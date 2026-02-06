グローバル・センセーション KUN、英語デビューフルアルバム『KUN』を88risingよりリリース

The Orchard Japan

中国出身の歌手、プロデューサー、ファッションアイコンであり、世界的なポップ・センセーションを巻き起こしているKUN（クン／ツァイ・シュークン）が、自身の名を冠した2作目のフルアルバムであり、英語デビュープロジェクトとなる『KUN』を2月6日に88risingよりリリースした。

中国のボーイズグループというエコシステムの中で、自身の情熱を注げる音楽を追求しきれなかった数年間の活動を経て、本作はKUNにとって彼を形作ったサウンドへの「里帰り」であり、完全なクリエイティブ・コントロールを確立した一作 。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PUBLUpMw1pw ]

KUN - Colder (Official Video)

■ アルバムの概要と音楽的アプローチ

本作は、ロック、ソウル、ジャズ、ポップ、R&Bなど、数十年にわたるジャンル間を漂いながら、アメリカ音楽のルーツが持つ時代を超越したテクスチャーと、現代的な明快さを融合させています 。KUNの広大なボーカルレンジを存分に披露するこの11曲のプロジェクトには、アンダーソン・パークとの共演で知られるグラミー賞ノミネートバンド、Free Nationals（フリー・ナショナルズ）も参加。

KUN自身が全ての楽曲の共同作詞・共同プロデューサーを務めており、自身の芸術的ビジョンを直接指揮 。

KUNのコメント： 「以前は『みんなは何を聴きたいだろう？』と考えていました。しかし今回、ようやく自分自身に『自分は何を歌いたいだろう？』と問いかけることができたのです 。私は、ヴィンテージのレコードや古い映画、私たちよりも長く生きてきたように感じられるクラシックなメロディなど、最も人間味があり、温かみを感じるサウンドに惹かれます。そのような感情を未来へ運ぶ音楽を作りたい。世代や文化を超えて共鳴し、すべての人に届く音楽を作りたいのです 。」

■ 収録楽曲と近年の活躍

アルバムには、先日リリースされた以下のシングルも収録。

「What a Day」：オールド・ハリウッド・ミュージカルにインスパイアされたミュージックビデオとともに制作された、レトロソウルなポップ・グルーヴ 。

「Deadman」：彼の国際的なデビューを飾った一曲 。

「Jasmine」：ファンクの影響を受けたロマンチックな一曲 。

KUNは、ストリーミング記録を塗り替え、Billboardからの主要な表彰を受けるなど、文化的な影響力を持つ存在。最近ではLAの「The Fonda」での単独公演を完売させ、ニューヨークとLAで開催された「Head In The Clouds」フェスティバルでも圧倒的なパフォーマンスを披露した 。

■ ファッションと社会的影響

ファッションアイコンとしても世界的に知られるKUNは、現在マルジェラ、ミュグレー、シャーロット・ティルブリーなどのグローバルアンバサダーを務めている 。これまでにもプラダ、タグ・ホイヤー、ヴェルサーチェ、ジバンシィ、デビアスなどの顔として活躍してきた。フォーブスやBusiness of Fashionのリストにも名を連ねる彼は、現代のグローバルアーティストの定義を、ありのままで視覚的に大胆、かつ独創的な形で塗り替え続けている 。

[作品情報]

アーティスト：KUN

タイトル：KUN

ジャンル： Pop, オルタナティブ, C-pop

配信開始日&オンエア解禁日

：2026年2月6日（金）

発売元・レーベル

：Shenhe Media/88rising Music

ご視聴はこちら：KUN.lnk.to/KUN-album(https://kun.lnk.to/KUN-album)

【KUN 公式SNS】

Instagram: @caixukun(https://www.instagram.com/caixukun)

TikTok: @kuncomplex(https://www.tiktok.com/@kuncomplex)

YouTube: @KUNofficially(https://www.youtube.com/@KUNofficially)