2/13(金)～「HEAVEN Japan×EnchantedCorsetコラボPOPUP in東京」開催！

株式会社Alyo

株式会社Alyo（本社：東京都港区、取締役社長：大橋茉莉花）は、2月13日（金）～2月18日（水）の期間中、東京・新宿マルイアネックスにて、コラボPOPUPを開催いたします。

会場では、HEAVEN Japan・EnchantedCorsetのアイテムをその場でご購入いただけます。

「HEAVEN Japan」

体形の悩みは人それぞれ。

私の思い描く“キレイ”をかなえる

「適正下着(R)」で、

自分をもっと好きになる。

つけた瞬間にわかるきつくない補整下着

C60～M100までの全86サイズ展開で

あなたにぴったりな下着が見つかる

「EnchantedCorset」

EnchantedCorsetは

「自分を好きになる魔法」がコンセプトのコルセットブランド。もっと自分を楽しんでほしいという想いから立ち上げました。好きなだけクビレを作れるコルセットの機能性はそのままに、ランジェリーとしての美しさと毎日身に着ける快適さを追求したランジェリーコルセットです。

■コラボPOPUP一押しアイテム

____「HEAVEN Japan」の一押しアイテム

元祖脇肉キャッチャー ブラジャー レッド【 C60 - K90 】

□価格：\7,480

□カラー：レッド

痩せ見せキープNo.1！脇＆背中のお肉をしっかりキャッチして逃がさない。キャッチしたお肉はカップにスッキリ収まります。

詳細を見る :https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3201-red夜寄るブラコットンインナー

□価格：\5,940

□カラー：アイボリー

育乳×快適睡眠を叶える、ナイトブラ一体型インナー。寝ている間もバストをしっかり寄せてくれます。薄手のパッド付きで自然な着用感があり、さらに胸元が見えにくい仕様のため、1枚でも安心して着用可能。

詳細を見る :https://shop.heaven-jp.co.jp/products/1018-ivo?_pos=19&_sid=39f6c9dbe&_ss=r【新商品】ビスチェリーナノンレース ブラジャー ヌーディベージュ【C65 - M90 】

□価格：\7,480

□カラー：ヌーディベージュ

バストに沿いやすい接ぎカップのノンレースタイプが新登場！バストメイク力No.1。セミロング丈で、やわらかいお肉もしっかり寄せ集めます。ぷるんと丸い美しいシルエットをつくり、バスト下のお肉はスッキリ。

詳細を見る :https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3213-nube

______「EnchantedCorset 」の一押しアイテム

日本製 Sirene（シレーヌ）

□価格：\10,989

□サイズ：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL

□カラー：グレージュ/くすみピンク/ブラック/ライラック/ベージュ/ピュアホワイト/レッド

透けない・響かない・などの補正下着としての機能だけでなく、繊細な美しさを重視したライトな着け心地のカーヴィタイプのコルセットです。

詳細を見る :https://pinupcloset.shop/products/oc00005?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes&utm_term=0206_1日本製 フラッターガードル

□価格：\4,235

□サイズ：S/M/L/LL

□カラー：ベージュ/ブラック

下腹をしっかり抑えるだけでなく、嫌なウエスト折れがしにくい快適設計。シンプルリッチなデザインはどんなブラとも相性抜群です！

詳細を見る :https://pinupcloset.shop/products/oc00007?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes&utm_term=0206_2コルセットランドリーネット

□価格：\2,490

□サイズ：フリー

□カラー：パープル/レッド

完売が続いていたランドリーネットが、このたび再入荷しました。ファスナーを閉めて折り畳み、そのまま洗濯機で洗浄・脱水が可能な仕様で、手洗いの手間を軽減します。

詳細を見る :https://pinupcloset.shop/products/oc251019?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes&utm_term=0206_3

■来場者様全員に限定プレゼントをご用意

POPUPにご来場いただいた皆さまへ、感謝の気持ちを込めたバレンタインプレゼントをご用意いたしました。

おひとり様一個限りとなり、数量限定のため無くなり次第終了となりますが、ぜひこの機会にお受け取りください。

■元鈴木さんに接客してもらえる特別な機会

POPUP期間中の2月13日（金）・2月18日（水）の二日限定で、「元鈴木さん」が来店します。

当日は実際に接客を行い、コルセットのフィッティングを直接受けられるほか、ものづくりへの想いや着用のポイントについてお話しいただけます。

気軽な会話を通して、ブランドの魅力をより身近に感じていただける機会です。

イベント概要

会場：新宿マルイ アネックス 2階

東京都新宿区新宿２丁目３－１－２６

日時： 2026年2月13日(金)～ 2月18日(水)

【平日】11:00-20:00 【土日祝】10:30～20:00

出店ブランド：HEAVEN Japan・Enchanted Corset

「HEAVEN Japan」 公式HP/SNS

公式オンラインショップ： https://shop.heaven-jp.co.jp/

公式X：https://x.com/wakiniku

公式Instagram：https://www.instagram.com/heaven_japan/

「Enchanted Corset」 公式HP/SNS

公式オンラインショップ：https://pinupcloset.shop/collections/enchanted-corset

公式X：https://x.com/CorsetEnchanted

公式Instagram：https://www.instagram.com/enchantedcorset/?next=%2F

株式会社Alyo 会社概要

社名：株式会社Alyo

代表者：取締役社長 大橋茉莉花

所在地：〒107-0061

事業内容：アパレル・化粧品の製造販売

公式HP：https://alyo.co.jp/

設立：2017年9月21日