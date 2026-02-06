『フェスバ+』、新イベント「聖炎の先導者」開催！『白猫』のアイリスと『モンスト』のエクスカリバーのEXスキルチップが登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、株式会社MIXI（代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村弘毅、本社：東京都渋谷区、以下「MIXI」）と共に取り組んでいるスマートフォン＆PC向けゲーム『フェスバ+』について、2026年2月6日（金）より新イベント「聖炎の先導者」を開催したことをお知らせします。

【『フェスバ+』公式ページ】https://festibattle.jp/(https://festibattle.jp/)

新イベント「聖炎の先導者」の開催にあわせ、アイリス（CV：堀江由衣）とエクスカリバー（CV：小西克幸）のイラストを使用した新「EXスキルチップ」がピックアップされたガチャが登場します。また、1.5周年記念イベントとして、お得なログインボーナスに加え、1.5周年を記念した称号がもらえるミッションも実施中です。さらに、★5ウェアは『モンスターストライク』（以下、『モンスト』）のネオとオラゴンのみが登場する「モンストセレクションガチャ」や、『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、『白猫』）のソアラとノアのみが登場する「白猫セレクションガチャ」の登場も予定しております。

【イベント「聖炎の先導者」 概要】

【開催期間】2026年2月6日（金）16：00～2026年2月27日（金）15：59 予定

＜「聖炎の先導者EXスキルチップガチャ」概要＞

アイリス（CV：堀江由衣）のイラストを使用したキャスター専用の「EXスキルチップ」と、エクスカリバー（CV：小西克幸）のイラストを使用したガーディアン専用の「EXスキルチップ」がピックアップで登場します。★5は「EXスキルチップ」のみ登場します。また、10連ガチャを2回まで有償ジュエル350個でまわすことができます。

【開催期間】2026年2月6日（金）16：00～2月27日（金）15：59 予定

<登場「EXスキルチップ」紹介>

タイプ：キャスター【★5尽きることなき慈愛】

EXスキル：メディック・ドローン

タレットギミックを設置し、一定時間タレットから最も近い味方ヒーロー単体のHPを自動回復する

※タレットの回復効果は、壁を貫通しない

※攻撃を受けると、持続時間が短縮される

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じてスタミナ回復速度アップ

タイプ：ガーディアン【★5燃え上がれ熱き拳！】

EXスキル：リベンジフレア

自身にバリアを展開し、一定時間または一定ダメージまで自身への攻撃を防ぐ

敵にバリアを破壊された時、範囲内の敵全員に一定時間燃焼とスタンを与える攻撃を行う

＜LV2以上追加効果＞

バトル中、自身の残HPに応じて攻撃力アップ

＜イベントパス、イベントログインボーナス概要＞

イベント期間中、バトルリザルトでイベントパスポイントを獲得できます。イベントパスポイントが一定値貯まるたびに、イベントパス画面で報酬を獲得できます。ジュエルが最大500個や共通アクセサリー「★3板チョコ」などの報酬が手に入ります。また、期間中に毎日ログインすれば、ジュエルが最大350個獲得できるログインボーナスも開催中です。

【開催期間】2026年2月6日（金）16：00～2026年2月27日（金）15：59 予定

【「モンストセレクションガチャ」「白猫セレクションガチャ」の第9弾がそれぞれ登場決定！】

「モンストセレクションガチャ」からはネオ（CV：水瀬いのり）、オラゴン（CV：福島潤）の2キャラクター、「白猫セレクションガチャ」からソアラ（CV：新井里美）、ノア（CV：水瀬いのり）の2キャラクターが登場します。本ガチャから排出される★5ウェアは、上記のキャラクターのウェアのみとなっております。また、本ガチャは有償ジュエル500個限定で5回までまわすことができ、1回目、3回目、5回目のスタンプでは★5ウェアが確定となります。それぞれのキャラクターは限定ウェアも登場します。

【開催期間】2026年2月20日（金）16：00～3月15日（日）15：59 予定

【『フェスバ+』 基本情報】

『フェスバ+』は、1プレイ5分で手軽に楽しめる大乱戦パーティロイヤルゲームです。ゲームやアニメ、その他にも様々な作品のキャラクターが参戦したお祭りゲームを、ぜひ体験してください。

本作は「誰もが必ず楽しめる場所があるゲーム」をテーマに、ゲーム配信から視聴までを一貫して楽しめる機能「フェスCh」を搭載。

ゲームを遊ぶのが難しい時でも”観る”事で一緒にバトルを楽しめるタイトルとなっています。

◆ゲーム名：フェスバ+

◆ジャンル：大乱戦パーティロイヤル

◆対応端末：iOS、Android(TM)、Steam（PC）

◆公式サイト： https://festibattle.jp/

◆ストアページ： https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u(https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u)

◆専用コミュニティサイト「フェスLINK」： https://feslink.jp/

◆公式X： https://x.com/festibattle

◆公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@festibattle

◆公式TikTokチャンネル： https://www.tiktok.com/@festibattle

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

【株式会社MIXI 会社概要】

社名 ：株式会社MIXI https://mixi.co.jp

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

設立 ：1999年6月3日

資本金 ：9,698百万円（2025年3月末現在）

代表者 ：代表取締役社長 上級執行役員 CEO 木村 弘毅

事業内容 ：スポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメント、投資

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

