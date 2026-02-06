freeeがBtoBマーケティングに特化した業務委託マーケターマッチングサービス「b-growth Pro」を導入

株式会社b-growthhttps://bgrowth.jp/case/freee

株式会社b-growth（本社：東京都港区、代表取締役CEO：菱沼匡、以下「当社」）は、フリー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：佐々木 大輔、以下「フリー」）が、BtoBマーケティングに特化した業務委託マーケターマッチングサービス「b-growth Pro」を導入したことをお知らせいたします。

フリーは、b-growth Proを活用することで、3ヶ月で4本のWP企画のリリースやLPのアップデートなど短期間でアウトプットの創出に成功。企画面だけでなく、インサイドセールス専門人材の稼働により、商談創出数は昨年比で130%増加しています。これらの成果を受け、今後も当社は両社連携による取り組みを強化してまいります。

■b-growth Pro導入前のマーケティング領域の課題

・コンテンツ企画：ターゲット課題を踏まえた施策企画から実行までを一気通貫で担うケイパビリティの不足

・インサイドセールス：経営者と対等に会話ができるBDR人材の不足

■b-growth Pro導入後の変化

・コンテンツ企画：WP企画を中心に3ヶ月で4本の企画を推進、LPのラフ作成も追加依頼で2本対応など、短期間でしっかり求めるアウトプットの創出に成功

・インサイドセールス：Qで目標としていた商談獲得数を、2ヶ月目で達成

■フリー株式会社 取引プロダクトGTM戦略部長 鎌田 貴史氏

事業環境が大きく変化する中で重要なのは、事業のフェーズや方向転換に合わせて、柔軟に組織の形を変えられるかどうかだと考えています。

今回b-growthさんとご一緒したことで、リソース不足を補うだけでなく、内製すべき業務と外部にお任せする業務の線引きが明確になり、最適な組織形態について見直す機会にもなりました。

人や資産を固定的に抱え込みすぎず、必要なタイミングで外部のプロフェッショナルに伴走してもらう選択肢は、新規事業に取り組んでいる企業にとって有効な選択肢だと思います。

■フリー株式会社 取引プロダクトGTM戦略部 マーケティング部門 マネージャー 渡邊 陵平氏

人材不足は社内外を問わず、どの会社でも起こり得るものだと思います。正社員採用という選択肢だけでなく、業務委託人材も含めてリソース確保の選択肢を広げることは、結果的に事業スピードを加速させることにも繋がります。

b-growth Proには、「何をやるか」ではなく「何を達成したいのか」という目的ベースで動けるプロフェッショナルが多く在籍している印象があります。単なる外注ではなく、事業を前に進めるためのケイパビリティを補完し、事業グロースをサポートしてくれる存在だと思います。

■事例インタビュー全文はこちら

フリー株式会社様

『新規事業グロースの一手としてb-growth Proを導入。急成長を目指すフリーの業務委託人材活用事例とは？(https://bgrowth.jp/case/freee)』

■株式会社b-growth 代表取締役CEO 菱沼匡のコメント

当社は、「事業とマーケターの最速・最適・最高のマッチングを行うことで事業グロースを実現させる」というミッションのもと、BtoB事業を展開する企業を主な対象として支援を行っています。

この度、スモールビジネスを世界の主役にするというミッションのもと、会計・人事労務に加え、取引プラットフォーム領域のプロダクトを展開されているfreee社への導入をいただき、事業グロースに繋がる好成果が上がっていることを大変嬉しく思います。

同社以外にも近しい課題を抱えていたり、単なるクリエイティブ・営業支援ではなく、事業成長の視点で動けるようなtoBマーケティングの専門領域に特化した人材を求められている企業様も多いように思います。



今後も当社は課題を抱える企業と、実績・経験豊富なマーケターをマッチングさせていくことで、日本のマーケティング業界の底上げを図ってまいります。

◆株式会社b-growthの概要

会社名：株式会社b-growth

本社住所：

〒107-0062

東京都港区南青山1-1-1新青山ビル 東館7F

代表者：代表取締役CEO 菱沼匡

主な事業内容：BtoBマーケティング支援事業

コーポレートサイト：https://bgrowth.jp/

【BtoB事業会社の役職者マーケター限定コミュニティ】

BtoBマーケティング研究会：https://www.facebook.com/groups/966370787340691/

◆フリー株式会社の概要

会社名：フリー株式会社

本社住所：

〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

代表者：代表取締役CEO 佐々木 大輔

主な事業内容：クラウド会計ソフト、給与計算ソフト、給与明細や年末調整、入社手続きから勤怠管理などの開発・運営。

コーポレートサイト：https://corp.freee.co.jp/

■b-growthの提供サービス

b-growthでは、BtoB企業のクライアント課題解決に向けて、主に以下のサービスを展開しています。

業務委託マーケターによるBtoB事業グロース支援サービス

b-growth Pro(https://bgrowth.jp/service-pro)

BtoBマーケター専門のエージェントサービス

b-growth Agent(https://bgrowth.jp/service-agent)

BtoB事業特化の広告運用サービス

b-growth AdMaster(https://bgrowth.jp/service-admaster)

BtoB事業特化のコンテンツ制作サービス

b-growth Creative(https://bgrowth.jp/service-creative)

*当社及びBtoBマーケティング研究会のメンバーに向けた取材や各種情報提供依頼について、いつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。



