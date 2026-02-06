笑顔と音楽に包まれて―絆友会 各園でクリスマス会を開催しました

社会福祉法人絆友会

社会福祉法人 絆友会が運営する各園では、今年も子供たちが心待ちにしていたクリスマス会を開催しました。

園ごとに工夫を凝らしたプログラムが行われ、笑顔と温かな雰囲気に包まれる一日となりました。

朝から「サンタさん来るかな？」「プレゼントもらえるかな？」と、子供たちの会話もいつも以上に弾み、園内はわくわくした空気に。

特別な一日の始まりに、自然と期待が高まっていく様子が見られました。

楽しさあふれるプログラムの数々

クリスマス会では、保育士によるシルエットクイズや音楽演出、クラスごとの発表など、年齢に応じたプログラムを実施しました。

スクリーンに映し出された影を見て「サンタさん！」「トナカイ！」と元気いっぱいに答える姿や、歌や合奏に真剣に取り組む姿からは、日々の積み重ねと成長が感じられました。

幼児クラスでは、

鈴や打楽器、ハンドベルを使った合奏が披露され、会場は温かな拍手に包まれました。

友だちと音を合わせる楽しさや、人前で表現する経験を大切にした時間となりました。

サンタクロースの登場に大歓声！

鈴の音とともにサンタクロースが登場すると、会場の雰囲気は一気に最高潮に。

驚いた表情を見せる子、じっと見つめる子、思わず笑顔になる子――反応はさまざまでしたが、プレゼントを受け取ると、どの子も嬉しそうな表情を浮かべていました。

クラスごとに贈られたおもちゃは、会の後すぐに子供たちの遊びへとつながり、夢中になって遊ぶ姿が見られました。

クリスマスならではのお楽しみも

午後には、クリスマス気分を味わえるおやつタイムも実施。

自分でクリームを絞ったり、みんなで同じおやつを味わったりと、食を通して季節を感じる時間となりました。

「おいしい！」「かわいくできたよ！」という声があちこちから聞こえ、笑顔の絶えないひとときとなりました。

行事を通して育まれるもの

サンタクロースに目を輝かせる姿、音楽に合わせて体を揺らす姿、友だちと気持ちを合わせて表現する姿。

クリスマス会は、子供たち一人ひとりの“今”が詰まった大切な時間です。

社会福祉法人 絆友会では、こうした季節の行事を通して、

子供たちが「楽しい」「うれしい」「やってみたい」と感じる経験を重ね、豊かな感性と心を育んでいくことを大切にしています。

来年もまた、子供たちの笑顔に出会えるクリスマスを迎えられるよう、日々の保育に丁寧に取り組んでまいります。

園見学・学生ボランティアについて

実際の保育現場の雰囲気を体験し、子どもたちと関わる温かさを感じていただけます。

また、保育士を目指す学生の皆さんを対象に、ボランティアや体験実習の受け入れも行っています。

園行事の補助や子どもたちとのふれあいを通じて、現場ならではの学びを得る機会となっています。

「将来、保育の仕事に関わりたい」「子どもと関わる体験をしてみたい」という学生の方も大歓迎です。

詳しい募集内容は、採用ページ(https://www.recruit.hanyuukai.biz/)にてご案内しています。

お問い合わせ

社会福祉法人絆友会

https://www.honbu.hanyuukai.biz/

office@kizuna-info.com

※営業・勧誘等は一切お断りいたします。