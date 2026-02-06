X-ENERGY（エックスエナジー）に待望の2アイテムが新登場！― 植物覚醒！話題のバイオスティミュラント活力源 ―

KINCHO園芸株式会社

家庭園芸用薬品・肥料等を製造販売するKINCHO園芸株式会社（本社：東京都中央区/代表取締役社長： 森本 義之）は、植物を覚醒させるバイオスティミュラント活力液「X-ENERGY（エックスエナジー）」を2025年春から好評発売中。今回、新たに効果が続く「X-ENERGYロング 粒タイプ」および手軽に使える「X-ENERGYダイレクト アンプルタイプ」の2アイテムを2026年1月より追加発売いたしました。

本シリーズは、植物の健康をサポートする5つのパワー成分を配合した、環境ストレスを乗り越える健全な植物に育てる新時代の本格的な植物活力源です。

■「X-ENERGY（エックスエナジー）」について

ワンランク上の健康サポートで、生命力＆活力みなぎる植物へ

植物自身や植物の周辺環境を整え、環境由来のダメージを軽減することで、収量・品質の向上を補助するバイオスティミュラント成分と植物の健康維持に安定した働きをもたらす活力成分を融合した、新ジャンルの「バイオスティミュラント活力源」です。植物の元気が続かない、日照不足や温度変化で弱ってしまう、暑さ・寒さで調子を崩す…そんな植物ケアの悩みの根本的解決を目指して開発しました。

■バイオスティミュラント活力源 X-ENERGYラインナップ

■X-ENERGYロング 粒タイプ

容量： 700g

価格： 1,089円（メーカー希望小売価格・税込）

販売場所： 全国のホームセンター、園芸店、ドラッグストア、各種ECサイト等

特長：

●環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる５つのパワー成分を配合

●微生物の活性化にもつながる高品質な有機質をたっぷり配合。土質を改善し、連作障害対策にも役立つ

●バイオスティミュラント成分と活力成分を1～2ヵ月ロングチャージし、植物の健康をトータルケア

使用方法： そのまま土に混ぜ込む/ばらまく

▼詳しい商品情報はこちら

https://www.sc-engei.co.jp/guide/details/6350/

■X-ENERGYダイレクト アンプルタイプ

容量： 35ml×10本

価格： 484円（メーカー希望小売価格・税込）

販売場所： 全国のホームセンター、園芸店、ドラッグストア、各種ECサイト等

特長：

●環境ストレスに負けない元気で丈夫な植物を育てる５つのパワー成分を配合

●バイオスティミュラント成分と活力成分を組み合わせ、植物の健康をトータルケア

●土にさすだけで、パワー成分をダイレクトにオートチャージするアンプルタイプ

使用方法： そのまま土にさす

▼詳しい商品情報はこちら

https://www.sc-engei.co.jp/guide/details/6349/

▼ブランドページ

https://www.sc-engei.co.jp/sp_contents/en/x-energy/

▼KINCHO園芸のホームページ

https://www.sc-engei.co.jp/

参考資料 KINCHO園芸株式会社について

【沿革】

1969年 10月 武田園芸資材株式会社設立

1989年 創立20周年 タケダ園芸株式会社に商号変更

1993年 製品開発センター完成

1999年 創立30周年

2001年 ホームページ開設

2002年 住化タケダ園芸株式会社に商号変更

2007年 11月 住友化学園芸株式会社に商号変更

2009年 創立40周年 「学校花壇＆菜園応援プロジェクト」スタート

2012年 ホームプロダクト部門を新設、家庭用日用品雑貨を発売開始

2019年 創立50周年

2024年 創立55周年

2025年 7月 KINCHO園芸株式会社に商号変更

【会社概要】

商 号：KINCHO園芸株式会社

代表者：代表取締役会長 上山 直英

代表取締役社長 森本 義之

設 立：1969年（昭和44年）10月3日

資本金：2億円

株 主： 大日本除虫菊株式会社

社員数：約90名

年 商：約80億円

事業内容：家庭園芸用薬品・肥料・資材等および花卉・緑化関連資材、家庭用日用品雑貨の製造と販売

主な取扱品目：

＜家庭園芸用＞

○殺虫殺菌剤／ベニカＸシリーズ、ベニカナチュラルスプレー、オルトランＣなど

○殺虫剤／スミチオン、オルトランシリーズ、アリアトールシリーズ、ナメトックスシリーズなど

○特定防除資材／ピュアベニカ

○殺菌剤／ベンレート水和剤、ダコニール1000、マイローズベニカBT殺菌粒剤など

○除草剤／草退治ストロングシリーズ、草退治セーフシリーズ、マイターフシリーズなど

○植物成長調整剤／ジベラ錠5、トマトトーンなど

○展着剤／ダイン

○肥料／マイガーデン、マイローズ、花工場シリーズ、MY PLANTS、エードボールCaなど

○バイオスティミュラント／X-ENERGY(エックスエナジー)シリーズ

〇活力剤／マイローズばらの活力液DX

〇資材類・その他／アースチェック液、MY PLANTS葉をきれいにするシートなど

＜緑化用＞

〇殺虫剤／GFオルトランカプセル