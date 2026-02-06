3/6（金）開催！「無理なく取り組める」学校と企業の連携モデルを考えるフォーラム

特定非営利活動法人みんなのコード

特定非営利活動法人みんなのコード（神奈川県横浜市、代表理事：杉之原 明子、以下みんなのコード）は、2026年3月6日（金）に、みんなのコードと考える「学校と企業の連携」フォーラムを開催します。

みんなのコードは、「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」をビジョンに掲げ、2015年の団体設立以来、小中高・地域での情報・テクノロジー教育の発展に向け活動してきました。





文部科学省は、従前から「社会に開かれた教育課程」の重要性を指摘し、経済産業省も社会に開かれた学びの実装に向けた検討を進めるなど、学校と社会の垣根を低くする取り組みが加速しています。一方で、その実践にあたっては、現場ならではの課題も浮かび上がっています。

学校現場では、社会とつながる学びの必要性を感じながらも、企業との接点がなく、また多忙な業務の中で新たな連携を構想・実行することが難しいという課題が顕在化しています。企業においても、教育への関心や貢献意欲は高いものの、具体的な関わり方が見えにくく、子どもたちへの支援と社員の成長を両立させる取り組みを設計できていない現状があります。

本フォーラムでは、学校現場のリアルなニーズ調査の結果に加え、実際の連携事例を紹介します。さらに、社内調整のプロセスや準備段階での苦労、試行錯誤の過程などについても、登壇者のみなさまに率直に語っていただきます。学校と企業がそれぞれの強みを活かしながら、無理なく、そして継続的に取り組める「連携のカタチ」を参加者の皆さまと共に探っていきます。

【イベント概要】

【登壇者プロフィール】

- 開催日: 2026年3月6日（金）18:00～20:15- 申込締切： 2026年3月2日（月）18:00- 参加費: 無料※軽食・お飲み物をご用意しております。- 対象- - CSV・CSR・社会貢献推進担当の方- - - 本業の強みを活かした社会貢献の形を模索している- - - 「社会価値」と「事業価値」の両立に課題を感じている- - 人材育成・組織開発担当の方- - - 社員が日常のビジネスシーンでは出会えない価値観に触れ、仕事の意義を捉え直すきっかけをつくりたい- - 企業との連携に興味がある学校教員（学校種不問）※上記いずれにも当てはまらない場合は参加をお断りすることがございます。あらかじめご了承ください。- 申し込みURL：https://peatix.com/event/4858599- イベントの流れ- - みんなのコードによる 講演・教員アンケート結果の公開- - 高校教員 × 企業担当者による 事例紹介セッション- - 大学教授による データから見る「学校連携」の意義と社員への波及効果- - 企業担当者による トークセッション- - 参加者による ディスカッション（ミニワーク）- 参加形式: 対面のみ- - 会場：株式会社セールスフォース・ジャパンオフィス内 Ohana Floor- - - 東京都千代田区丸の内1-1-3 Salesforce Tower詳細はお申込み後にご案内いたします。

荒木淳子 氏

明治大学政治経済学部教授

東京大学大学院学際情報学博士課程中退、博士（学際情報学）。主な著書に『企業で働く個人の主体的なキャリア形成を支える学習環境-職場、実践共同体、越境』（単著, 晃洋書房，2021年）がある。企業で働く人の学習と主体的なキャリア形成のあり方に関心を持って研究を行っている。

植松 理恵 氏

株式会社メンバーズ 採用室・SINCA推進室 室長

2017年にメンバーズに中途入社後、新卒・中途クリエイターの育成に従事し、スキル向上とキャリア形成を支援。2020年～2023年は「みんなのコード」との協業によるIT・キャリア教育の授業を全社を巻き込んで実施し、社内表彰を受賞。現在はSINCA推進室にて、全社員のDX領域へのスキル転換（リスキリング）を推進中。技術革新が激しい現代において、大人も日々学び続けることの重要性を提唱し、IT人材育成に尽力。

勝田浩次 氏

新渡戸文化中学校・高等学校 情報科教諭 ラーニングデザインチーフ

Apple Distinguished Educator

大阪府立高校教諭、私立中高専任教諭を経て2022年から現職。学習者中心の教育を促進するための校内研修のデザインや、テクノロジーを用いた教育の推進に従事。2021年からは教職を務める傍ら、兼業として1人1台端末の活用や新コース開設などのお手伝いをしている。

小谷美代子 氏

広島県立広島商業高等学校

探究的な学びを重視し、情報処理やプログラミングの授業を通して、生徒が試行錯誤しながら、課題解決力を身につけられるよう指導している。

宮島佳与子 氏

BofA証券株式会社 株式テクノロジー部 プロジェクトマネージャー

株式トレーディングシステムに関わるプロジェクト管理を担当している。業務に加え、テクノロジー部および業務部が主導する社内ネットワーキンググループ「Women in Technology ＆ Operations」において、日本における共同代表を務めている。

山縣達也 氏

広島県立広島商業高等学校

商業科目の管理会計を担当し、会社の未来の意思決定に役立てるため、数字を活用する授業を行っている。

吉田賢人 氏

オープンワーク株式会社 人事部

K-Bridge株式会社 CEO

「ひとりひとりが自分らしく生きられる社会」の創出、そして日本のエンゲージメント指数向上のため、人事兼経営者として日々邁進している。特定非営利活動法人みんなのコードと共同開催した「高校生キャリア研修」では、その功績が認められ、HR's SDGsアワード「育つために育てる部門」にて優秀賞を獲得。現場での実践と経営視点を融合させ、個人の志が組織の活力へとつながる「本質的なエンゲージメント」のあり方を追求し続けている。

【注意事項】

イベント当日の様子を写真や動画で撮影させていただきます。みんなのコードほか関係各社の広報活動に使用する場合がありますが、氏名等個人情報との併記は行いません。またメディアによる取材が入る可能性がありますので予めご理解をお願いいたします。

終了時間は前後する可能性があります。

ご参加の皆様によるカメラ等での撮影はご遠慮ください。

【各種お問合せ】

参加申込みに関して

イベント事務局

Email：info@code.or.jp