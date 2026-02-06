集中と休息のためのピアノアンビエント。Classy Moon『 Still Horizons 』2月6日配信開始

株式会社クロア

静かなピアノの響きが、思考と感情を穏やかに整える。

日常に“余白の時間”を生む、Classy Moonの最新作。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、Classy Moonの最新アルバム『Still Horizons』の配信が2026年2月6日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

Classy Moon / Still Horizons

Still Horizons は、遠くへ続く静かな地平線をテーマにした、

ピアノが紡ぐノスタルジックなヒーリング作品です。

柔らかな光のようなメロディが、心の奥に眠る記憶をそっと呼び起こし、

落ち着いた幸福感と、物語の余韻に包まれる時間を届けてくれます。

ノスタルジーと静けさを軸に、感情を過度に刺激しないよう、

音数を抑えたミニマルな構成。

作業中のBGMや一日の終わりのリラックスタイムなど、

日常のさまざまなシーンで取り入れやすく、

長時間の再生にも適した作品となっています。

静かな環境で過ごす時間を大切にしたい人に向けた一枚です。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1986

タイトル：Still Horizons

アーティスト：Classy Moon

配信日：2026年2月6日

レーベル：CROIX HEALING

YouTube試聴▶https://lnk.to/8wJkhC9a45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/GyalRJn021

収録曲

01 The Far Edge of Light

02 Letters Carried by Distance

03 Horizons Woven with Memory

04 Tender Scenes at Daybreak

05 Where Quiet Stories Rest

06 The Blue Hour Remains

07 A Kindness Left Unwritten

08 Fields Holding Gentle Echoes

09 A Promise Between Horizons

10 Fragments of a Soft Morning

関連作品

Classy Moon / Distant Pages



めくられることのない遠いページには、忘れていたはずの景色がそっと眠っている。

『Distant Pages』は、ピアノの澄んだ旋律と自然音の織りなす音の風景が、

心の奥に積もった“やさしい記憶”を静かに映し出すヒーリングアルバムです。

一冊の物語を読み返すように、

ページをめくるたび、あのころの温もりや希望がふわりと蘇る。

そんな郷愁と幸福感のバランスを大切に作られた作品です。

遠い日々の輝きが、今のあなたの心をそっと支えてくれるように。

静けさに満ちた時間の中で、忘れていた優しさともう一度出会える一枚です。

人生のページをめくり、

以前の自分と向き合うこと。

自分自身の心と気持ちを見つめ直し、

これからの時間へと歩いていくこと。

『Distant Pages』は、

そんな静かな時間を大切にしたヒーリング作品です。

作品詳細

▶https://www.croixhealing.com/release/classy-moon/chdd-1985

タイトル：Distant Pages

アーティスト：Classy Moon

配信日：2026年1月16日(金)

レーベル：CROIX HEALING

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/ncFriBCX45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/X9XGrA1d21

＜Classy Moon＞プロフィール

Classy Moon

いつも音楽があなたのそばにあるように、心を穏やかに過ごすサウンドとリラックスをテーマとし、美しいメロディーで日常のちょっとした幸せを気付かせてくれる、癒やしを奏でるアーティスト。

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCo69GGwdTvE3Mtx76vJyQow

X

▶https://twitter.com/moonclassy3

Facebook

▶https://www.facebook.com/profile.php?id=100064945934890

CROIX HEALING ホームページ

▶https://www.croixhealing.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

YouTube Ch.▶https://www.youtube.com/@RELAX_WORLD

“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app

より良い毎日のために 癒やしと眠りのスペシャリティストア

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.jp/

「世界の瞑想と眠りを変える」RELAX WORLDブランドのX公式アカウント

RELAX WORLD 広報部 X

▶https://x.com/relaxworld_pr

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。