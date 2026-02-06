春風漂う南紀白浜で colle × くろしお想 POPUPイベントを開催

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パルグループホールディングスのグループ会社、株式会社フリーゲート白浜が運営する和歌山県南紀白浜の宿「くろしお想」では2026年2月19日（木）から2026年3月31日（火）の期間中、グラフィックデザイン事務所colle による展示会”Whispers of spring”を開催致します。

寒さの中にも柔らかな光が差し込み、春の気配が海を渡ってくる季節になりました。colle とくろしお想との出会いは2023 年のリニューアルオープン。colle がロゴマークや館内ビジュアルに込めた想いやデザインの軌跡をご覧いただければと思います。展示とあわせて、ブランドpublished by colle からは木製のお花やレターセットなど、春が待ち遠しくなるような心あたたまるアイテムをお届け致します。和歌山の穏やかな気候と、くろしお想の心地よい空間。デザインが繋いだこの場所で、colle が描く美しい春の世界観をお楽しみください。

【イベント内容】

開催期間：

2026年2月19日（木）～2026年3月31日（火）

内容：

グラフィックデザイン事務所colle よるくろしお想のデザイン展示

木製のお花やレターセットなどくろしお想のオリジナル商品を含む約30アイテムを販売

※ご宿泊のお客様のみならず、一般のお客様のご来館にてご購入頂けます。

お気軽にくろしお想までお問い合わせ下さいませ。

館内サイン館内サイン客室アート客室キー

【施設概要】

本当に良い旅とは何かと考えた時に、煌びやかな瞬間だけではなく、 鑑賞してみればみるほど味わい深い本物の美しさauthenticという答えに辿り着きました。 旅を通して、そこからinspiration が沸き、mindfulな旅を過ごしていただきたい。

その想いから「くろしお想」では、ガーデンビュースタンダード全8室、コーナージュニアスイート全3室の総数11室。南紀白浜温泉源泉掛け流しの大浴場と、日本の伝統美を肌で感じることができるこだわりの檜浴槽の貸切風呂。

食事は、東京都南青山にあるミシュラン一つ星の日本料理店〈てのしま〉の林亮平シェフが監修。食べて健やかになる“mindful”、現代的なアレンジを加えつつもあくまで“authentic”で削ぎ落した日本料理、器にもこだわりシンプルモダンに美しく“inspiration”を呼び起こす、を軸に和歌山の郷土料理をベースに現代語訳した日本料理をコンセプトにしています。夕食、朝食共に地元食材にこだわり、地元生産者の方より直接ご提供いただき、春夏秋冬四季折々の味覚をご提供いたします。

くろしお想エントランス

くろしお想（KUROSHIO SOU）

所在地：和歌山県西牟婁郡白浜町1155

電話番号：0739-42-3555

客室数：11室

宿泊料金：2名様利用1泊2食付き1名 44,000円～

アクセス：

・JR新大阪駅～JR白浜駅まで約2時間20分/JR白浜駅よりタクシーで10分

・羽田空港～南紀白浜空港まで約1時間/南紀白浜空港よりタクシーで10分

・お車でお越しの際は南紀田辺ICから約25分

HP：https://kuroshio-sou.com

Instagram：https://www.instagram.com/kuroshio_sou/