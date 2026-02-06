１５年を超えるナノ粒子化技術を応用、美味しく腸活サポート「美活玄米茶」誕生

株式会社SENTAN Pharma

株式会社SENTAN Pharma（福岡県福岡市、松原 正東 代表取締役）は、"腸内環境のサポート”に最適な玄米サプリブランド「玄米ポリフェノールプレミアム」シリーズより新商品「美活玄米茶」をSENTAN Pharmaオンラインショップにて発売します。

- 開発の背景

玄米の胚芽から抽出した玄米だけが持つ天然の玄米ポリフェノールを独自のナノ化技術 によって成分を水に溶けやすくし、 体内へ効率よく取り込めるナノ粒子を開発しました。「美活玄米茶」は粉末玄米茶を加えて飲みやすくし、 いつでもどこでも手軽に飲めて、 非常に少ない量で 素材本来が持つ機能性効果を十分に実感できると考えられます。

- 「玄米ポリフェノールプレミアム」商品特徴

当社のナノ粒子製剤研究のノウハウを活かし、またコストパフォーマンスをも追及した「玄米ポリフェノールプレミアム」は、玄米の栄養を豊富に含んだ「玄米胚芽抽出エキス」を独自製法でナノ化したサプリメントです。 ナノサイズにする事で、玄米に含まれる健康成分をの吸収率が向上し、効率良く健康を手に入れることができるようになりました。

- 「美活玄米茶」商品詳細

独自のナノ粒子化技術によってナノ化した玄米胚芽エキスに粉末玄米茶を加えて飲みやすくした商品です。

＜美活玄米茶 粉末タイプ＞

商品名・・美活玄米茶 30日分

内容量・・30本（約1ヶ月分）

価格・・・6,600円（税込）

製造国・・日本

商品ページ・・https://x.gd/AtcMW

商品名・・美活玄米茶 7日分

内容量・・7本（約1週間分）

価格・・・1,600円（税込）

製造国・・日本

商品ページ・・https://x.gd/zEQXS

＜株式会社SENTAN Pharma について＞

SENTAN Pharmaは独自のナノ・マイクロ粒子化の基盤技術である「SENTANプラットフォーム」を軸に、医薬品をはじめ、健康食品「玄米フーディクル」や畜水産飼料「ハイガンマオリザミール」など、幅広い分野に事業を展開し、微粒子化によって社会環境をより良くする事を目指している。 https://www.sentan.co.jp/

----------------------------------------------------------------------------

本件に関するお問い合わせ先

株式会社SENTAN Pharma E-mail： hm@sentan.co.jp

----------------------------------------------------------------------------