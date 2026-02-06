【JPIセミナー】「大和ハウス工業（株）のBIMを機軸とした ”次世代の工業化建築” ”守り” と ”攻め” の戦略とDX成功の秘訣」2月24日(火)開催
JPI（日本計画研究所）は、大和ハウス工業株式会社 東京本社 技術本部 技術戦略部 1室 室長 宮内 尊彰 氏を招聘し、大和ハウス工業（株）のBIMを機軸とした「次世代の工業化建築」 「守り」と「攻め」の戦略とDX成功の秘訣について詳説いただくセミナーを開催します。
〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17666(https://www.jpi.co.jp/seminar/17666?utm_source=prtimes)
〔タイトル〕
BIM×AIで挑む、建設バリューチェーンの革新
大和ハウス工業（株）のBIMを機軸とした「次世代の工業化建築」
「守り」と「攻め」の戦略とDX成功の秘訣
〔開催日時〕
2026年02月24日(火) 13:30 - 15:30
※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。
〔講師〕
大和ハウス工業株式会社
東京本社 技術本部 技術戦略部 1室 室長
株式会社トラス 取締役
宮内 尊彰 氏
〔講義概要〕
弊社ではBIMを基軸とした「次世代の工業化建築」を目指して建設DXを推進してきました。その中で見えてきた建設データを活用したバリューチェーンプラットフォームの整理を主に業務効率を中心とした【守り】と利益向上に寄与する【攻め】の2つに分けて事例と共に説明させて頂きます。DXを成功させるための秘訣を詳説します。
〔講義項目〕
1. DX戦略と守りのDXの理解
(1) BIMとは
(2) 建設DXの目的
(3) 建設DX戦略（攻めと守りのDX）
2. 統合データ基盤の活用→コマンドルームへ
(1) 建設DXは誰もが活用できる情報基盤
(2) コマンドルーム
(3) デジタルバリューチェーン
3. 攻めのDXとビジネスモデルの理解
(1) サプライチェーン事例
(2) 他社との共創
4. 建設データとAI活用
5. 関連質疑応答
6. 名刺交換・交流会
通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。
〔受講形態〕
● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）
● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）
● アーカイブ配信受講
※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。
〔受講料〕
1名：37,590円（税込）
2名以降：32,590円（税込／同一法人・同時申込）
※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）
〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17666(https://www.jpi.co.jp/seminar/17666?utm_source=prtimes)
◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。
◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。
◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。
【お問合せ】
株式会社日本計画研究所
〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル
TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767
URL https://www.jpi.co.jp
【JPI（日本計画研究所）について】
“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。