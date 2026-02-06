年末年始の不摂生の結果は2～3月に表れる！？調査で見えた「9連休高血糖」のリスク





日本生活習慣病予防協会は、2月の「全国生活習慣病予防月間」を機に、冬、特に年末年始休暇の生活習慣にどのような健康リスクが潜んでいるかを探るため、20～69歳の男女約2,500名を対象に調査を実施しました。

今回の調査では、年末年始の休みが「9連休以上だったグループ（以下、9連休以上グループ）」と、「9連休未満のグループ（以下、通常連休グループ）」の2つに分け、休暇の長さにより生活習慣にどのような違いがでるかの実態を調査しました。

その結果、9連休以上グループは通常連休グループに比べ、「生活リズムの乱れ」「暴飲暴食」「運動量の低下」など、健康リスクを高める生活習慣の項目が、いずれも10pt以上高い水準にあることが明らかになりました。

これらの生活習慣はすべて、糖尿病の起因にもなる高血糖のリスクをまねくものです。当協会ではこのたびの調査結果を受け、日ごろからの食事や運動による血糖コントロールの重要性の啓発を強化してまいります。

調査結果のポイント

■年末年始、9連休以上とった人は、高血糖をまねく生活習慣になっていた！

・年末年始の食事で摂取量が増えた食べ物を聞いたところ、9連休以上グループの44%が「甘いもの」、43％が 「炭水化物」と回答。通常連休グループとは10pt程度の開き

・年末年始の食生活で「暴飲暴食」をした割合は、9連休以上グループで48％、通常連休グループで37％と、11ptの開き

・年末年始の1日の平均歩数や運動量は、9連休以上グループで「51％が減った」、通常連休グループでは「43％が減った」と、8ptの開き

・年末年始の生活リズムの乱れについて9連休以上グループで「50％が乱れた」、通常連休グループでは「38％が乱れた」と、12ptの開き

■生活習慣病の中で最もかかりたくない病気の1位は、高血糖が原因の「糖尿病」

・生活習慣病の中で「最もなりたくないのは糖尿病」と回答した人は54％で1位

・一方、糖尿病の重要指標である「HbA1c※」の認知度は、健康診断項目中で最下位。約半数にあたる46%の人が「知らない」と回答。

・「HbA1c」と「血糖値」の違いを理解している人は全体の1割未満にとどまる

※HbA1c（ヘモグロビン・エーワンシー）とは・・・

血液中の赤血球にあるヘモグロビンとブドウ糖が結合した割合（％）を示し、過去1～2ヶ月間の平均的な血糖値の推移を示す中長期的な指標。直前の食事や運動に左右されないため、血糖コントロールの重要指標とされます。

調査結果を踏まえて

日本生活習慣病予防協会 代表

東京慈恵会医科大学大学客員教授 和田高士 先生からのコメント

年末年始の休暇に、しっかりと休養を取ることは大切です。その反面、食事や運動、生活リズムが乱れ、高血糖をまねく生活習慣に陥るリスクが高いことも知られています。休みの長さに着目したデータはこれまでありませんでした。

今回の調査では、9連休以上グループと、通常連休グループを比較したところ、9連休以上グループの方が顕著に食生活、運動習慣、生活リズムすべての乱れが強くなっており、高血糖になっている可能性が明らかになりました。

2～3月は、冬の暴飲暴食や運動不足も影響し、血糖コントロールの重要指標であるHbA1cが、年間で最も高い時期です。年末年始の生活習慣に不安がある人は、まずは自身のHbA1cの値をチェックし、数値が高かったり、これまでより数値が上昇している場合には、早期に対策を検討しましょう。

今年は、ゴールデンウィークやシルバーウィークも、休みの取り方によっては9連休以上になります。仕事の疲れを癒しつつも、食生活や運動など、できるだけ安定した生活リズムを心がけ、血糖コントロールを意識していきましょう。

【調査概要】

・調査名：冬の生活実態調査

・調査主体：日本生活習慣病予防協会

・調査対象：全国の20～69歳男女

・回収サンプル数：2,534人（年末年始9連休以上1,029人、9連休未満1,505人）

・調査方法：WEB調査

・調査期間：2026年1月10～12日

調査結果

【年末年始～冬の生活習慣の乱れ実態】

【1】年末年始の食事の回数：9連休以上グループの36.1％が「普段よりも増えた」と回答

年末年始の食事の回数が「普段よりも増えた」と回答した人の割合は、9連休以上グループでは36.1％だったのに対し、通常連休グループでは28.8%と、7pt以上の大きな差がありました。

和田氏は「自由時間が多いため、通常よりも食事のタイミングが不規則になり、食事間食が増えたと考えられる」と分析しています。

【2】年末年始で摂取量が増加した食べ物：「甘いもの」「炭水化物」「酒類」

年末年始の食事で摂取量が増えた食べ物を聞いたところ、「甘いもの」は9連休以上グループでは44.2%、通常連休グループでは34.0%といった結果に。両グループで10pt以上の差が見られました。

「白米・餅、麺類、パン類」など炭水化物については、9連休以上グループでは42.6％、通常連休グループでは33.5％が増えたと回答。こちらも、各グループで10pt近くの差が見られます。

一方、「酒類」に関しては、9連休以上グループでは36.0％、通常連休グループでは30.1％が増えたと回答。各グループで差はありますが、甘いものや炭水化物と比較すると少ない差となりました。

和田氏は「正月は日本の食文化として、おせちや餅など糖質が高いものを食べる習慣があります。人が集まる機会も多く、間食の機会も増え、日常生活と異なる食べ物を口にする機会が必然的に増える」と分析しています。

【3】年末年始の「暴飲暴食」：９連休以上グループの48.3%が自覚あり。通常連休グループとは11ptの開き

年末年始の「暴飲暴食」（食べ過ぎ、飲み過ぎ）については、9連休以上グループでは48.3％が「したと思う」と回答したのに対し、通常連休グループは36.9%と、11pt以上の開きがありました。

和田氏は「年末年始の不規則で偏った食生活が、暴飲暴食の自覚に繋がっていると思われる」と分析しています。

【4】年末年始の運動量：9連休以上グループは51.5%減少。通常連休グループとは約8ptの開き

年末年始の1日の平均歩数や運動量については、9連休以上グループでは51.5%が「減った」と回答。通常連休グループでは42.9％と、約８ptの差がありました。

和田氏は「年末年始は気温が低く、外での運動が少なくなるためではないか」と分析しています。

【5】年末年始の体重：9連休以上グループは39.5%が「増えた」と回答。通常連休グループとは約8ptの開き

年末年始の体重について、9連休以上グループでは39.5%が「増えた」と回答。通常連休グループでは31.3％と、約８ptの差がありました。

和田氏は 「年末年始の体重の増加は、暴飲暴食による摂取エネルギーの増加と運動量の低下による消費エネルギーの減少の結果」と分析しています。

【6】年末年始の生活リズム：９連休以上グループは49.6%が「乱れた」と回答。通常連休グループと約12ptの差

年末年始の生活リズムについて、9連休以上グループでは49.6%、通常連休グループでは38.0％と、約12ptの差があり、質問群の中では最も大きな差を示しました。

これについて和田氏は「年末年始の休暇による飲食、運動、睡眠などすべての要素が平常と異なった総合的な指標となった」と分析します。

【生活習慣病に関する知識や予防意識の実態】

【7】生活習慣病の中で最もなりたくないのは「糖尿病」

「生活習慣病の中で最もなりたくないもの」への回答では、「糖尿病」が54.4%と1位で、内臓脂肪型肥満や高血圧症、脂質異常症など他の疾病と大きく差がある結果となりました。

さらに「自身が糖尿病になる可能性が高いと思うか」という質問では、31.4%が「高いと思う」と回答しており、その理由としては、「炭水化物が好きだから」が48.4％で1位、「スイーツや甘い飲料が好きだから」が48.2%で2位と、食事面での不安が大きく出た結果となりました。

【8】糖尿病の重要指標であるHbA1cの認知度は各健診項目の中で最低

健康診断の項目の中で、認知度が最も低かったのは「HbA1c」で、約半数の46.4%の人が「知らない」と回答しました。生活習慣病の中で最もなりたくない病気の1位が糖尿病だったにも関わらず、血糖値の状態を知る上で重要な指標であるHbA1cを知らない人が約半数いるという矛盾した結果に。

和田氏は、「アルファベットと数字の組み合わせから、血糖値に関する指標とイメージしにくい人もいると思う。しかしながら、前述した通り、血糖値のコントロールにおいて非常に重要な指標であるため、ぜひ一人でも多くの方にその存在と意味合いを正しく理解して欲しい」とコメントしています。

【9】「HbA1c」と「血糖値」の違いを理解している人は全体の1割未満

「HbA1cという言葉を理解している」「見聞きしたことがある」と答えた人の中でも、「血糖値との違いを理解している」と回答した人は29.6%と、3割未満にとどまる結果となりました。

その中でも「HbA1cが直近1～2か月という長い期間での平均的な血糖値の推移を示す指標である」ことを 正しく回答できた人は、53.6％でした。全体の割合では、HbA1cについて正しく理解している人は、8.5%と1割未満にとどまるという結果になりました。

糖尿病患者に絞った結果でも、理解率は51.8%と半数程度にとどまり、当事者であっても約半数がHbA1cを正しく理解していない結果となりました。





■日本生活習慣病予防協会とは

日本生活習慣病予防協会は、生活習慣病の一次予防を中心に、その成因、診断、治療、リハビリテーションに 関する知識の普及啓発、生活習慣病に関する調査研究を行うことを目的に、2000年に設立。2012年より公益 性を高めるため一般社団法人化致しました。

設立当初より、健康標語『一無、二少、三多（いちむにしょうさん た）』（無煙、少食、少酒、多動、多休、多接）の健康習慣を提言し、2017年に1月23日を『一無、二少、三 多の日』として記念日登録、2011年より毎年2月を「全国生活習慣病予防月間」として、『一無、二少、三多』の 健康習慣の普及を図っています。役員は、医師を中心に構成されています。

https://seikatsusyukanbyo.com/

【本件問い合わせ先】 日本生活習慣病予防協会（株式会社創新社内） https://seikatsusyukanbyo.com/main/about/06.php