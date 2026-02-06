ハードな解体も、タフさで超える。コードレスセーバソーCR 36DSA 2月17日（火）より発売開始

工機ホールディングス株式会社

電動・空気工具を販売する工機ホールディングスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 吉田智彦 以下、工機ホールディングスジャパン）は、電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」から、36Vコードレスセーバソーの新製品CR 36DSA を2026年2月17日（火）より全国の電動工具取扱販売店などを通じて販売を開始します。

【コードレスセーバソーCR 36DSA】

CR 36DSAは、低振動・高耐久で解体作業に適したコードレスセーバソーです。従来品から引き続き当社独自の技術である「リニアガイド式カウンタウェイト」・「ローラーサポート構造」はそのままに、本製品から新たに電池の防振構造とギヤ耐久性向上のための新構造を採用したことにより、高耐久と低振動を両立し快適な作業の提供が実現しました。

工機ホールディングスジャパンは、お客さま視点に立ったより良い製品の開発とサービスの向上に努め、販売パートナーのみなさまおよびお客さまへの信頼に応えていきます。

■コードレスセーバソーCR 36DSAについて

名称 ：コードレスセーバソーCR 36DSA 形

発売日 ：2026年2月17日（火）

希望小売価格 ：\ 91,000 （税別） NN（蓄電池・充電器・ケース別売の製品）\43,000 （税別）

使用用途 ：パイプ、アングルの切断／各種木材の切断および窓抜き／軟鋼板、アルミ板、銅板などの切断

ベークライト、塩化ビニールなどの各種合成樹脂の切断

URL ：https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-cutter/cr36dsa/cr36dsa.html

【主な製品特長】

＜新機能＞

1．独自技術で耐久性を向上

2．リニアガイド式カウンタウェイト

1．独自技術で耐久性を向上

【暗い場所の作業に役立つLEDライト搭載］

ブレードの刃先を明るく照らし、暗い現場でも作業がしやすい。

【当社独自技術 ローラーサポート構造］

先端軸受け部をローラーにすることにより摩擦による摩耗・発熱が従来製品※より軽減され、軸受け部分の耐久性が向上しました。

【堅牢なアルミハウジング】

すべての駆動部品を保持するアルミハウジング構造により、不意な落下などの衝撃を受けても、内部部品の精度をしっかり保持します。

【電池防振構造で耐久性アップ※】

振動を吸収する電池防振構造により、電池接合部への負担を約66％低減※。接点の摩耗やスパークを防ぎ、長期間安心して使用できます。

※当社従来製品コードレスセーバソーCR 36DAとの比較。数値は参考値です。材料や条件により異なります。

2．リニアガイド式カウンタウェイト

振動を低減し、切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します※。

1つのギヤに2つの出力軸を設け、下段をブレード駆動軸、上段をウェイト駆動軸として互いに反対方向へ動作 させることで、切断時に発生する振動を効果的に抑制します。

【大形フックで仮置き可能】

作業中の仮置きに便利な大形フック付。

【ツールレスで簡単にブレード交換】

先端のレバー操作で、ブレードが着脱可能。手袋をしたままでも操作できます。

■仕様

コードレスセーバソーCR 36DSA

■工機ホールディングスジャパン株式会社について

工機ホールディングスジャパン株式会社は、工機ホールディングス株式会社の日本事業統括本部と工機販売株式会社を統合し2021年4月1日に設立されました。工機ホールディングスが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

・商品ページ：https://www.hikoki-powertools.jp/

■KOKI Groupについて

KOKI Groupは、ドライバ、ドリルなど約1,300 機種の電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。70余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界126ヵ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

※オフィシャル画像はお手数ですが、下記よりダウンロードをお願いいたします。

https://x.gd/Q6zXa(https://x.gd/Q6zXa)

■お問い合わせ先

お客さまからのお問い合わせ先

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル（無料）：0120-20-8822