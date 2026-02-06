一般社団法人 日本農業が亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」を締結

一般社団法人日本農業

― 京都・亀岡保津川公園を起点に、オーガニックを軸とした官民連携モデルの実装へ ―



一般社団法人日本農業（京都府亀岡市／代表理事：大西 千晶）は、2026年1月30日、亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定書」を締結いたしました。

本協定は、2024年4月3日に締結した「地域連携包括協定」に基づく取り組みとして、亀岡市が進めるJR亀岡駅前に広がる京都・亀岡保津川公園の整備および、2026年秋に開催予定の第43回全国都市緑化フェアin京都丹波の跡地を活用した「亀岡オーガニックビレッジパーク（仮称）」の実現を目的とするものです。

全国都市緑化フェアの開催は一過性のイベントではなく、その後の地域の在り方が問われます。本協定では、フェア後の“跡地”を、オーガニックを軸に官と民が協働しながら育てていくことで、持続可能な公園活用と新たな官民連携モデルの構築を目指します。

なお、2024年4月3日に実施した地域連携包括協定の締結式の様子は、以下よりご覧いただけます。

https://nihonnou.com/information/2024-04-03.html

協力協定 締結式 概要

日 時：令和8年1月30日（金）15:00～15:30

会 場：亀岡市役所 800会議室

出席者

亀岡市

・市長 桂川 孝裕 氏

・産業観光部長 松本 英樹 氏

・全国都市緑化フェア推進室長 清水 由士 氏

・全国都市緑化フェア推進室次長 小塩 睦子 氏

・産業観光部農林振興課長 川田 昌亮 氏

・全国都市緑化フェア推進室 整備課長 大西 平四郎成人 氏

日本農業

・代表理事 大西 千晶

・理事 梶 広二郎

・理事 広井 良典（京都大学 名誉教授）

オブザーバー

（本構想にご共感・ご支援いただいている企業・団体の皆様／五十音順）

みのる産業株式会社 代表取締役 生本 尚久 様

菊正宗酒造株式会社 代表取締役 嘉納 治郎右衛門 様

西日本旅客鉄道株式会社 理事 京滋支社長 財 剛啓 様

ロート製薬株式会社 代表取締役 瀬木 英俊 様

玉乃光酒造株式会社 代表取締役 羽場 洋介 様

安井建築設計事務所 都市デザイン部 兼 企画部 兼 国際部 部長 杉野 卓史 様

※左から広井理事、安井建築設計杉野部長、梶理事、玉乃光酒造羽場社長、大西代表理事、ロート製薬瀬木社長、亀岡市桂川市長、JR西日本財理事/京滋支社長、菊正宗酒造嘉納社長、みのる産業生本社長

今後について

本協定は、全国都市緑化フェアの「開催前」から「開催後」までを一体で捉えた取り組みです。

公園を単なる緑地としてではなく、未来の暮らし方や地域のあり方を試し、育てていく“実装の場”として位置づけ、亀岡から新しい官民連携のモデルを発信してまいります。

取材・連携のご案内

この度の締結式をきっかけに、本プロジェクトの取り組みをより広く発信していきたいと考えております。

本プロジェクトに関する取材のご相談のほか、企画・運営パートナーとしての参画、実証事業や共同検討に関するご相談についても、随時受け付けております。

オーガニック、食、農、福祉、まちづくり、教育、環境、企業の社会的価値創出などの分野において、本プロジェクトにご関心をお持ちの企業・団体の皆さまからのご連絡をお待ちしております。

プロジェクト内容・連携に関するお問い合わせ先

亀岡オーガニックビレッジパーク推進室（一般社団法人 日本農業 内）

メール：info@agriculture-jp.net

電話：0771-85-1081

所在地：〒621-0807 京都府亀岡市亀岡駅北1丁目8番地2 サンガスタジアム by KYOCERA 内