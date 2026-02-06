九州新幹線全線開業15 周年を記念したおトクな割引きっぷの発売について

九州旅客鉄道株式会社

九州新幹線（博多～鹿児島中央）は、2026 年3 月12 日に全線開業15 周年を迎えます。これまでのご愛顧、まことにありがとうございます。JR 九州では15 周年を記念して、九州新幹線でのご旅行

をお楽しみいただける、２種類の特別なきっぷを発売いたします。

全線開業15 周年プロジェクト「つばめの大冒険」とあわせて九州新幹線でのご旅行をお楽しみください！

九州新幹線全線開業15 周年を記念した、わくわく感を詰め込んだくじタイプの割引きっぷです。

「ＪＲ九州アプリ」でくじ引き券をお買い求めいただくと「JR 九州全線1 日乗り放題」または「九州新幹線全線1 日乗り放題」のいずれかのフリーきっぷが当たります！さらにダブルチャンスでJR キューポ15,000 ポイントやアミュプラザ全館で使える1,500 円クーポン券が抽選で当たります！

「九州ドリームガチャ・フリーきっぷ」の概要・購入方法など

1 くじ引きにより当選する内容

・「九州ドリームガチャ・フリーきっぷ」はくじタイプの割引きっぷです。

・「ＪＲ九州アプリ」内で「くじ引き券」を使って、くじを引くと、以下のいずれかが必ず当たります。

※ご利用いただける設備：「普通車自由席」（指定席を利用する場合は指定席特急券の購入が必要）

「JR 九州全線１日乗り放題」は、九州新幹線・西九州新幹線を含むＪＲ九州全線の特急列車、普通・快速列車の普通車自由席、日田彦山線ＢＲＴに乗り降り自由です。

※その他、詳しいきっぷの効力はＪＲ九州のホームページ(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/454)をご覧ください。

２ おねだん等

くじ引き券を購入する際と当選したきっぷを購入する際にそれぞれお支払いが必要です（クレジッ

トカード決済に限ります）。

○購入できるくじ引き券の種類

３ 購入手順（購入期間）

１. くじ引き券の購入期間：2026 年2 月14 日（土）～3 月12 日（木）20 時

２. 購入したくじを引く期間：2026 年2 月14 日（土）～3 月12 日（木）23 時

３. 当選したきっぷの購入期間：2026 年2 月14 日（土）～3 月13 日（金）23 時

４. きっぷのご利用期間：2026 年3 月14 日（土）・3 月15 日（日）のいずれか１日

４ ダブルチャンスについて

くじを引いていただいた方の中から抽選で以下の特典が当たります。

◎15 組「JR キューポ15,000 ポイント」

◎250 組「アミュプラザ全館で使える1,500 円分のクーポン」

※JR キューポは、お客さまの「JR キューポ残高」に、クーポンは「JR キューポアプリ」に３月１３日までに配信されます。クーポンのご利用には、JR キューポアプリのダウンロードが必要です。

プロジェクト「つばめの大冒険」では、15 年間分のありがとうを伝えるため4 月10 日～19 日の

間、博多駅に九州新幹線「つばめ」の車両を展示します。これにあわせて、ＪR 九州全線が乗り放題となるおトクな割引きっぷを発売します。「九州大冒険きっぷ」を使って、ぜひ「つばめ」に会いに来てください。

「九州大冒険きっぷ」概要

1 発売期間：2026 年3 月10 日（火）～2026 年4 月17 日（金） ※ご乗車日の前日まで発売

２ ご利用期間：2026 年4 月10 日（金）～2026 年4 月19 日（日）

※ 2026 年4 月18 日（土）ご利用開始分まで発売します。

３ 有効期間：連続する2 日間

４ 発売箇所：JR 九州インターネット列車予約

５ おねだん

１. 【北部九州版】大人 １０，０００円 こども ２，０００円

２. 【全九州版】大人 ２０，０００円 こども ３，０００円

６ きっぷの内容：

九州新幹線・西九州新幹線を含むJR 九州全線（北部九州版は豊肥本線以北のＪＲ九州全線、熊本～宇土、宇土～三角）の特急列車、普通・快速列車の普通車自由席、日田彦山線ＢＲＴに乗り降り自由です。

７ ご注意

・こども用は、大人用と同時に購入し、同一の行程で利用される場合に限り有効です。

・その他、詳しいきっぷの効力はJR 九州のホームページ(https://www.jrkyushu-kippu.jp/fare/ticket/455)をご覧ください。

◎モデルコース（例：大分発）