【Aoba-BBTグループ 周年記念企画】「日本からアジア、そして世界へ。」創業7年で上場を成し遂げた最速のグローバル戦略

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌、以下Aoba-BBT）は、グループ横断で推進する「周年プロジェクト」の象徴的な企画として、2026年2月20日（金）に特別オンライン対談イベントを開催いたします。

ゲストには、創業からわずか7年で東証グロース市場への上場を果たし、現在は世界15ヵ国・地域に拠点を展開するAnyMind Group株式会社 共同創業者兼CCOの小堤音彦氏をお迎えします。 小堤氏は、Aoba-BBTが提供する「PEGL（グローバル経営脳育成プログラム）」と「経営塾」の双方を修了されたアルムナイ（卒業生）でもあります。

本対談では、Aoba-BBT代表の柴田巌と共に、カオスなアジア市場を攻略した「圧倒的な実行力」と、次世代リーダーが持つべき「世界標準の突破力」に迫ります。

■ 開催背景：挑戦のバトンを次世代へ

本対談は、Aoba-BBTグループが2025年から2027年にかけて展開する周年プロジェクト「Life-time Empowerment in Invisible Continent」の主要企画です。

ゲストの小堤氏は、2014年にPEGL上級コースにてグローバルビジネスの素養を磨き、その後AnyMind Groupを創業。さらに上場後の2025年には「経営塾」を修了し、経営の深化を追求されています。一貫して「学び」を武器に実践の場を広げてきた小堤氏の軌跡を共有し、次世代リーダーへ挑戦のバトンを繋ぐことを目的としています。

■ 本対談のハイライト：世界を舞台に「個」を最大化する力

アジアのビジネスシーンを塗り替えた小堤氏の歩みから、激変する市場で勝つためのエッセンスを紐解きます。

- 【ゼロからの逆転劇】なぜ20代でアジアに飛び込み、世界を「ハック」できたのか？30歳を目前に日本でのキャリアを捨て単身アジアへ渡った小堤氏。現地のカオスな市場で商機を嗅ぎ分け、自社プラットフォームで既存ルールを塗り替えた「構想力」と、世界を熱狂させた「突破」の原体験を語ります。- 【超加速の組織論】アジア15ヵ国を制する「2,000人の軍団」をどう動かすか多国籍・多文化・多言語の才能を束ね、テクノロジーで商取引を最適化するAnyMind Group。「最速」で規模を拡大し続けるための、冷徹な戦略と熱い組織論の核心に迫ります。- 【未来への提言】AI時代、日本という枠に「閉じ込められない」生き方文部科学省「起業家教育推進大使」としての視点と、現役トップとしての視座から、AI時代に世界をマーケットとして活躍するための「グローバル・マインドセット」を提示します。

■ 開催概要

- 日時：2026年2月20日（金） 17:00～18:00- 形式：オンライン開催（Zoomウェビナー）- 参加費：無料- 申込締切：2026年2月19日（火） 15:00- お申込みはこちらから- - 個人用申込フォーム：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-02-06/85t9p- - 法人用申込フォーム：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-02-06/85tb9

■ このような方におすすめです

- 自らの手でキャリアを切り拓きたいすべてのビジネスパーソン- AI時代の生存戦略や、自身の「市場価値」の高め方を模索している方- 不確実な時代を勝ち抜く「経営判断の軸」を学びたいリーダー・起業家- 新規事業やDX推進において、プラットフォーム戦略の知見を得たい方- ABS等での学びを実社会の成果に繋げたい在校生・アルムナイ

■ 対談者プロフィール

小堤 音彦 氏

AnyMind Group株式会社 共同創業 兼 CCO

AnyMind Groupを共同創業。CCO（Chief Commercial Officer）として、アジア全域における事業拡大とグローバル戦略を牽引。同社をわずか7年で東証グロース市場上場へと導く。2014年にPEGL（グローバル経営脳育成プログラム）上級コース修了、2025年9月に経営塾を修了。世界15ヵ国・地域に展開するネットワークを活かし、マーケティング、eコマース、物流を統合したプラットフォームを提供。文部科学省より「起業家教育推進大使」に任命されるなど、次世代の起業家育成にも尽力している。

柴田 巌（しばた いわお）

株式会社Aoba-BBT 代表取締役社長

京都大学工学部卒、京都大学大学院(工学修士)、英国London School of Economics Political Science (MSc)、米国Northwestern大学Kellogg Graduate School of Management (MBA)にて修士号を取得。多国籍の学びで都市、テクノロジー、ビジネスに跨る独自視点を形成。ITと戦略コンサルティングでキャリアを積み、1998年には大前研一氏とネットスーパー企業を創業。さらに、複数の事業を成功させる。2018年にビジネス・ブレークスルーのCEOに就任し、教育界でも革新を推進。アオバジャパン・インターナショナルスクールを国内最大のIB認定校に育て上げる。株式会社Aoba-BBTでは、国際教育とリカレント教育を軸に、多様な教育サービスを展開し、業績を拡大中。

経営塾について

変化の激しい新時代を勝ち抜くための「経営力」を身につけるために開発されたオンラインプログラムです。

塾長である大前研一や現役経営者による映像講義を受講するだけでなく、他社の経営幹部たちとネット上で議論を重ねる学習スタイルが特徴です。多様な視点を持つ受講生同士の切磋琢磨を通じて、経営者として不可欠な「総合的な視点」「思考力」「意思決定力」「コミュニケーション力」を実践的に習得します。DX時代に求められる問題解決力と構想力を磨く、経営者や経営幹部（および候補）の方に最適な場を提供します。

PEGLについて

「英語を学ぶ」のではなく「英語で結果を出す」ことを目的とした、ビジネス特化型グローバルリーダー育成コースです。単なる語学学習の枠を超え、マーケティングや経営戦略、リーダーシップ論を英語でインプット・アウトプットする実践的なカリキュラムを提供しています。多様な文化的背景を持つメンバーを率い、国際的なビジネスの現場で交渉・説得を行い、成果を上げるための『真のグローバル対応力』を習得します。

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com