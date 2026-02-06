『あんさんぶるスターズ！！Music』×『pop’n music High☆Cheers!!』コラボが開催！
株式会社コナミアーケードゲームスは、音楽ゲーム『pop’n music High☆Cheers!!(ポップンミュージック ハイチアーズ)』が、HappyElements株式会社が制作するリズムゲーム『あんさんぶるスターズ！！Music』とのコラボレーションイベントを2月9日(月)から開始することをお知らせします。
今回のコラボでは、「あんさんぶるスターズ！！Bright me up!!」のユニット『Valkyrie(ヴァルキュリー)』『Ra*bits(ラビッツ)』『Switch(スウィッチ)』『Knights(ナイツ)』の4組が『pop’n music High☆Cheers!!』に登場します。
『Valkyrie』が歌唱する「FUSIONIC STARS!!」、『Switch』が歌唱する「BRAND NEW STARS!!」の2曲が追加されるほか、順次コラボコンテンツや『Ra*bits』、『Knights』が歌唱する楽曲などが追加されていく予定です。
ぜひ、この機会に『pop’n music High☆Cheers!!』をお楽しみください。
▼『pop’n music High☆Cheers!!』 公式サイト
https://p.eagate.573.jp/game/popn/popn29/
▼「ポップンミュージック公式」公式X
https://x.com/popn_team
『あんさんぶるスターズ！！Music』の楽曲が『pop’n music High☆Cheers!!』に登場！
【開催期間】 2月9日(月) 10:00 ～
コラボを記念して、『あんさんぶるスターズ！！Music』の楽曲が『pop’n music High☆Cheers!!』に登場！期間中、「FUSIONIC STARS!!」、「BRAND NEW STARS!!」の2曲が通常のプレーで選曲できるようになります。さらに、ゲーム内イベント「たたいてポンポン！ポップ君大会」で条件を達成すると、同楽曲の高難易度譜面である「HYPER」、「EX」のプレーが可能になります。
今後も、順次同シリーズのユニット『Ra*bits』、『Knights』が歌唱する楽曲が追加される予定です。
【楽曲情報】
「FUSIONIC STARS!!」/Valkyrie
「BRAND NEW STARS!!」/Switch
『あんさんぶるスターズ！！Music』について
HappyElements株式会社が制作する個性あふれるアイドルたちをプロデュースできるスマートフォン向けゲーム「あんさんぶるスターズ！！Bright me up!!」のリズムゲームで、200曲以上の魅力的な楽曲で初心者から上級者まで楽しむことができます。
▼「あんさんぶるスターズ！！Bright me up!!」公式サイト
https://ensemble-stars.jp/
「pop’n music」シリーズについて
「pop'n music」シリーズは、1998年にアミューズメント施設で稼働を開始した音楽ゲームです。
幅広い楽曲と個性豊かで可愛らしいキャラクターが特徴で家庭用ゲームなど様々なプラットフォームでリリースし長年お客さまから支持をいただいています。
タイトル：pop'n music High☆Cheers!!
メーカー：KONAMI
稼働日：稼働中
ジャンル：音楽ゲーム
プレー人数：1～2人
著作権表記：
(C)2014-2019 Happy Elements K.K
(C)Konami Arcade Games
稼働施設：全国アミューズメント施設
お問合せ先：
お客様相談室 TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)
メール：サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。
https://www.konami.com/games/inquiry/jp/