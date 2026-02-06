【2026年バレンタイン】チョコ＋αで想いを伝える。プレゼントにオススメの新作アイテム

株式会社エービーシー・マート

2月14日のバレンタインデー。大切なパートナーやお世話になっている人へ、今年はどんなプレゼントを贈るか決まりましたか？どうしようか悩んでいるなら、今年は形に残るファッションアイテムを選んでみてはいかがでしょうか。中でも、すてきな意味を込められるシューズは、バレンタインにピッタリのギフトです。

今回は、バレンタインにチョコ以外のギフトがオススメの理由や選び方のコツ、ABC-MARTが厳選したバレンタインギフト用の新作アイテムをご紹介します。

■バレンタインデーにチョコを贈るのは日本だけ？

日本では「女性から男性へチョコレートを贈る日」として定着しているバレンタインデー。しかし、世界では「恋人たちの日」として認識されており、男性から女性に花束やメッセージカード、アクセサリーなどを贈り、愛や感謝を伝え合うのが一般的です。

最近では日本でも、チョコレート以外のプレゼントを贈るケースが見られます。「甘いものが苦手」という人にはチョコレート以外のギフトを、「形に残るプレゼントをしたい」という時はチョコレートに雑貨をプラスして、気持ちを届けてみてはいかがでしょうか。

■バレンタインギフト選びの3つのポイント

相手の好みをイメージ

プレゼント選びの基本は、相手が好きなものや日常で使うものをイメージすること。相手の趣味や好きなものを知っている時は、趣味に関連するものを贈るのがオススメです。

お酒が好きな人には少し良いお酒やグラスを、スーツを着ることが多い人にはオシャレなネクタイなどを贈れば、自分の好みをわかってくれていると喜んでもらえます。

自分では買いにくい「ちょっと良いもの」を

流通量が少ない限定モデルや、少し高級なものなど、自分では買いにくいけれどもらうと嬉しい品物をプレゼントするのもオススメです。

ファッションや雑貨などをプレゼントしたい時は、相手が選ばないデザインのものをあえて贈るのも、新鮮に感じて喜んでもらえるでしょう。

迷ったら実用性を重視！

相手の趣味や好みがよくわからない時は、実用的で普段使いしやすいものを贈るのがオススメ。その人の生活習慣にも左右されますが、財布や名刺入れ、ビジネスバッグ、日用品などのアイテムは、普段使いしやすく人気です。

また、靴下やネクタイ、シャツ、シューズといったファッションアイテムも、喜んでもらえます。

■バレンタインのプレゼントにはファッションアイテムがおすすめ！

近年のバレンタインは、チョコレートだけでなく「気持ちを長く楽しめるギフト」を選ぶ人が増えています。アパレルやシューズは、日常の中で身につけられるからこそ、贈られた瞬間だけでなく、ふとした時に相手を思い出せる特別なアイテム。当ブランドでは、デザイン性と心地よさを兼ね備えたアイテムをラインアップし、大切な人の毎日をちょっと楽しく彩るバレンタインギフトを提案します。チョコに添えるプラスワンギフトとしてもおすすめです。

■バレンタインに贈りたい新作シューズ

NIKE

ウィメンズ エア マックス 95 ビッグ バブル 100WHITE/CTPUR

NEW

24,200円（税込）22.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7073900001043/

New Balance

U2010 DARK GRAY(7Z3)

NEW

22,000円（税込）22.5cm~28.5cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7083590001044/

adidas

パリ SHAD/FTWR/GUM3

NEW

14,300円（税込）22.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7061110001044/

■バレンタインに贈りたい厳選メンズシューズ

adidas

アディゼロ EVO SL ウーブン CORE/FTWR/CARB

19,800円（税込）24.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7060100001048/?affiliate=door

NIKE

エア マックス 95 ビッグバブル 010BLACK/BLACK

27,060円（税込）23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7073740001045/?affiliate=door

NIKE

エアフォース1'07 001BLK/BLK

16,500円（税込）24.0cm~32.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6139840001047/?affiliate=door

Timberland

6インチ ベーシック *WHEAT

24,200円 （税込）25.0cm~28.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g5606850001019/?affiliate=door

RED WING

6 クラシックモック ORO LEGACY

51,150円（税込）24.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6001380001017/?affiliate=door

■バレンタインに贈りたい厳選レディースシューズ

PUMA

SPEEDCAT OG *01CHOCOLATE

15,400円（税込）22.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7050940001044/?affiliate=door

NIKE

ウィメンズ エア マックス エクシー *010BLACK/M GOL

12,100円（税込）22.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7073520001043/?affiliate=door

adidas

ハンドボール スペツィアル CBLA/CLEM/GUM5

15,950円（税込）22.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6825980001043/?affiliate=door

adidas

スーパースター II *FTWR/DARK/OFFW

14,850円（税込）22.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7010850001043/?affiliate=door

Danner

ダナー フィールド アール V.BROWN/KHAKI

35,200円 （税込）22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6752820002012/?affiliate=door

■プレゼントにおすすめなアパレルはこちら！

adidas

アウター *INDIGODENIM

16,500円 （税込）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7066480001002/

NIKE

ジャケット 281LTBTTN

12,430円（税込）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7070180001004/

PUMA

アウター 89A SNOW/C BR

12,100円（税込）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6996650003003/

■チョコ以外のプレゼントで特別感あるバレンタインに

バレンタインでチョコレートを贈るのは日本ならではの風習です。チョコレートではなく、相手の好みを踏まえたプレゼントを贈って気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。プレゼント選びに悩んでいる人は、シューズやファッション雑貨を贈るのがオススメ。普段使いしやすいプレゼントなので、日常的に使ってもらえます。バレンタインデーはチョコ以外のプレゼントを用意して、特別な人に自分の思いを伝えてみてはいかがでしょうか。

