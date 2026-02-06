【岡山県倉敷市】高齢化率約28％の地域課題に向き合う。人生の節目に寄り添う愛グループが、家族葬対応『玉島典礼会館』を2026年3月開設

株式会社日本セレモ二ー

愛グループ 株式会社日本セレモニー（本社：山口県下関市）は、2026年3月6日、岡山県倉敷市玉島に葬祭会館「玉島典礼会館」を開設いたします。

倉敷市玉島は、歴史ある港町として発展し、現在は穏やかな住宅地と商業エリアが共存する暮らしやすい地域です。一方で玉島地区の65歳以上の人口割合は約28％に達しており、人口構成の変化に伴い、家族葬や少人数での葬儀ニーズが高まっています。

※倉敷市統計書をもとに算出

こうした社会背景を受け、愛グループは、地域の皆さまが安心して最期の時間を過ごせる環境づくりを目的に、新たなセレモニー拠点を開設しました。

■ 地域の暮らしに寄り添う、新たなセレモニー拠点

玉島典礼会館は、新倉敷駅から車で約8分、主要幹線道路「産業通り」沿いに位置しています。周辺には商業施設や医療機関、生活利便施設が集まり、ご家族やご参列者にとっても来館しやすい環境です。

一方で、近隣には静かな住宅街が広がり、故人との最期の時間を穏やかに過ごせる落ち着いた環境も備えています。

利便性と静けさを両立した立地を生かし、地域に身近で心に寄り添う施設として運営してまいります。

■ 多様化する葬儀ニーズに対応する設備環境

近年、葬儀に対する価値観やご希望のかたちは多様化しています。

これまで大切に受け継がれてきた葬儀のかたちを尊重しながら、ご家族や近しい方々で見送る形式など、ご遺族の想いに合わせた選択が広がっています。

玉島典礼会館では、こうした多様なご要望に対応できる環境を整えています。

■ 玉島典礼会館 支配人コメント

近年、価値観や暮らし方の変化により、葬儀に対するご希望も多様化しています。

当会館では、これまで大切に受け継がれてきた葬儀のあり方を尊重しながら、ご遺族お一人おひとりの想いに寄り添ったお別れの時間を大切にしてまいります。

玉島という地域に根差し、ご遺族が心穏やかに大切な時間を過ごしていただけるよう、空間づくりや環境整備にも配慮しています。

これからも、人が人を想い、向き合うことを大切にしながら、大切な方との最期のひとときを、より深く心に刻んでいただける「生きる、お葬式。」を提供してまいります。

■ オープニングフェアのご案内

玉島典礼会館の開館を記念し、オープニングフェアを開催いたします。

館内見学や事前相談会を通じて、施設の設備や環境をご覧いただけるほか、豪華景品が当たる抽選企画や、お子様にもお楽しみいただける来館記念企画なども予定しています。

また、ご葬儀に関する事前相談に加え、仏壇や墓じまいなど終活に関するご相談も承ります。

地域の皆さまに気軽にお越しいただけるほか、ご家族でも安心してご来館いただける機会として実施いたします。

【開催日時】

2026年3月6日（金）・7日（土）・8日（日）

2026年3月14日（土）・15日（日）

9：00～18：00

オープニングフェアの詳細はこちら :https://lp.tenreikaikan.com/open/okayama/tamashima

※抽選内容の詳細はLPまたはお問い合わせ窓口にてご案内いたします

「玉島典礼会館」の特徴

利便性と静かな住環境を兼ね備えた立地にあり、地域の皆さまにとって来館しやすい環境を整えています。また、家族葬を中心に多様な葬儀のあり方に対応できる式場設計と、控室・安置設備など、ご遺族が安心して過ごしていただける環境を備えています。

安心のサポート体制

葬祭ディレクター資格を持つスタッフが在籍し、ご葬儀の事前相談からアフターサポートまで、ご遺族の想いに寄り添いながらお手伝いいたします。

心安らぐ空間と充実した設備

清潔で落ち着いた空間づくりに配慮し、式場や親族控室など、安心してお過ごしいただける設備を整えています。

典礼会館について

典礼会館は「生きる、お葬式。」をコンセプトに、ご遺族の心に故人がいつまでも生き続けるような温かく心に残るお葬式となるように、心を込めて“大切な最期の時間”をお手伝いしています。

典礼会館公式サイト：https://www.tenreikaikan.com/



典礼会館ショートムービー「海と仲間を愛した父へ」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3Ah_vsulUc0 ]

■人生のセレモニーに備える「ミライエール」

成人式、結婚式、お葬式など、人生の節目に備え、少しずつご準備をいただける愛グループの互助会「ミライエール」。お客様お一人おひとりの人生に寄り添い、未来に備える最適なプランをご提案しています。

互助会「ミライエール」公式サイト：https://www.nihon-ceremony.jp/

■ 愛グループについて

AIには代替できない愛を、人の手で、かたちにしていく。

Beyond the “AI”

愛グループは、冠婚葬祭をはじめとする関連事業を展開し、人生の大切な節目に寄り添うサービスを提供しています。AIや自動化が進む時代だからこそ、人が手間をかけて向き合うことの価値を大切にしています。

創業から50年以上。人の手によって届けられる“愛”の本質を大切にしながら、これからも唯一無二のセレモニー価値の創造を目指してまいります。

「愛グループ」公式HP：https://www.aigroup.co.jp/

■玉島典礼会館 概要

玉島典礼会館

所在地：岡山県倉敷市玉島722-1

開設日：2026年3月6日

お問い合わせ：086-422-2254（平日 9：00～18：00）

※オープニングフェアのご予約・お問い合わせは「日本セレモニー倉敷支店」にて承ります。

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）日本セレモニー

TEL：083-283-0088（代表）

E-mail： webmaster@aigroup.co.jp

公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/