【2026年バレンタイン】チョコ＋αで想いを伝える。プレゼントにオススメの新作アイテム
2月14日のバレンタインデー。大切なパートナーやお世話になっている人へ、今年はどんなプレゼントを贈るか決まりましたか？どうしようか悩んでいるなら、今年は形に残るファッションアイテムを選んでみてはいかがでしょうか。中でも、すてきな意味を込められるシューズは、バレンタインにピッタリのギフトです。
今回は、バレンタインにチョコ以外のギフトがオススメの理由や選び方のコツ、ABC-MARTが厳選したバレンタインギフト用の新作アイテムをご紹介します。
■バレンタインデーにチョコを贈るのは日本だけ？
日本では「女性から男性へチョコレートを贈る日」として定着しているバレンタインデー。しかし、世界では「恋人たちの日」として認識されており、男性から女性に花束やメッセージカード、アクセサリーなどを贈り、愛や感謝を伝え合うのが一般的です。
最近では日本でも、チョコレート以外のプレゼントを贈るケースが見られます。「甘いものが苦手」という人にはチョコレート以外のギフトを、「形に残るプレゼントをしたい」という時はチョコレートに雑貨をプラスして、気持ちを届けてみてはいかがでしょうか。
■バレンタインギフト選びの3つのポイント
相手の好みをイメージ
プレゼント選びの基本は、相手が好きなものや日常で使うものをイメージすること。相手の趣味や好きなものを知っている時は、趣味に関連するものを贈るのがオススメです。
お酒が好きな人には少し良いお酒やグラスを、スーツを着ることが多い人にはオシャレなネクタイなどを贈れば、自分の好みをわかってくれていると喜んでもらえます。
自分では買いにくい「ちょっと良いもの」を
流通量が少ない限定モデルや、少し高級なものなど、自分では買いにくいけれどもらうと嬉しい品物をプレゼントするのもオススメです。
ファッションや雑貨などをプレゼントしたい時は、相手が選ばないデザインのものをあえて贈るのも、新鮮に感じて喜んでもらえるでしょう。
迷ったら実用性を重視！
相手の趣味や好みがよくわからない時は、実用的で普段使いしやすいものを贈るのがオススメ。その人の生活習慣にも左右されますが、財布や名刺入れ、ビジネスバッグ、日用品などのアイテムは、普段使いしやすく人気です。
また、靴下やネクタイ、シャツ、シューズといったファッションアイテムも、喜んでもらえます。
■バレンタインのプレゼントにはファッションアイテムがおすすめ！
近年のバレンタインは、チョコレートだけでなく「気持ちを長く楽しめるギフト」を選ぶ人が増えています。アパレルやシューズは、日常の中で身につけられるからこそ、贈られた瞬間だけでなく、ふとした時に相手を思い出せる特別なアイテム。当ブランドでは、デザイン性と心地よさを兼ね備えたアイテムをラインアップし、大切な人の毎日をちょっと楽しく彩るバレンタインギフトを提案します。チョコに添えるプラスワンギフトとしてもおすすめです。
■バレンタインに贈りたい新作シューズ
NIKE
ウィメンズ エア マックス 95 ビッグ バブル 100WHITE/CTPUR
NEW
24,200円（税込）22.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7073900001043/
New Balance
U2010 DARK GRAY(7Z3)
NEW
22,000円（税込）22.5cm~28.5cm（0.5cm刻み）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7083590001044/
adidas
パリ SHAD/FTWR/GUM3
NEW
14,300円（税込）22.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7061110001044/
■バレンタインに贈りたい厳選メンズシューズ
adidas
アディゼロ EVO SL ウーブン CORE/FTWR/CARB
19,800円（税込）24.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7060100001048/?affiliate=door
NIKE
エア マックス 95 ビッグバブル 010BLACK/BLACK
27,060円（税込）23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7073740001045/?affiliate=door
NIKE
エアフォース1'07 001BLK/BLK
16,500円（税込）24.0cm~32.0cm（0.5cm刻み）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6139840001047/?affiliate=door
Timberland
6インチ ベーシック *WHEAT
24,200円 （税込）25.0cm~28.5cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g5606850001019/?affiliate=door
RED WING
6 クラシックモック ORO LEGACY
51,150円（税込）24.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6001380001017/?affiliate=door
■バレンタインに贈りたい厳選レディースシューズ
PUMA
SPEEDCAT OG *01CHOCOLATE
15,400円（税込）22.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7050940001044/?affiliate=door
NIKE
ウィメンズ エア マックス エクシー *010BLACK/M GOL
12,100円（税込）22.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g7073520001043/?affiliate=door
adidas
ハンドボール スペツィアル CBLA/CLEM/GUM5
15,950円（税込）22.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6825980001043/?affiliate=door
adidas
スーパースター II *FTWR/DARK/OFFW
14,850円（税込）22.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7010850001043/?affiliate=door
Danner
ダナー フィールド アール V.BROWN/KHAKI
35,200円 （税込）22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g6752820002012/?affiliate=door
■プレゼントにおすすめなアパレルはこちら！
adidas
アウター *INDIGODENIM
16,500円 （税込）
https://www.abc-mart.net/shop/g/g7066480001002/
NIKE
ジャケット 281LTBTTN
12,430円（税込）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7070180001004/
PUMA
アウター 89A SNOW/C BR
12,100円（税込）
https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6996650003003/
■チョコ以外のプレゼントで特別感あるバレンタインに
バレンタインでチョコレートを贈るのは日本ならではの風習です。チョコレートではなく、相手の好みを踏まえたプレゼントを贈って気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。プレゼント選びに悩んでいる人は、シューズやファッション雑貨を贈るのがオススメ。普段使いしやすいプレゼントなので、日常的に使ってもらえます。バレンタインデーはチョコ以外のプレゼントを用意して、特別な人に自分の思いを伝えてみてはいかがでしょうか。
