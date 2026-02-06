子どもたちみんな、釘付け！　大人気のしかけ絵本シリーズ、愛されて累計２３万部を突破。

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、大人気絵本『たべるのだあれ？』がシリーズ累計２３万部を超え、お客様からたいへんご好評いただいていることをお知らせいたします。

本を開いたり閉じたりするたびにパクパク・モグモグと、リアルに口を動かして食べる動きを見せてくれるさまざまな動物たち。 おいしそうに食べ物を咀嚼するさまを、コミカルかつスタイリッシュなイラストと魅力的なしかけで表現した絵本です。

大きな口を開けて…食べものまるごとパックン！！

「食べるのだーれだ !?」と親子で会話を楽しみながらページに触れていくと、大興奮の“モグモグしかけ”が出現。子どもたちのハートをつかんで離しません。

人気のひみつは、動物たちの迫力満点の表情と、シンプルなのに奥深い絶妙なしかけ。ユーモラスな動物たちと楽しいしかけが醸し出す独特の世界に、子どもたちのテンションはMAX！ きらきらと目を輝かせ、夢中になることでしょう。

ムシャムシャ、おいしいな！

『たべるのだあれ？』『もっとたべるのだあれ？』『もっともっとたべるのだあれ？』３種を展開する本シリーズが、子どもたちに愛されてこのたび累計２３万部を突破しました。日本のみならず海外各国でも、熱く支持され続けています。

読者の皆さんからは「子どもの“読んでー”が止まりません」「この本に出合えてよかった！」など、うれしい声が続々。これからもたくさんの子どもたちに、満面の笑顔と大きな喜びを提供してまいります。

＊とびだす絵本『たべるのだあれ？』シリーズ絵本の原画展が名古屋の絵本専門店「えほんせいかつ」で開催予定。

【作家プロフィール】

●すぎはら けいたろう

絵本作家/グラフィックデザイナー。

絵本とデザインの仕事を中心に幅広いジャンルで活動中。

様々な素材を組み合わせた作品は、ガラクタを集めたオーケストラのように、賑やかで楽しいハーモニーを奏でる。イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選。『たべるのだあれ？』がA’Design Award（イタリア）、Indigo Design Award（オランダ）でともに金賞受賞。

HP : https://www.keitarosugihara.com/

YouTube : www.youtube.com/@KEITAROSUGIHARA

●『新装版 たべるのだあれ？』

著：すぎはら けいたろう

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年10月21日

判型：182×195mm／20ページ

ISBN：978-4-88574-598-0

●『新装版 もっと たべるのだあれ？』

著：すぎはら けいたろう

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年11月17日

判型：182×195mm／20ページ

ISBN：978-4-88574-599-7

●『新装版 もっともっと たべるのだあれ？』

著：すぎはら けいたろう

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年11月17日

判型：182×195mm／20ページ

ISBN：978-4-88574-600-0

以上発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

【ご購入はこちらから】

・Amazon：

『新装版 たべるのだあれ？』 https://www.amazon.co.jp/dp/4885745985/

『新装版 もっとたべるのだあれ？』https://www.amazon.co.jp/dp/4885745993/

『新装版 もっともっとたべるのだあれ？』https://www.amazon.co.jp/dp/4885746000/

・楽天ブックス：

『新装版 たべるのだあれ？』 https://books.rakuten.co.jp/rb/18337899/

『新装版 もっとたべるのだあれ？』 https://books.rakuten.co.jp/rb/18339094/

『新装版 もっともっとたべるのだあれ？』 https://books.rakuten.co.jp/rb/18339123/