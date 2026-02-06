【マルベリー】バレンタインに向けたカプセルコレクションを発表

マルベリージャパン株式会社

マルベリーより、春の始まりに向けた新作カプセルコレクションが登場します。バッグをはじめ、キーリング、バッグストラップ、マフラーなど、ギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもふさわしいアイテムが揃います。

コレクションの主役は「ロクサンヌ」。カラーは、光沢のあるパテントレザーのダークオーク×ピグメントブルーと、柔らかなスエードと一部シボ革のピンクスクランピーの2色展開です。ハート型の「ロクサンヌ ミニ ハート バッグ」や「ミニ ロクサンヌ ショルダーバッグ」、取り外し可能なショルダーストラップ付きの「スモール ロクサンヌ」に加え、チャーム、キーリング、バッグストラップ、マフラーも展開し、コレクション全体に軽やかで華やかなムードを添えます。

季節の変わり目にふさわしい、新しい季節を彩るハートモチーフが魅力の、遊び心あふれる特別なバレンタイン カプセルコレクションです。

ロクサンヌ ミニ ハート バッグ 99,000円ロクサンヌ ミニ ハート バッグ 99,000円ミニ ロクサンヌ ショルダーバッグ 146,300円ミニ ロクサンヌ ショルダーバッグ 146,300円スモール ロクサンヌ 220,000円ハート ウーブン レザー ストラップ 58,300円ハート キーリング 27,500円ハート キーリング 27,500円ヘリテージチェック＆ハート マフラー 35,200円ラブレター カードスリップ キーリング 42,900円

*税込価格表記

マルベリー公式オンラインストア :https://www.mulberry.com/jp/shop/gifts-for-her

マルベリーについて

1971年、英国サマセット州で創業したマルベリーは、英国ならではの遊び心と創造性、コミュニティ、クラフツマンシップ、そしてカルチャーを融合させたライフスタイルブランド。「Made to Last（長く使える、確かなつくり）」を理念に、サステナビリティを重視。2024年にはB Corp認証を取得し、地球と人々にポジティブな影響を与える企業を目指しています。

■マルベリー 公式オンラインストア https://www.mulberry.com

■マルベリー 公式 Instagram https://www.instagram.com/MulberryEngland

■マルベリー LINE 公式アカウント https://lin.ee/pC2wTJqY