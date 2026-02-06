【DMM 地方創生】総勢180名超の宮崎ファンを動員！宮崎県交流イベント「Meets宮崎 vol.2」を5カ月連続・3都市で開催

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）は、地方創生事業（DMM 地方創生）において、宮崎県の令和7年度「みやざきとのつながり創出プロモーション事業」の一環として、みやざきファン交流会「Meets宮崎 vol.2」を開催しました。

本事業は宮崎県が主催し、DMM 地方創生が企画運営業務を担う形で、前年度に引き続き2年目の実施となります。

■開催の背景

DMM 地方創生は、宮崎にゆかりのある方や宮崎が好きな方々と宮崎県をつなぐ交流イベント「Meets宮崎」を、前年度に東京・大阪・福岡の3都市で開催し、延べ140名を超える参加者との新たな関係づくりを進めてきました。

そして今年度は、内容をさらに充実させ、昨年9月から今年1月にかけて、3都市・全5回の交流会を開催。前年度を上回る総勢181名の宮崎ファンとともに、多くの宮崎県の自治体職員にもご参加いただきました。各会場では、宮崎ならではの食材やお酒を囲み、あたたかい交流の時間が広がりました。

■イベントの特徴

各回ごとにテーマを設定し、初めて参加される方でも自然に会話が生まれる工夫を取り入れました。多様な切り口から宮崎の魅力に触れていただくことで、参加者同士の交流が深まり、宮崎への理解や関心を高める機会となりました。

・宮崎県直送「黒瀬ブリ」の解体ショーを実施！子どもから大人まで「みんなと楽しむ」交流会

イベントスペースを貸し切り、手づくり感のあるおもてなしを大切にしました。目の前で行われるブリの解体ショーは大きな盛り上がりを見せ、参加者同士の距離も一気に縮まり、会場全体に一体感が生まれました。

・宮崎県内にある全6ワイナリーのワインが大集合！「宮崎ワインを楽しむ」交流会

日本ワイン専門のカフェレストランを会場に、希少な宮崎ワインを取りそろえました。「ワイン好き」という共通の関心をきっかけに、初対面同士でも会話が弾み、和やかな雰囲気に。また、宮崎ワイン生産者も参加し、宮崎でのワイン造りや暮らしについて、興味深いお話しが展開されました。

・前年度の人気交流会を再現！あの素晴らしい夜をもう一度、「再会に乾杯する」交流会

前年度に好評を博した宮崎食材を活かした料理が評判のレストランで再会を祝いました。前回参加された方がリピーターとして再び集う場面も見られ、乾杯の輪が広がる中で、宮崎の魅力を改めて共有するひとときとなりました。

宮崎ゆかりのゲストが登場する回もあり、今年度も「日本のひなた、宮崎県」らしい心が温かくなる笑顔の絶えないイベントとなりました。

イベント後のアンケートでは、「今後も宮崎と関わり続けたい」「応援していきたい」といった声が多く寄せられ、宮崎への愛着が育まれている様子がうかがえました。今後も、宮崎県外に暮らすファンと宮崎を結ぶ機会を創出し、関係人口の広がりを目指してまいります。

■Meets宮崎 vol.2 イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2581/table/4983_1_a548c562e57f061c4a799e39832b5630.jpg?v=202602060451 ]

■2026年3月、「宮崎ひなた暮らし体験ツアー」の実施

また、3月には、現地宮崎で「宮崎ひなた暮らし体験ツアー」を開催予定です。（募集終了）

住み心地がわかるバスツアーと、あたたかな人との交流を通じて、観光だけではない、移住先や二拠点居住先としての魅力を体感していただきます。



イベント詳細URL：https://meets-miyazaki.peatix.com/view

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

#観光・インバウンド #移住・定住 #関係人口 #ワーケーション #プロモーション・ブランディング #空き家・廃校活用 #教育 #人材育成・就業支援 #まちづくり #スマートシティ #コミュニティ形成 #AR/VR #デジタルアート #DX #オンラインイベント #産業振興・雇用創出 #起業・スタートアップ支援 #インキュベーション・アクセラレーション #３Dプリンタ・モノづくり #農業・林業 #食・健康 #消防・救急 #防災 #スポーツ・eスポーツ

・ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【自治体様からのお問い合わせ先】

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：https://sousei.dmm.com/