リコーブラックラムズ東京、クラウドファンディング「プレーオフ進出に向けた大事な後半戦、＃ちあちあ選手のぼり で選手を後押し！」を2/7(土)よりスポチュニティで開始！

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、ジャパンラグビー リーグワン(Division 1)に所属するリコーブラックラムズ東京を運営する株式会社リコー（本社：東京都世田谷区、以下ブラックラムズ東京）のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施する予定です。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

１．クラウドファンディングの実施背景と内容(ブラックラムズ東京様より)

今回、ブラックラムズ東京は「ファンの皆さんと一緒に、新しいスタジアムの景色をつくる」

というチャレンジに挑みます。

スタジアムでの声援は、選手の大きな力になります。私たちはラグビーを通して、応援する人の人生にも活力や感動を届けられる存在でありたいと考えています。その想いを形にする取り組みが、今回のプロジェクトです。

ブラックラムズ東京は、東京都世田谷区を拠点に活動するリーグワン ディビジョン1所属のラグビーチームです。今シーズンは上位6チーム入り、プレーオフ進出を目標に

重要な試合が続いています。

そこで立ち上げるのが「#ちあちあ選手のぼり」制作プロジェクト。

ファンの想いが込められたのぼりがスタジアムに立ち並び、選手の背中を押し、会場全体の一体感を生み出します。

このチャレンジを、ぜひ皆さんと一緒に実現したい。

ご支援・ご協力を、心よりよろしくお願いいたします。

２．支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

2）支援募集期間

2026年2月7日（土）09:00～3月1日（日）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

100万円

4）資金使途

今回のプロジェクトで集まった支援金の使途は、以下を想定しています。

・スタジアムに掲出する「ちあちあ選手のぼり」の制作費

・チームの運営資金、社会貢献活動/地域活動の資金

5）返礼品等リターン ※お勧めのリターン

シルバーコースーちあちあ選手のぼりサイン入り

(スタジアムに飾るのと同デザインののぼりにサインをしてお届けします)

【会社・団体概要】

◆株式会社リコー

東京を拠点とするラグビーチーム「リコーブラックラムズ東京」の運営会社

社名：株式会社リコー

所在地：東京都世田谷区宇奈根１-５-１

公式ホームページ：https://blackrams-tokyo.com/index.html

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：zjc_brt_fanclub@jp.ricoh.com

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。