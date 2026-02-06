【アモーヴァ・アセット】Tracers “ゴールドプラス” シリーズ第3弾！「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス」の設定について

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名： 日興アセットマネジメント株式会社、以下、「アモーヴァ・アセット」）は、全世界の株式（海外先進国株式、海外新興国株式、日本株式）および金を主要投資対象とする追加型投信「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス(https://www.amova-am.com/sp/tracers/allcountrygold)」を2026年3月6日に設定し、運用を開始する予定です。

本ファンドは、株式とゴールドにそれぞれ純資産総額の100%相当額を投資し、合計200%相当額の投資ができる、「ゴールドプラス」シリーズの第3弾にあたります。第1弾ではS&P500、第2弾ではNASDAQ100を対象としてきた株式部分を、今回は「世界株式」へと投資対象を広げました。株式部分は「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」に連動する投資成果を目指します。

商品名：「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス」

商品分類：追加型投信／内外／複合資産

設定日：2026年3月6日（金）

当初申込期間：2026年2月24日（火）～3月5日（木）

取扱会社: 株式会社SBI証券*、マネックス証券株式会社*、楽天証券株式会社*

*取扱開始日：2026年2月24日（火）

当ファンドは、アモーヴァ・アセットの「Tracers」の新ファンドです。Tracersは、「こんなの欲しかった」というアイデアをファンドの設計に取り入れ、事前に定めたルールに沿って運用（トレース）する、ネット専用の低コスト・ノーロードファンドシリーズです。

当ファンドの詳細については、以下からご確認いただけます。

- 「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス」について(https://www.amova-am.com/sp/tracers/allcountrygold)（特設サイト）- 「運用におけるポイントや期待される投資効果などについて」(https://www.amova-am.com/files/lists/news/2026/news0206_01.pdf)（レポート）

「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス」について

投資のリスク(https://www.amova-am.com/api/reports/prospectus?fundcode=945162#page=8)

ファンドの費用(https://www.amova-am.com/api/reports/prospectus?fundcode=945162#page=14)

その他の留意事項

○当資料は、投資者の皆様に「Tracers MSCIオール・カントリー・ゴールドプラス」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

○当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

○取扱販売会社については、2026年2月6日時点の情報であり、今後追加・変更される場合があります。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会