを開催します。
2月12日(木)から2月19日(木)までにログインしたすべてのプレイヤーに最大77回の無料聖約召喚チャンスを提供するログインイベントに加え、ゲームコンテンツプレイに必要な財貨「体力」も最大300個まで配布します。
また、2月12日(木)から2月18日(水)までは、ゲームプレイに役立つ各種バフを提供する英雄育成キャンペーンも用意されています。
アプリ『エピックセブン』は、Google PlayストアとApp Storeからダウンロードできます。
また、『エピックセブン』に関する詳しい情報は公式コミュニティや、公式YouTubeチャンネルにて確認が可能です。
▼ダウンロードはこちら
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stove.epic7.google
・App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id1322399438
■ゲーム情報
[ タイトル ] エピックセブン
[ ジャンル ] 未来につなげるアニメRPG
[ 対応OS ] iOS / Android / PC
[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）
[ サービス開始日 ] 2019年11月7日
■ウェブサイト情報
公式サイト
https://epic7.onstove.com/ja/brand
公式コミュニティ
https://page.onstove.com/epicseven/jp
公式X
https://x.com/Epic7_jp
公式YouTube
https://www.youtube.com/@EpicSevenJP
スマイルゲート公式サイト
https://smilegate.com/jp/