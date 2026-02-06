想像力も驚きも無限大！　 大人気の絵本シリーズが累計３５万部を突破。

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、大人気絵本『ドアをあけたら』がシリーズ累計３５万部を超え、お客様からたいへんご好評いただいていることをお知らせいたします。

窓からちらっとのぞく、お部屋の主。中にいるのはだれかな？ と扉をめくってみると、なんとビックリ！ 想像とはぜんぜん違う住人が現れました。

すべての見開きにある穴あき窓付き片観音開きをめくると、意外な世界が広がる驚きの展開。子どもたちが大好きな「ドキドキ」「わくわく」そして「ビックリ」が詰まった、とってもエモくてユニークな絵本です。

扉をめくると…驚きの展開！

ちょっとだけ覗き見できて、手を伸ばせば届きそうだけど、でもなんだか様子がつかめない扉の向こうの世界。子どもたちは、そんな未知の世界に好奇心のアンテナをいっぱいに広げます。「中にいるのはカエルさん、それとも？？」ありったけの知恵と想像力をはたらかせて全力で考えながら、絵本の世界に没入していきます。

さぁ、では扉を開いてみましょう！ そこにいたのは果たして……驚きの結果は、子どもたちに新鮮な刺激と喜び、とびきりの笑顔をもたらしてくれることでしょう。

大好評の『ドアをあけたら』に続き、『ドアをあけたら うみのおうち』、『ドアをあけたら もりのおうち』の２冊もシリーズに加わり、累計部数３５万部を超える大ヒットシリーズとなりました。

愛らしい動物たちと目にも鮮やかな採色、ページごとにあふれだす作者のイタズラ心がなんとも心地よく、私たちも世界観に浸りたくなる絵本です。「えー、お部屋の主はだれだろう?」「わー、だまされたぁ！」……素敵なやりとりを楽しみながら、ぜひ親子で濃密な時間をお過ごしください！

【作家プロフィール】

●しまだ ともみ

1975年栃木県生まれ。多摩美術大学油学科卒業後、フリーのイラストレーターとして雑誌やCDジャケットなどを手がける。パレットクラブスクールでイラストと絵本のコースを受講し、2006年「イーラちゃんといじわるツリー」がタリーズピクチャアワードで最優秀賞を受賞。作曲家うちだえーすけ率いる「イーラちゃん楽団」による読み聞かせコンサートも全国各地で開催中。

オフィシャルサイト ： https://i-rachan.com/

●『ドアをあけたら』

著：しまだ ともみ

定価：1,320円（税込）

発売日：2014年4月1日

判型：186×216mm／38ページ

ISBN：978-4-88574-385-6

●『ドアをあけたら うみのおうち』

著：しまだ ともみ

定価：1,320円（税込）

発売日：2021年7月26日

判型：186×216mm／38ページ

ISBN：978-4-88574-497-6

●『ドアをあけたら もりのおうち』

著：しまだ ともみ

定価：1,320円（税込）

発売日：2023年3月27日

判型：186×216mm／38ページ

ISBN：978-4-88574-459-4

以上発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

