「三上枝織のみかっしょ！」が番組イベントを2026年3月22日に開催！第1部ゲストは種田梨沙さん、第2部ゲストは大久保瑠美さん、現在チケット抽選受付中!!

三上枝織さんが近況報告をしたり、リスナーと一緒にまったり楽しみながら様々な企画を行っている映像番組「三上枝織のみかっしょ！」。2026年初のイベントは第1部ゲストに種田梨沙さん、第2部ゲストに大久保瑠美さんをお迎えします！

イベント第1部は13:30開演、第2部は17:30開演。会場はアニメイト池袋本店 B2Fにある多目的ホールアニメイトシアター。参加チケットは現在抽選受付中です。

▼チケットページはこちら【抽選受付：～2026年2月22日23:59】

https://livepocket.jp/e/mikassho2026mar(https://livepocket.jp/e/mikassho2026mar)

三上枝織のみかっしょ！Salossho Tea Party

『三上枝織のみかっしょ！』はニコニコチャンネルにて第1・第3木曜20時より1週間無料動画配信をしております（アーカイブ試聴は会員制）。イベントグッズの情報やイベント内の企画等については、後日、こちらの番組中もしくは番組公式X（ https://x.com/mikassho ）等でおしらせ致します。どうぞお楽しみに！

◆イベント情報◆

三上枝織のみかっしょ！Salossho Tea Party

【開催日時】

開催日：2026年3月22日（日）※2回公演

●第1部 開場13:00／開演13:30

●第2部 開場17:00／開演17:30

【出演】

三上枝織／種田梨沙（第1部ゲスト）／大久保瑠美（第2部ゲスト）

【会場】

アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）

⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/

【チケット（抽選受付）】

受付期間：～ 2026年2月22日(日) 23:59

チケットページ：https://livepocket.jp/e/mikassho2026mar

１.グッズ付きチケット：価格8,500円（税込）

1部：非売品ティースプーン＋2Lブロマイド付きチケット

2部：非売品ティーフォーク＋2Lブロマイド付きチケット

※グッズは当日会場にてお渡し致します。

※未就学児は入場不可

２.通常チケット：価格6,600円（税込）

＊上記１.のチケットより後方のお席となります。

◆関連情報◆

【2025年開催イベントのレポート】

2025年10月5日（日）に開催した『三上枝織のみかっしょ！10（じゅっ）かっしょ！みんなといっしょ！』のレポートはこちら！ ⇒ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007329.000016756.html

＊出演：三上枝織／上坂すみれ

【関連サイト】

●『三上枝織のみかっしょ！Salossho Tea Party』イベントページ

⇒ https://www.marine-e.net/sp/mikassho_event202603/

●『三上枝織のみかっしょ！』番組ニコニコチャンネル

⇒ https://ch.nicovideo.jp/mikassho2

●『三上枝織のみかっしょ！』公式X

⇒ https://x.com/mikassho

【著作権表記】

