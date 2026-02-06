医療・製造・教育を変える次世代インフラ：CAGR9.5%で拡大する没入型システム市場
仮想と現実の境界を超える時代が、すでに始まっている
没入型システムは、単なる映像や音声の出力にとどまらず、視覚・聴覚・触覚を含む多感覚に訴えることで、ユーザーをあたかもその場にいるかのように錯覚させる体験を創出する技術である。近年の進化は著しく、HMD（ヘッドマウントディスプレイ）、空間音響、触覚フィードバック、AIとの統合により、没入度は飛躍的に高まっている。もはやゲームやエンターテインメントの領域を超え、医療、製造、教育、防災、建設など多岐にわたる分野に適用されつつあり、「仮想空間での行動が現実世界の意思決定に直結する」時代が本格的に到来している。
需要は体験から価値へ――求められるのは「没入の質」
市場における注目の変化は、「体験重視」から「成果重視」へのシフトである。没入型システムがもたらすのは、単なる驚きや楽しさだけではなく、理解の深化、判断の迅速化、身体技能の向上といった実利的成果である。たとえば建設現場ではARを用いた施工指示、手術ではVRを用いた術前トレーニング、教育ではVR空間での協働学習が普及しつつある。体験がビジネスプロセスの一部に組み込まれることで、没入技術そのものの価値が再定義されている。今後求められるのは、「いかに深く」「どれだけ自然に」「どこまでリアルに」没入できるかという、“没入の質”そのものとなる。
技術の進化が導く新たな競争軸――オープンプラットフォームと相互運用性
業界構造において注目されるのは、技術進化によって競争軸が「デバイス性能」から「プラットフォームエコシステム」へと移行しつつある点である。単一機器の性能ではなく、クラウド連携、AIアバター、リアルタイム同期、5G/6G通信といった要素の統合が不可欠となっている。ユーザーは単なる体験ではなく、「没入型ワークフロー」を求めており、複数ソリューション間の相互運用性が差別化要因となる。ゆえに、今後の覇権は、垂直統合されたプロプライエタリ型ではなく、相互運用可能なオープンエコシステムにシフトしていく可能性が高い。異業種連携を前提とした設計思想が、事業成長の鍵を握る。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界没入型システム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/180092/immersive-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.5%で、2031年までにグローバル没入型システム市場規模は212.44億米ドルに達すると予測されている。
図. 没入型システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341093/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341093/images/bodyimage2】
図. 世界の没入型システム市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、没入型システムの世界的な主要製造業者には、Meta、Apple、Sony、Pico (Bytedance)、DPVR、Microsoft、Google、HTC、AVEVA(Schneider)、Barcoなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
没入型ソリューションが「インフラ」になる日も遠くない
企業の視点から見れば、没入型システムは単なるオプションではなく、生産性、教育、設計精度を革新する“戦略的インフラ”として捉えられている。とりわけグローバル大手の製造業や医療分野では、リアルな現場を模擬し、低リスクで高再現性の環境を構築できる手段として積極導入が進む。また、DX（デジタルトランスフォーメーション）の一環として、没入型体験を通じたユーザーエンゲージメントの最大化や、働き方改革への応用も進行中である。技術的な障壁が下がるにつれて、中堅企業や教育機関でも利用が本格化し、「仮想環境をもって現実を変える」新しい潮流が生まれている。
没入型ソリューションが「インフラ」になる日も遠くない
