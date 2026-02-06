こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「OSAKA AUTO MESSE 2026」に出展
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、2026年2月13日（金）から15日（日）までの3日間、インテックス大阪（大阪府大阪市）で開催されるカスタムカーイベント「OSAKA AUTO MESSE 2026」に、同イベントを主催する株式会社交通タイムス社とのコラボレーションブース※1を出展いたしますので、お知らせいたします。
※1：株式会社交通タイムス社が運営するメディア「AUTO MESSE WEB」、「ヨンクスタイル」とコラボレートしたブース、「AUTO MESSE WEB×PROXES」ならびに「ヨンクスタイル×OPEN COUNTRY」を昨年に続き、出展
「大阪オートメッセ」は、1997年の初開催以来、大阪を舞台に自動車文化とカスタマイズの魅力を発信してきたモーターショーです。近年は来場者数が20万人を超えるなど、国内有数の規模を誇る自動車イベントとして人気が高まっています。多くの展示車両やアフターパーツが披露され、国内外の自動車愛好家および業界関係者からも広く注目を集めています。
当社ブースでは、「PROXES」シリーズならびに「OPEN COUNTRY」シリーズを装着したカスタム車両を展示し、当社の2大ブランド独自の世界観を体感いただきます。
PROXESを装着した各種車両を展示する「AUTO MESSE WEB×PROXES」ブースでは、TOKYO AUTO SALON 2026で初披露したコンセプトタイヤ「RUGGED SPORTS CONCEPT」を出品するほか、ブランドアンバサダーをはじめ、TOYOTA GAZOO Racingのドライバーらをゲスト※2に招き、本年35周年を迎えるPROXESブランドの魅力を、さまざまな企画を通じて発信します。
※2：川畑真人選手、中山雄一選手、小山美姫選手の3名が、2月13日（金）および14日（土）の2日間にわたり来場予定
また、「ヨンクスタイル×OPEN COUNTRY」ブースでは、話題の新型車をはじめ、オフロード仕様へとカスタマイズされた車両にOPEN COUNTRYを装着して展示いたします。SUVユーザーの多様なライフスタイルや使用環境に応える、魅力的なラインアップを提案します。
■OSAKA AUTO MESSE 2026概要
会 期：2026年2月13日（金）〜15日（日）
会 場：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）
ブース：1号館1-B18-4,1-B18-14,1-S12
「OSAKA AUTO MESSE 2026」に関する詳細な情報は、オフィシャルサイトをご覧ください。
https://www.automesse.jp/
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
