CURATION⇄FAIR Tokyoアートフェアが2月13日～15日開催！kudan house の各部屋に日本のアートシーンを牽引する21ギャラリーが集結！

ユニバーサルアドネットワーク株式会社CURATION⇄FAIR Tokyo 2025 アートフェア 展示風景 撮影：柳原美咲



展覧会で作品を鑑賞し、アートフェアで作品を購入できる「CURATION⇄FAIR Tokyo」。登録有形文化財・kudan houseにて、2月13日（金）～15日（日）、アートフェアを開催いたします。

昨年に引き続き出展するロンドンギャラリー、ANOMALY、TARO NASU、MISAKO & ROSEN、しぶや黒田陶苑、ギャラリー広田美術をはじめ、東京のアートフェア初参加となるakamanmaやATSUHIKO SUEMATSU GALLERYなど21軒のギャラリーが、それぞれの視座のもと選び抜いた古美術、近代、現代美術、工芸を展示いたします。

邸宅を会場とする本フェアならではの親密な雰囲気のなかで、鑑賞にとどまらない「コレクションする喜び」を体感し、特別な時間をお楽しみください。

＜アートフェア概要＞

会期：2026年2月13日(金)-15日(日)

※2月12日（木）は、プレス・関係者向けのプレビューを実施します。

2月13日(金)：11:00-19:00（最終入場18:30）

2月14日(土)：11:00-19:00（最終入場18:30）

2月15日(日)：11:00-18:00（最終入場17:30）

会場： kudan house（東京都千代田区九段北1-15-9）

出展ギャラリー：

18, Murata、4649、akamanma、ANOMALY、EUKARYOTE、

FINCH ARTS、ギャラリー広田美術、KANEGAE、ロンドンギャラリー、MA2Gallery、

Maki Fine Arts、MISAKO & ROSEN、MORI YU GALLERY、TARO NASU、

しぶや黒田陶苑、ギャラリー 志、瞬生画廊、ATSUHIKO SUEMATSU GALLERY、

東京画廊＋BTAP、Wa.gallery、WAITINGROOM

会場マップ

アナ・ルービン《Rolodex 8(Aid)》Photo: Fuyumi Murata / 4649黒田泰蔵《白磁壺》TK349 / akamanma衣川明子《あの日の山とその日の山》 (C)︎Akiko Kinugawa Courtesy of ANOMALY / ANOMALY小川信治《蒲原》/ ATSUHIKO SUEMATSU GALLERY畑山太志《音が鳴る、空のその先》/ EUKARYOTE清水久兵衛《Mask II》/ KANEGAE《迦陵頻伽像》Photo: 六田知弘 / ロンドンギャラリー大西伸明《Tool box #4》/ MA2Gallery

豊嶋康子《パネル#60》/ Maki Fine Artsマヤ・ヒュイット《Archives》Photo by Kei Okano / MISAKO & ROSEN桂ゆき《無題》/ 東京画廊＋BTAP熊谷 峻《Vase1》/ Wa.gallery

高田 冬彦《Dream Catcher》(C)︎Fuyuhiko TAKATA, courtesy of the artist and WAITINGROOM / WAITINGROOM有元利夫《ドローイング 顔 》/ ギャラリー広田美術

CURATION⇄FAIR Tokyoのアートフェアは、コンパクトながらも、国内外で確かな評価を築いてきた実力派ギャラリーから、時代の感性を鋭く捉える新進気鋭のアートスペースまでが集います。安心してアートを購入し、コレクションを楽しんでいただける貴重な機会となっています。

会場kudan houseは、関東大震災の教訓から生まれた「耐震構造」の象徴、戦火を免れた「生存」の証であり、私たちと地続きにある歴史を静かに内包しています。この場で作品と向き合うことは、美をいかに受容し、未来へ手渡すかを考える契機ともなるでしょう。

厳選されたギャラリーと作品が揃う会場へ、ぜひ足をお運びいただき、アートとの新たな出会いのかたちをお楽しみください。

「CURATION⇄FAIR（キュレーションフェア）」とは

CURATION⇄FAIRは、その名称に記された「⇄」の記号が示すように、美術のアカデミックな領域とマーケットの循環を促進することを目指す事業です。2024年、2025年、2026年に東京・九段「kudan house」にて「CURATION⇄FAIR Tokyo」を開催し、2025年11月には京都で初めて「CURATION⇄FAIR Kyoto」が開催されました。「CURATION⇄FAIR Tokyo」は気鋭のキュレーターによる展覧会と、厳選されたギャラリー・美術商によるアートフェアの二部構成で開催します。

チケット情報

各チケットは一般会期中何度でも入場可能なチケットとなっています。

また、展覧会とアートフェアに入場できる、お得なセットパスもご用意しています。

※展覧会は2月8日（日）までです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93369/table/22_1_2fcf8164e8352d1d673855cbbb28c40c.jpg?v=202602071251 ]

当日券に限り、「学生」「障がい者手帳をお持ちの方」「千代田区在住・在勤の方」は、各種証明書をご提示いただくと、当日価格から300円割引きいたします。

※全て税込価格です。

※障がいのある方1名に対し、付き添いの介助者1名まで入場無料です。

※小学生以下は、大人1人につき2名まで入場無料です。

※小学生以下のみのご入場はできません。

※スーツケースなど大きな手荷物の会場への持ち込みはできません。また、会場内にクロークのご用意はございません。

※CURATION⇄FAIR Tokyo会場内では、ベビーカー及び車椅子はご利用いただけません。

※建物内ではお履きものは脱いでご観覧いただきます。

※kudan houseにはエレベーターがございません。段差やフロアの移動は全て階段となります。



◼︎雨宮庸介の展示について（Exhibition期間中）

・雨宮庸介のVR作品はご鑑賞できる人数に制限があります。当日は先着順でのご案内となるため、来場時にご覧いただけない場合があります。

・有料での優先予約が可能です。優先予約については、該当パス（Exhibition Pass、Set Pass、VIP Pass）をご購入後メールにてご案内いたします。

開催概要

名 称： CURATION⇄FAIR Tokyo

内 容： 展覧会／美術関係者によるトークセッション

コマーシャルギャラリーによる美術品の展示及び販売

主 催： ユニバーサルアドネットワーク株式会社／東邦レオ株式会社

開催日程： 2026年1月23日（金）-2月15日（日）

［展覧会］

会期：1月23日（金）-2月8日（日）

※1月23日（金）は、プレス・関係者向けのプレビューも実施します。

1月23日（金）16:00-19:00（最終入場18:30）

1月24日（土）-2月8日（日）

平日 11:00-19:00（最終入場18:30）

土日 10:00-19:00（最終入場18:30）

会場： kudan house（東京都千代田区九段北1-15-9）

助成： アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】

後援：千代田区

［アートフェア］2月13日（金）-15日（日）

※2月12日（木）は、プレス・関係者向けのプレビューを実施します。

2月13日（金）11:00-19:00（最終入場18:30）

2月14日（土）11:00-19:00（最終入場18:30）

2月15日（日）11:00-18:00（最終入場17:30）

会場： kudan house（東京都千代田区九段北1-15-9）

チケット： https://curationfair-tokyo.square.site/

アクセス： 地下鉄 東京メトロ九段下駅：1番出口から徒歩5分

WEBサイト：https://curation-fair.com/tokyo2026