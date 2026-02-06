【鉄板焼　契　日本橋浜町】限定バレンタインディナー受付中!!事前ご予約でスパークリングワイン1杯サービス!!2026年2月10日(火)～15日(日)

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ株式会社（本社：東京都調布市調布ヶ丘3-6-3、代表取締役社長 蘆川 聡）は、「鉄板焼 契」(所在地 : 東京都中央区日本橋浜町2-30-4 KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町 1F)にて、

2月10日(火)～15日(日)の6日間限定のバレンタインディナーコースを展開しますのでお知らせいたします。

【2/10(火)～15(日)の6日間限定!!バレンタインディナーコース】

【ご予約フォーム】 :https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13313234/party/286792589

目の前でシェフが焼き上げる鉄板焼きで、特別な聖夜を。A5ランク和牛と旬の鮮魚をメインに据えた、豪華なディナーコースをご用意しました。静岡産の食材を使用した料理構成に、パティシエ特製のデザートまで。

大切な方との思い出に残る、極上の食体験をお約束します。尚、当コースを前日までにご予約のお客様にはウェルカムドリンクとして『スパークリングワインまたはノンアルコールスパークリング』をサービス致します。是非、この機会に当店をご利用くださいませ。

【鉄板焼 契とは】

「鉄板焼 契」では、静岡の大地と海が育んだ旬の食材を、熟練の料理人が目の前で丁寧に焼き上げます。その一皿に寄り添うのは、中伊豆ワイナリーヒルズが誇る厳選ワイン。豊かな自然に育まれた葡萄から生まれる芳醇な味わいが、食材本来の旨味を一層引き立てます。炎と香り、音が織りなす臨場感あふれる鉄板の舞台で、食とワインが響き会う「美食の契り」をご堪能ください。接待や会食、記念日デートなど、大切な方との特別なひとときを演出いたします。

今後もより良いサービス、お楽しみ頂けるコンテンツをお客様へご提供するべく店舗運営に励んで参ります。

【バレンタインディナーコース詳細】

ご提供日 : 2026年2月10日(火)～15日(日)

【内容】

コース料金 : 11,000円(サービス料・消費税込)

-コース内容-

- バレンタイン・プレリュード 前菜３種盛り合わせ- 茸のポタージュ シェフズスタイル- 沼津直送鮮魚と北海道産ホタテのホワイトアクアパッツア- 厳選和牛サーロインのロティ トリュフとフォンドヴォーソース- 石窯バゲットとプチパン- パティシエ特製 バレンタイン・デザート四重奏- コーヒーまたは紅茶

※前日までの予約特典として、グラススパークリングワインもしくはノンアルコールスパークリングドリンクを1杯サービスいたします。





所在地 : 東京都中央区日本橋浜町2-30-4 KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町 1F

電話番号 : 03-6427-7097

席数： 12席（カウンター12席）

営業時間：ランチ 11:30～14:00 / ディナー 17:00～22:00 (各L.O 30分前) ※月曜定休

店舗ページ(食べログ) : https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13313234/

店舗ページ(HP) : https://teppan-k.com/